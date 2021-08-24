SON DAKİKA: Son tarih 31 Ağustos! 7326 sayılı Yapılandırma Kanunundan yararlanmak için 3,4 milyon başvuru

Son dakika haberleri... 7326 sayılı Yapılandırma Kanunundan yararlanmak için 3 milyon 480 bin 533 mükellef başvururken, 69,1 milyar liralık alacak yapılandırıldı. Başvurular 31 Ağustos'ta sona erecek.
NEREDEN BAŞVURULUYOR?
İşverenler; e-Sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine, 4/b (BAĞ-KUR) sigortalıları; e-Devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine, primlerini kendileri ödeyenler ise e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine başvurabilecekler.
Başvuruların Takibi, İşverenler e-sigorta, 4/b kapsamındaki (BAĞ-KUR) sigortalılar ile GSS borçluları e-Devlet üzerinden, yapılandırılan borçlarını, taksit tutarlarını ve ödeme vadelerini görebilecek.