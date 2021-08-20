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    • Ekonomi
    • 20.08.2021 17:09
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    • Son Güncelleme:
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    • 20.08.2021 17:17
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    10.000 ve 100.000 TL ödeme fırsatı! Hiç sıkıntı yok! Nakit para mı lazım? SMS ile hemen alın! İşte aylık ödeme tabloları...

    Türkiye'de acil nakit gereksinimi yaşam sürdüren kişilerin bu problemlerine çözüm üretirken başvurdukları ilk yol bankalardan gereksinim kredisi kullanmak oluyor. Hızlı kredi sistemi, bankaların internet siteleri üstünde yer alan bulgular tarafında kısa mesaj yolu ile oluşturulan bir kredi müracaat türüdür. Televizyonda sıkça karşılaşabileceğiniz banka reklamlarında yer alan KREDI boşluk TC Kimlik numaranız ile 4 haneli bir numaraya göndererek süratli kredi müracaatı yapabiliyorsunuz. Bu krediler kullanılırken de kamu bankaları özel bankalara oranla daha çok tercih ediliyor. Bu bağlamda 10.000 ve 100.000 TL süratli kredi veriliyor.

    takvim.com.tr
    Nakit para mı lazım? Hiç sıkıntı yok! SMS ile hemen alın! İşte aylık ödeme tabloları...

    Nakit para mı lazım? Hiç sorun yok! SMS ile anında alın! Acil nakit ihtiyacı yaşam sürdüren kişilerin ihtiyac kredisi ilk tercihleri oluyor. Bankaların gereksinim kredisi kampanyası ile alıcılara finansman desteği veriliyor. İlgili bankanız da başvurunuz üstüne süratli bir şekilde kredi kayıt bürosu puanınızı inceleyerek olumlu/olumsuz dönüş sağlıyor. Cevap olumlu olursa bankanız sms ile geri dönüş yaparak kimliğiniz ile sizi en yakın şubesine çağrı eder, şayet yanıt olumsuzsa gene bir sms ile dönüş yaparak olumsuz olduğunu belirtir. Kredi başvurunuz niçin olumsuz yanıtlandığını öğrenmek dilerseniz bankanızın şubesine giderek detayları öğrenebilirsiniz.

    100.000 TL 36 ay geri ödeme

    10.000 TL 36 ay geri ödeme

        YAPI KREDİ 3 AY ÖDEMESİZ KREDİ FIRSATI

        Yapı Kredi, müşterilerine artan ihtiyaçları için 3 aya kadar ertelemeli kredi kampanyası sunuyor. Kredi kullananlar bireysel ihtiyaç kredisi geri ödemelerini 3 aya kadar erteleyebiliyor.

        Kampanyaya katılmak isteyen Yapı Kredi müşterileri başvurularını evden çıkmadan Yapı Kredi Mobil veya Bireysel İnternet Şubesi üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

        Bu doğrultuda, Yapı Kredi Mobil veya İnternet Şube kanallarından kampanya giriş ekranında "3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi" kampanyasının seçilmesi yeterli olacak.

        QNB FİNANSBAK'TAN 3 AY ERTELEMELİ KREDİ

        QNB Finansbank kredi kullanmayı düşünen müşteriler için harekete geçti. Dev banka resmen duyurdu. Avantajlı koşullarda kredi imkanı sunuluyor. İsteyen herkes 3 ay ertelemeli tüketici kredisine başvuruda bulunabiliyor. Finansbank 'İhtiyaçlarınızı şimdi karşılayın, ödemeye 3 ay sonra başlayın.' sloganı ile nakit ihtiyacı olanlara kredi fırsatı sunuyor.

        ING'DEN KREDİ FIRSATI!

        ING de 3 ay ödemesiz kredi veren bankalar arasında yer alıyor. Acil ihtiyaçlar için kurtarıcı nitelikteki ödeme ertelemeli kredi vatandaşların kullanımına sunuldu. Bankadan kredi paketinin detayları ile ilgili açıklama geldi.

        AKBANK'TAN 3 AY ÖDEMESİZ KREDİ

        Akbank'ın KOBİ'lere destek olmak amacıyla sunduğu kredi, 250 bin TL ve 36 ay vadeye kadar olan taksitli ticari kredi başvuruları için geçerli. Kredi ödemeleri aylık eşit taksitler halinde yapılabildiği gibi krediyi kullanan KOBİ'nin tercihine göre de belirleniyor ve 3 ay sonra ödemeye de başlanabiliyor.


        Hızlı Kredi Nedir?

        Diğer bir ismiyle online kredi olarak da bilinen hızlı kredi sistemi, bankaların internet siteleri üzerinde yer alan bilgiler doğrultusunda kısa mesaj yoluyla yapılan bir kredi başvuru türüdür. Televizyonda sıkça karşılaşabileceğiniz banka reklamlarında yer alan KREDI boşluk TC Kimlik numaranız ile 4 haneli bir numaraya göndererek hızlı kredi başvurusu yapabiliyorsunuz.

            İlgili bankanız da başvurunuz üzerine hızlı bir şekilde Kredi Kayıt Bürosu puanınızı inceleyerek olumlu/olumsuz dönüş sağlıyor. Cevap olumlu olursa bankanız sms ile geri dönüş yaparak kimliğiniz ile sizi en yakın şubesine davet eder, eğer cevap olumsuzsa yine bir sms ile dönüş yaparak olumsuz olduğunu belirtir. Kredi başvurunuz neden olumsuz cevaplandığını öğrenmek isterseniz bankanızın şubesine giderek detayları öğrenebilirsiniz.

            Kredi Kayıt

            Tarafınızca kullanılmış tüm kredi ve kredi kartlarının sicil kaydı puanı olarak düzenlenmiş halidir. İlk olarak başvurduğunuz kredinin aylık ödeme miktarına ve gelir düzeyine bakılır. Sonrasında ise kefil olduğunuz diğer ödemeler göz önüne alınarak puanınız belirlenir.
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