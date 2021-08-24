Bankalarda pik yaptı rekabet tavan yaptı! Roket gibi fırladı! 32 günlük 25.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?

VADE ÇEŞİTLERİ

1-Vadesiz Mevduat: Hesaba yatırılan miktar herhangi bir vadeye gerek kalmadan kullanılabildiği, buna karşılık da ek faiz getirisi olmayan hesaptır.

2-Vadeli Mevduat: İlgili banka ile mevduat yatıran kişi arasında belirtilen vadenin dolması ile birlikte faiz kazancıyla beraber çekilen mevduat türüdür. Bazı bankalarda günlük olarak da vadeli mevduat hesabı açılabilmektedir.

3-İhbarlı Mevduat: Mevduatı yatıran kişi, mevduatını çekeceği tarihi belirli bir süre önce bankasına bildirmek durumunda olduğu mevduat türüdür.

4-Kırık Vadeli Mevduat Hesabı: Türkiye'deki bankacılık sisteminde standart olarak kullanılan 1,3,6,12 ay gibi belirli vadeler bulunmaktadır. Bu vadelerden veya vadelerin arasında yr alan vadelere kırık vadeli olarak belirtilir.