6 başlıkta 14 destek olacak! KOSGEB para musluklarını açıyor: 365 bin liraya kadar destek olacak



Bu başlık altında 5 program bulunuyor. İşletme Geliştirme Destek Programı ile 480 bin liraya, İşbirliği Destek Programı ile 10 milyon liraya, KOBİGELKOBİ Gelişim Destek Programı ile 1 milyon liraya, Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı ile 60 bin dolara, Yurt Dışı Pazar Destek Programı ile 300 bin liraya varan destek sağlanıyor.