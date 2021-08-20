10.000 ve 100.000 TL ödeme fırsatı! Hiç sıkıntı yok! Nakit para mı lazım? SMS ile hemen alın! İşte aylık ödeme tabloları...

AKBANK'TAN 3 AY ÖDEMESİZ KREDİ

Akbank'ın KOBİ'lere destek olmak amacıyla sunduğu kredi, 250 bin TL ve 36 ay vadeye kadar olan taksitli ticari kredi başvuruları için geçerli. Kredi ödemeleri aylık eşit taksitler halinde yapılabildiği gibi krediyi kullanan KOBİ'nin tercihine göre de belirleniyor ve 3 ay sonra ödemeye de başlanabiliyor.



Hızlı Kredi Nedir?

Diğer bir ismiyle online kredi olarak da bilinen hızlı kredi sistemi, bankaların internet siteleri üzerinde yer alan bilgiler doğrultusunda kısa mesaj yoluyla yapılan bir kredi başvuru türüdür. Televizyonda sıkça karşılaşabileceğiniz banka reklamlarında yer alan KREDI boşluk TC Kimlik numaranız ile 4 haneli bir numaraya göndererek hızlı kredi başvurusu yapabiliyorsunuz.