Sıfır araçta ÖTV'ye ek 1.000 TL indirim! Sadece 2 doz koronavirüs aşısı olan yararlanabilecek! Renault Clio, Taliant, Kadjar, Zoe...

Sıfır araçta ÖTV'ye ek 1.000 TL indirim! Sadece 2 doz koronavirüs aşısı olan yararlanabilecek! Renault tarafından yapılan açıklamada, en az 2 doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olan müşterilerine özel +1 yıl garanti tutarı kadar indirim hediye edileceği duyuruldu. Bu kapsamda ÖTV indirimi sonrası sıfır araç almak isteyen vatandaşlara ek olarak bin TL indirim daha yapılmış olacak. İşte Renault aşı seferberliği kampanyası hakkında detaylı bilgiler!
Renault, en az 2 doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olan müşterilerine özel +1 yıl garanti tutarı kadar indirim hediye ediyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Renault, Kovid-19 salgınına karşı aşı seferberliğine yeni kampanyasıyla katkı sağlıyor.
Kampanya kapsamında Megane Sedan Joy 1.3 Tce EDC 140 bg hariç tüm binek modellerinde geçerli olan kampanya kapsamında, en az 2 doz Kovid-19 aşısı olan müşterilere özel, +1 yıl garanti (Maxxi Warranty) ürününün satın alınması durumunda araç fiyatında 1.000 TL indirim sunuluyor.