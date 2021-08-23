Memur zam tablosu netleşti! 2022- 2023 İHS’li personel, hizmetli, öğretmen, şef, mühendis, imam ne kadar maaş alacak?

2022-2023 MEMUR MAAŞ ZAMLARI NE KADAR OLDU?

Hükümet ile memur sendikaları arasında 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde sağlanan anlaşmaya göre, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.