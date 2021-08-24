Sıfır araçta ÖTV'ye ek 1.000 TL indirim! Sadece 2 doz koronavirüs aşısı olan yararlanabilecek! Renault Clio, Taliant, Kadjar, Zoe...

Sıfır araçta ÖTV'ye ek 1.000 TL indirim! Sadece 2 doz koronavirüs aşısı olan yararlanabilecek! Renault tarafından yapılan açıklamada, en az 2 doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olan müşterilerine özel +1 yıl garanti tutarı kadar indirim hediye edileceği duyuruldu. Bu kapsamda ÖTV indirimi sonrası sıfır araç almak isteyen vatandaşlara ek olarak bin TL indirim daha yapılmış olacak. İşte Renault aşı seferberliği kampanyası hakkında detaylı bilgiler!