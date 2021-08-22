Ve son dakika belli oldu! 600 TL ödeniyor! Çalışan, çalışmayan, işveren, memur... Hepsi alıyor

Yazılı olarak müracaatte bulunanlar yararlanıyor. 300, 400 ya da 600 TL ödeme yapılıyor. Çalışma koşulu bulunmuyor. İşçi, memur ayrımı yapılmıyor. Bu destek tek sefere mahsus olarak veriliyor. Başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müdürlükleri'ne ya da Sosyal Hizmet Merkezleri'ne yapılıyor. Doğum yapan her bayan doğum yardımından yararlanıyor. Ödemeler çocuk sayısına göre değişiyor. İşte doğum parası ve devlet doğrultusundan sağlanan başka destekler ile alakalı detaylar...
DOĞUM YARDIMI PARASI KAÇ LİRA?
Kadınlara özel yapılan bu destek ödemelerinde doğum yapan annelere destek ödemesi yapılır. Mayıs 2015 tarihinden sonra doğmuş ilk çocuk içn 300 TL ödeme alacak vatandaşlar, ikinci çocuk 400 TL, üçüncü çocuk suretiyle ise 600 TL ödeme alacaklar.
Bu yardımı almak amacıyla müracaat gerçekleştirmek gerekiyor. Başvuru detayları ise şu şekilde;
DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aşağıdaki link üzerinden indireceğiniz belgeyi doldurduktan sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müdürlüklerine ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine teslim edebilirsiniz. Bu şekilde gereken tutar hesabınıza yatacak ve yattığı an size mesaj gelecektir.
DOĞUM YARDIMI BAŞVURU DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Aynı vakitte doğum yardımı desteğinin halini alttaki E-Devlet ekranından da sorgulayabilirsiniz.
DOĞUM YARDIMI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