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    • Ekonomi
    • 22.08.2021 10:23
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    • 22.08.2021 10:25
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    Ve son dakika belli oldu! 600 TL ödeniyor! Çalışan, çalışmayan, işveren, memur... Hepsi alıyor

    Çalışan, çalışmayan, işveren, memur... Milyonlarca şahıs yararlanıyor. Geri ödemesiz para desteği veriliyor. Devlet doğrultusundan müracaat yapanlara 600 liraya kadar destek ödemesi yapılıyor. Belge ile müracaat yapılması gerekiyor. Doğum parası, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan her doğum yapan TC vatandaşına veriliyor. Fakat doğum parası ilk çocuk, ikinci çocuk yada üçüncü çocuk olması haline göre değişiklik gösteriyor. Rapor parası ise çalışan bireyin hamilelik nedeniyle aşağı yukarı 4 ay süresince işe gidememesi bundan dolayı sigorta doğrultusundan brüt tutar üzerinden verdiği tutarı ifade ediyor.

    takvim.com.tr
    600 TL ödeniyor! Çalışan, çalışmayan, işveren, memur... Hepsi alıyor

    Yazılı olarak müracaatte bulunanlar yararlanıyor. 300, 400 ya da 600 TL ödeme yapılıyor. Çalışma koşulu bulunmuyor. İşçi, memur ayrımı yapılmıyor. Bu destek tek sefere mahsus olarak veriliyor. Başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müdürlükleri'ne ya da Sosyal Hizmet Merkezleri'ne yapılıyor. Doğum yapan her bayan doğum yardımından yararlanıyor. Ödemeler çocuk sayısına göre değişiyor. İşte doğum parası ve devlet doğrultusundan sağlanan başka destekler ile alakalı detaylar...


    DOĞUM YARDIMI PARASI KAÇ LİRA?

    Kadınlara özel yapılan bu destek ödemelerinde doğum yapan annelere destek ödemesi yapılır. Mayıs 2015 tarihinden sonra doğmuş ilk çocuk içn 300 TL ödeme alacak vatandaşlar, ikinci çocuk 400 TL, üçüncü çocuk suretiyle ise 600 TL ödeme alacaklar.

    Bu yardımı almak amacıyla müracaat gerçekleştirmek gerekiyor. Başvuru detayları ise şu şekilde;

    DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Aşağıdaki link üzerinden indireceğiniz belgeyi doldurduktan sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müdürlüklerine ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine teslim edebilirsiniz. Bu şekilde gereken tutar hesabınıza yatacak ve yattığı an size mesaj gelecektir.

    DOĞUM YARDIMI BAŞVURU DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    Aynı vakitte doğum yardımı desteğinin halini alttaki E-Devlet ekranından da sorgulayabilirsiniz.

    DOĞUM YARDIMI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ



        DOĞUM SONRASI RAPOR PARASI NE ZAMAN YATAR?

        Bu tutarın hesaplanması amacıyla birkaç formül bulunmaktadır. Bu formüllerden birisi şu şekilde;

        Annenin doğumdan evvelce çalıştığı son 3 ay zamanınce aldığı brüt maaşların ortalaması alınır ve elde edilen ortalama brüt ücretin üçte ikisi, annenin 30 günlük doğum izin ücreti olarak belirlenir. Bu tutarın 30'a bölünmesi ile günlük doğum izin ücreti bulunur. Günlük doğum izni ücretinin, izin zamanı ile çarpılmasıyla annenin alacağı toplam doğum izni ücreti hesaplanmış olur.

        Doğum parası genelde çalışan işletmenin onay vermesiyle hesaba geçirilmektedir. Şirketin doğum izni tamamlanana kadar onay verme hakkı vardır. Dolayısıyla doğum izninin bitmesinin akabindeki 2 hafta içersinde tutar hesaba yatmaktadır. Devlet doğrultusundan gereksinim sahibi ailelere pek çok değişik desek sağlanıyor. Fakat birtakım desteklerden yurttaşların yeteri kadar haberi olmuyor.

        İşte bu desteklerden birtakımları...



        SÜT PARASINDA 5 YIL ŞARTI

        SGK, halk arasında süt parası olarak tanınan emzirme ödeneği de veriyor. Bu para amacıyla anne ya da eşinin SSK ya da Bağkurlu olması ve en az 120 gün prim ödemesinin olması yeterli. SGK il müdürlüğü ya da sosyal emniyet merkezine 5 sene içersinde müracaat yapılabilir. 1 Ocak Ayı itibarıyla 202 liraya çıktı. Bağkur'lu anneler de süt parası alabiliyor. Emzirme ödeneği her doğumda bir kere veriliyor..

        ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI

        Şartlı eğitim yardımı ilkokula giden kız ve erkek çocuklarına ayrı ayrı yapılıyor. Bu destek ödemelerinde kız çocuklarına aylık 40 TL, erkek çocuklarına ise aylık 35 TL ödeme yapılıyor. Bu ödemler lise kızlar suretiyle 60 TL, erkekler suretiyle ise 50 TL olarak ödeniyor.



        ÇOĞUL GEBELİKTE 30'AR GÜN ERKENİYOR

        SSK'lı çalışırken doğum yapan kadınlar, analık izni ardından birinci doğumda 2 ay (15+15 gün), ikinci doğumda 4 ay, ileri doğumlarda ise 6 ay vakit ile yarım gün (part-time) çalışıp tam maaş alabiliyor. Engelli çocuğu olanlarda ise bu vakit 12 ay olarak uygulanıyor. Çoğul gebelikte 30'ar gün ekleniyor.

        Kadın isterse haftalık çalışma zamanı olan 45 saati ikiye bölebiliyor. Yarım gün çalışan annenin maaşının yarısını patron, 1.472 lirasını da devlet, İşkur vasıtasıyla ödüyor. Annenin asgari ücretle çalıştığını varsayarak, işveren 1.162 lira, devlet 1.472 lira ödüyor. Yarım çalışma ödeneği, Damga Vergisi hariç rastgele bir vergi ve kesintiye tabi değil.



            ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI

            Şartlı eğitim yardımı ilkokula giden kız ve erkek çocuklarına ayrı ayrı yapılıyor. Bu destek ödemelerinde kız çocuklarına aylık 40 TL, erkek çocuklarına ise aylık 35 TL ödeme yapılıyor. Bu ödemler lise kızlar suretiyle 60 TL, erkekler suretiyle ise 50 TL olarak ödeniyor.
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            Haberler Ekonomi Ve son dakika belli oldu! 600 TL ödeniyor! Çalışan, çalışmayan, işveren, memur... Hepsi alıyor
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