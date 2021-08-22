Ve son dakika belli oldu! 600 TL ödeniyor! Çalışan, çalışmayan, işveren, memur... Hepsi alıyor





SÜT PARASINDA 5 YIL ŞARTI



SGK, halk arasında süt parası olarak tanınan emzirme ödeneği de veriyor. Bu para amacıyla anne ya da eşinin SSK ya da Bağkurlu olması ve en az 120 gün prim ödemesinin olması yeterli. SGK il müdürlüğü ya da sosyal emniyet merkezine 5 sene içersinde müracaat yapılabilir. 1 Ocak Ayı itibarıyla 202 liraya çıktı. Bağkur'lu anneler de süt parası alabiliyor. Emzirme ödeneği her doğumda bir kere veriliyor..



ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI



Şartlı eğitim yardımı ilkokula giden kız ve erkek çocuklarına ayrı ayrı yapılıyor. Bu destek ödemelerinde kız çocuklarına aylık 40 TL, erkek çocuklarına ise aylık 35 TL ödeme yapılıyor. Bu ödemler lise kızlar suretiyle 60 TL, erkekler suretiyle ise 50 TL olarak ödeniyor.