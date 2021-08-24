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    • Ekonomi
    • 24.08.2021 11:51
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    • 24.08.2021 12:06
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    SON DAKİKA: Son tarih 31 Ağustos! 7326 sayılı Yapılandırma Kanunundan yararlanmak için 3,4 milyon başvuru

    Son dakika haberleri... 7326 sayılı Yapılandırma Kanunundan yararlanmak için 3 milyon 480 bin 533 mükellef başvururken, 69,1 milyar liralık alacak yapılandırıldı. Başvurular 31 Ağustos'ta sona erecek. Peki 7326 sayılı Yapılandırma Kanunundan yararlanmak için nasıl başvurulur? Detaylar haberimizde...

    AA
    Yapılandırma için milyonlar başvurdu

    Son dakika haberleri... 7326 sayılı Yapılandırma Kanunundan yararlanmak için 3 milyon 480 bin 533 mükellef başvururken, 69,1 milyar liralık alacak yapılandırıldı. Başvurular 31 Ağustos'ta sona erecek.

    NEREDEN BAŞVURULUYOR?
    İşverenler; e-Sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine, 4/b (BAĞ-KUR) sigortalıları; e-Devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine, primlerini kendileri ödeyenler ise e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine başvurabilecekler.

    Başvuruların Takibi, İşverenler e-sigorta, 4/b kapsamındaki (BAĞ-KUR) sigortalılar ile GSS borçluları e-Devlet üzerinden, yapılandırılan borçlarını, taksit tutarlarını ve ödeme vadelerini görebilecek.

        E-sigorta ve e-Devlet üzerinden ödeme planlarını görüntüleyen sigortalı ve işverenlerimiz, ödeme planları banka ekranlarına yansıtılacağı için tebligat beklemeden direkt olarak banka üzerinden borçlarını ödeyebilecekler.
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        Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Son tarih 31 Ağustos! 7326 sayılı Yapılandırma Kanunundan yararlanmak için 3,4 milyon başvuru
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