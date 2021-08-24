İş arayanlara müjde: 8 bin 751 kişiye iş fırsatı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Eğitim Bakanlığı pansiyonlarına 5 bin 872 kişi alınacağını açıklamasının ardından, yeni istihdam duyuruları geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmak üzere 4 bin 346 kadrolu temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapılacağını duyurdu. Kasapoğlu, yeni antrenör ve spor uzmanı istihdamının da 2 bin 400'e ulaşacağını anlattı.

Devlet Su İşleri ise eleman açığını karşılamak için 2 bin 5 kişi alınacağını ilan etti.