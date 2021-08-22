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    • Ekonomi
    • 22.08.2021 10:08
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    • 22.08.2021 10:08
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    Sıfır araç alacaklara son dakika duyulmamış kampanya! En uygun faiz oranlarıyla Fiat, Dacia, Renault, Opel ve Ford modellere kavuşun

    Sıfır araç alacaklara son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Fiat, Dacia, Renault, Opel ve Ford marka kampanyaları son derece merak ediliyor. Bu anlamda 2. el otomobil alabilmek yerine sıfır araçlara yönelen vatandaşlar incelemelerini sürdürüyor. Gelen açıklamalarda farklı markalar, pek çok taşıtta kampanya düzen ettiğini duyurdu. Belli bir peşinat veren vatandaşlar, daha ileri borcunu da taksitler biçiminde ödüyor. Bu anlamda Kampanya kapsamında, Fiat Online üzerinden oluşturulan satışlarda 2021 model Fiat 500 modellerinde 4.000 TL, 2021 model Panda modellerinde 1.500 TL metalik renk armağan ediliyor.

    takvim.com.tr
    En uygun faiz oranlarıyla Fiat, Dacia, Renault, Opel ve Ford modellere kavuşun

    Fiat, Dacia, Renault, Opel ve Ford marka doğrultusundan alıcı çeken kampanyalar... Sıfır araba alabilmek isteyen vatandaşlara iyi haberler geldi. Birçok otomotiv şirketi, yıl sonuna doğru gelinirken sıfır faiz kampanyasını başlattığını duyurdu. İşte araçların kampanyaları. Gelen açıklamalarda değişik markalar, çoğu vasıtada kampanya düzenlediğini duyurdu. Ağustos ayında zam yapılmayan Fiat Egea Easy modelini Ağustos ayında 159.900 TL fiyatla satın alabilir ve Fiat Egea modellerinde Ağustos ayı kampanyası kapsamında 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi desteğinden faydalanabilirsiniz.

    2021 Ağustos Fiat Kampanyaları Detayları

    Kampanya kapsamında, Fiat Online üzerinden oluşturulan satışlarda 2021 model Fiat 500 modellerinde 4.000 TL, 2021 model Panda modellerinde 1.500 TL metalik renk armağan ediliyor.

    Ağustos ayında zam yapılmayan Fiat Egea Easy modelini Ağustos ayında 159.900 TL fiyatla satın alabilir ve Fiat Egea modellerinde Ağustos ayı kampanyası kapsamında 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi desteğinden faydalanabilirsiniz.

    %50 ÖTV dilimindeki ender SUV araçlardan olan Fiat 500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT Benzin Manuel modelini Ağustos ayı kampanyası kapsamında 231.000 TL fiyatla satın alabilirsiniz.

    Fiat 500L modellerinde cazip fiyatlar sunuluyor. 2020 model Fiat 500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT Benzin Manuel modelini 186.100 TL'ye, Fiat 500L Cross Plus 1.4 Fire 95 HP MT Benzin Manuel modelini ise 196.100 TL'ye satın alabilir, aynı vakitte 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi imkanından da yararlanabilirsiniz.

    Türkiye'de satışta olan en ucuz sıfır araçlardan olan Fiat Panda Urban 1.2 69 HP Benzin Manuel modeline kampanya kapsamında 6.000 TL indirimle 139.000 TL fiyatla sahip olabilirsiniz.


        2021 Ağustos Ayı Dacia Kampanya Detayları

        Ağustos ayında Dacia Finanstan kredi kullananların ilk taksiti 2022 Ocak ayına erteleniyor. Taksit ertelemesinin yanı sıra 1.500 TL yakıt hediyesi ve 1.000 TL Dacia Kasko indirimi sağlanıyor.

        Sınırlı sayıdaki 2021 model Dacia Duster Prestige 1.0 ECO-G 100 bg 4x2 E6DFull modeline Ağustos ayı kampanyası kapsamında 4.000 TL indirimli fiyatla sahip olabilirsiniz.

        Ağustos ayı liste fiyatı 164.900 TL olan Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg modelini kampanya kapsamında 160.400 TL fiyatla satın alabilirsiniz.

        Ağustos ayı liste fiyatı 159.000 TL olan Dacia Dokker Combi Eco-G modelini kampanya kapsamında 151.400 TL fiyatla satın alabilirsiniz.

