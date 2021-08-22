Sıfır araç alacaklara son dakika duyulmamış kampanya! En uygun faiz oranlarıyla Fiat, Dacia, Renault, Opel ve Ford modellere kavuşun

Renault 2021 Ağustos Kampanyası

Ağustos ayında zam yapılmayan Renault Taliant Taliant Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg model araç alımlarında 60.000 TL'ye 12 ay %0 faiz oranlı kredi imkanı sunuluyor. İlgili kampanya kapsamında Renault Taliant Taliant Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg modelini 167.000 TL peşinat ve 60.000 TL kredi kullanarak satın alabilirsiniz. Dilerseniz aynı araca kampanya kapsamında 137.000 TL peşinat ile 90.000 TL kredi, 18 ay vade ve %0,82 faiz oranlı kredi kullanarak ta sahip olabilirsiniz.

Ağustos ayı fiyatı 232.000 TL olan 2021 model Yeni Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg modelini ise 172.000 TL peşinat ve 12 ay vadeli %0 faiz oranlı 60.000 TL kredi kullanarak satın alabilirsiniz. Haziran ayı fiyatı 315.900 TL olan Renault Megane Sedan Joy 1.3 TCe EDC 140 Bg Benzin Otomatik modeline ise kampanya indirimli 301.900 TL fiyatla sahip olabilirsiniz.