10.000 ve 100.000 TL ödeme fırsatı! Hiç sıkıntı yok! Nakit para mı lazım? SMS ile hemen alın! İşte aylık ödeme tabloları...

Nakit para mı lazım? Hiç sorun yok! SMS ile anında alın! Acil nakit ihtiyacı yaşam sürdüren kişilerin ihtiyac kredisi ilk tercihleri oluyor. Bankaların gereksinim kredisi kampanyası ile alıcılara finansman desteği veriliyor. İlgili bankanız da başvurunuz üstüne süratli bir şekilde kredi kayıt bürosu puanınızı inceleyerek olumlu/olumsuz dönüş sağlıyor. Cevap olumlu olursa bankanız sms ile geri dönüş yaparak kimliğiniz ile sizi en yakın şubesine çağrı eder, şayet yanıt olumsuzsa gene bir sms ile dönüş yaparak olumsuz olduğunu belirtir. Kredi başvurunuz niçin olumsuz yanıtlandığını öğrenmek dilerseniz bankanızın şubesine giderek detayları öğrenebilirsiniz.
100.000 TL 36 ay geri ödeme
10.000 TL 36 ay geri ödeme