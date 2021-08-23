Memur zam tablosu netleşti! 2022- 2023 İHS’li personel, hizmetli, öğretmen, şef, mühendis, imam ne kadar maaş alacak?
4 milyon memur ve 2 milyonu aşkın memur emeklisinin merakla beklediği zam oranları bugün açıklandı. Hükümet ile memur sendikaları arasında 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde sağlanan anlaşmaya göre, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Bu gelişmelerin ardından memurlar mesleklere göre yapılan zam oranlarını tek tek araştırmaya başladı. Peki, 2022- 2023 İHS'li personel, hizmetli, öğretmen, şef, mühendis, imam ne kadar maaş alacak? 2022-2023 memur maaş zammı ne kadar oldu? İşte memurların ikramiye dahil maaş tablosu!
2022- 2023 İHS'li personel, hizmetli, öğretmen, şef, mühendis, imam ne kadar maaş alacak? Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2022-2023 yılında alacağı zamlı maaşları bugün belli oldu. 2022 ve 2023 yıllarında İHS'li personel, hizmetli, imam-hatip, öğretmen, şef ve mühendis maaş tablosu tek tek hesaplandı. 4 milyon memur ve 2 milyonu aşkın memur emeklisinin merakla beklediği zam oranları bugün açıklandı. Peki, 2022- 2023 İHS'li personel, hizmetli, öğretmen, şef, mühendis, imam ne kadar maaş alacak? 2022-2023 memur maaş zammı ne kadar oldu? İşte memurların ikramiye dahil maaş tablosu!
2022-2023 MEMUR MAAŞ ZAMLARI NE KADAR OLDU?
Hükümet ile memur sendikaları arasında 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde sağlanan anlaşmaya göre, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.