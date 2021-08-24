6 başlıkta 14 destek olacak! KOSGEB para musluklarını açıyor: 365 bin liraya kadar destek olacak

İş kurmak, işini büyütmek, finansman sıkıntısını gidermek isteyen girişimci ve KOBİ'lerin yardımına Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) yetişiyor.
İdare, KOBİ'lere 6 başlık altında girişimcilikten Ar-Ge'ye, laboratuvar hizmetlerinden yerlileştirmeye kadar pek çok alanda 14 destek sağlıyor:
GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI:
Geleneksel Girişimci Destek Programı kapsamında 65 bin, İleri Girişimci Destek Programı kapsamında 365 bin liraya kadar destek var.