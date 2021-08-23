285 konut satışa çıkıyor! Başvurular için elinizi çabuk tutun! Yüzde 40 peşinat, 120 ay vadeyle…
TOKİ konutları için 25 Ağustos'ta başlayacak başvuru döneminde 285 konut satışa çıkacak. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar yüzde 40 peşinat ödedikten sonra 120 ay vadeyle ev sahibi olabilecek! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan açıklamada; İzmir'in Karabağlar ilçesinde 285 konut satışa çıkarılacak. Emlak Yönetim'in internet adresinden canlı yayınla konutlara teklif verilebilecek. İşte; İzmir'de satışa çıkacak 285 konut için merak edilen bilgiler!
23.08.2021 23:14
- Son Güncelleme: 23.08.2021 23:14
Yüzde 40 peşinat, 120 vadeyle ev sahibi olmak çok kolay. Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca vatandaşı ev sahibi yapan TOKİ'den kampanyalar gelmeye devam ediyor. TOKİ'nin son açıkladığı kampanyaya göre 285 konutun satışa çıkacağı öğrenildi. Yüzde 40 peşinat ve 120 ay vadeyle satın alınabilecek konutlar için teklif verilmesi gerekecek. İşte, TOKİ İzmir Karabağlar'da satışa çıkacak konutlarla ilgili merak edilenler!