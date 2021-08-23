285 konut satışa çıkıyor! Başvurular için elinizi çabuk tutun! Yüzde 40 peşinat, 120 ay vadeyle…

Yüzde 40 peşinat, 120 vadeyle ev sahibi olmak çok kolay. Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca vatandaşı ev sahibi yapan TOKİ'den kampanyalar gelmeye devam ediyor. TOKİ'nin son açıkladığı kampanyaya göre 285 konutun satışa çıkacağı öğrenildi. Yüzde 40 peşinat ve 120 ay vadeyle satın alınabilecek konutlar için teklif verilmesi gerekecek. İşte, TOKİ İzmir Karabağlar'da satışa çıkacak konutlarla ilgili merak edilenler!