        Renault 2021 Ağustos Kampanyası

        Ağustos ayında zam yapılmayan Renault Taliant Taliant Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg model araç alımlarında 60.000 TL'ye 12 ay %0 faiz oranlı kredi imkanı sunuluyor. İlgili kampanya kapsamında Renault Taliant Taliant Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg modelini 167.000 TL peşinat ve 60.000 TL kredi kullanarak satın alabilirsiniz. Dilerseniz aynı araca kampanya kapsamında 137.000 TL peşinat ile 90.000 TL kredi, 18 ay vade ve %0,82 faiz oranlı kredi kullanarak ta sahip olabilirsiniz.

        Ağustos ayı fiyatı 232.000 TL olan 2021 model Yeni Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg modelini ise 172.000 TL peşinat ve 12 ay vadeli %0 faiz oranlı 60.000 TL kredi kullanarak satın alabilirsiniz. Haziran ayı fiyatı 315.900 TL olan Renault Megane Sedan Joy 1.3 TCe EDC 140 Bg Benzin Otomatik modeline ise kampanya indirimli 301.900 TL fiyatla sahip olabilirsiniz.

        Renault İcon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg Benzin Otomatik model araç alımlarında da 60.000 TL'ye 12 ay % 0 faiz oranlı kredi desteğinden faydalanabilir, sınırlı sayıdaki Renault Clio Joy 1.0 SCe 65 bg Benzin Manuel modeline 6.000 TL indirimle 163.400 TL'lik kampanyalı fiyatla sahip olabilirsiniz.

        Ağustos ayı kampanyasına özel 2021 model Yeni Taliant, Yeni Clio ve Yeni Megane (Joy 1.3 Tce EDC 140 bg hariç) araç alımlarında 3.000 TL takas indiriminden yararlanabilirsiniz. Sağlık çalışanlarına ve Online satışa özel kampanyada ise Renault Finans'tan kullanılan kredilerde kredi tahsis ücreti (dosya masrafı) alınmamakta ve aracın ilk periyodik bakımını kapsayan Maxxi Bakım ürünü hediye olarak sunulmaktadır.

        Ağustos ayı kampanyasına özel sınırlı sayıdaki 2021 model yılı Kangoo Express, Trafic Panelvan, Master Panelvan ve Master Kamyonet model otomobil alımlarında 5.000 TL indirim sağlanıyor.

            Ford 2021 Ağustos Kampanya Detayları

            Ağustos ayında Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Ecosport, Yeni Ford Kuga ve Yeni Ford Puma modellerinde 100.000 TL'ye 12 ay %0.49 faiz oranlı kredi desteği sağlanıyor.

            Ford 2021 Ağustos Ticari Araç Kampanyası Detayları

            Ford ticari araçlarda 3 yıl sınırsız km garantisi veriliyor. Kampanya kapsamında Tourneo Courier, Transit Courier, Tourneo Connect, Transit Connect, Tourneo Custom, Transit Custom, Transit Van, Transit Minibüs, Transit Kamyonet ve Ford Ranger ticari araç modellerinde 100.000 TL'ye 12 ay %0.49 faiz oranlı kredi imkanı sağlanıyor.

            2021 Ağustos Ayı Opel Kampanyası

            Opel İnsignia model araç alımlarında 90.000 TL'ye 12 ay %0,

            Opel Combo Life model araç alımlarında 90.000 TL'ye 12 ay %0,

            Opel Combo Cargo, Vivaro Cargo ve Zafira Life model araç alımlarında 75.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi desteği sağlanıyor.

            Opel Grandland X 1.2 130 HP BENZİN AT8 Elegance ve Opel Grandland X 1.5 130 HP DİZEL AT8 Edition modellerinde 15.000 TL kampanya indirimi sağlanıyor. Opel Grandland X 1.2 130 HP BENZİN AT8 Elegance modeline 420.900 TL, Opel Grandland X 1.5 130 HP DİZEL AT8 Edition modeline ise 431.900 TL'lik indirimli kampanyalı fiyatla sahip olabilirsiniz.
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            Haberler Ekonomi Sıfır araç alacaklara son dakika duyulmamış kampanya! En uygun faiz oranlarıyla Fiat, Dacia, Renault, Opel ve Ford modellere kavuşun
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