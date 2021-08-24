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    İş arayanlara müjde: 8 bin 751 kişiye iş fırsatı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Eğitim Bakanlığı pansiyonlarına 5 bin 872 kişi alınacağını açıklamasının ardından, yeni istihdam duyuruları geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmak üzere 4 bin 346 kadrolu temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapılacağını duyurdu. Kasapoğlu, yeni antrenör ve spor uzmanı istihdamının da 2 bin 400'e ulaşacağını anlattı. işte detaylar...

    8 bin 751 kişiye iş fırsatı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Eğitim Bakanlığı pansiyonlarına 5 bin 872 kişi alınacağını açıklamasının ardından, yeni istihdam duyuruları geldi.

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmak üzere 4 bin 346 kadrolu temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapılacağını duyurdu. Kasapoğlu, yeni antrenör ve spor uzmanı istihdamının da 2 bin 400'e ulaşacağını anlattı.

    Devlet Su İşleri ise eleman açığını karşılamak için 2 bin 5 kişi alınacağını ilan etti.

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    Haberler Ekonomi İş arayanlara müjde: 8 bin 751 kişiye iş fırsatı
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