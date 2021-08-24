Bankalarda pik yaptı rekabet tavan yaptı! Roket gibi fırladı! 32 günlük 25.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?

Müşteri kazanmak isteyen bankalar çeşitli avantajlı tekliflerini tek tek sunuyor ve para birikimi olanlar teklifleri öğrenmek üzere araştırmalara koyuldu. Elinde biriktirmiş parası olanlar ise bu paralarını en doğru şekilde nasıl değerlendirebileceklerinin yolunu aramaktadırlar. Elde tespit edilen paraların değerlendirilmesi adına en çok tercih edilen yöntemlerden bir tanesi de bankaların faizli hesaplarına para aktarılmasıdır. Ortalama olarak 25.000 TL'nin faizli hesaplar aracılığı ile ne kadar kazandırdığı parasını değerlendirmek isteyenler yönünden merak edilenler arasında yer almaktadır. Peki 32 günlük 25.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?
32 günlük 25.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?
32 günlük 25.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?