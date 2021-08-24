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    • Ekonomi
    • 24.08.2021 12:34
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    • 24.08.2021 12:37
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    Sıfır araçta ÖTV'ye ek 1.000 TL indirim! Sadece 2 doz koronavirüs aşısı olan yararlanabilecek! Renault Clio, Taliant, Kadjar, Zoe...

    Sıfır araç almak isteyenler için Renault tarafından ilginç bir kampanya sunuldu. Koronavirüs salgınıyla mücadele son sürat devam ederken otomobil devi Renault'tan aşı seferberliği için yeni bir kampanya geldi. Reanult tarafından yapılan açıklamada, en az 2 doz Kovid-19 aşısı olan müşterilerine +1 yıl garanti tutarı kadar indirim verilecek. ÖTV indirimi sonrası sıfır araç almak isteyen vatandaşlara ek olarak bin TL indirim daha yapılmış olacak. İşte kampanya hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    Sıfır araçta ÖTV’ye ek 1.000 TL indirim! Renault Clio, Taliant, Kadjar, Zoe...

    Sıfır araçta ÖTV'ye ek 1.000 TL indirim! Sadece 2 doz koronavirüs aşısı olan yararlanabilecek! Renault tarafından yapılan açıklamada, en az 2 doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olan müşterilerine özel +1 yıl garanti tutarı kadar indirim hediye edileceği duyuruldu. Bu kapsamda ÖTV indirimi sonrası sıfır araç almak isteyen vatandaşlara ek olarak bin TL indirim daha yapılmış olacak. İşte Renault aşı seferberliği kampanyası hakkında detaylı bilgiler!

    Renault, en az 2 doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olan müşterilerine özel +1 yıl garanti tutarı kadar indirim hediye ediyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Renault, Kovid-19 salgınına karşı aşı seferberliğine yeni kampanyasıyla katkı sağlıyor.

    Kampanya kapsamında Megane Sedan Joy 1.3 Tce EDC 140 bg hariç tüm binek modellerinde geçerli olan kampanya kapsamında, en az 2 doz Kovid-19 aşısı olan müşterilere özel, +1 yıl garanti (Maxxi Warranty) ürününün satın alınması durumunda araç fiyatında 1.000 TL indirim sunuluyor.

        Salgın döneminde aşılanma sürecini desteklemeyi hedefleyen özel kampanya, eylül sonuna kadar Renault yetkili satıcılarında tüketicileri bekliyor.

        Renault Finans'tan kredi kullanılması durumunda perakende satın alımda geçerli olan ilgili kampanyalı faiz oranları, Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) ve Maxxi Warranty ile birlikte geçerli oluyor.

        Ruhsat sahibinin, aşıyı olanın kendisi olması gerekiyor. İlgili hak, aynı soyadına sahip olunsa dahi bir başkasına devredilemiyor.
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        Haberler Ekonomi Sıfır araçta ÖTV'ye ek 1.000 TL indirim! Sadece 2 doz koronavirüs aşısı olan yararlanabilecek! Renault Clio, Taliant, Kadjar, Zoe...
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