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    • Ekonomi
    • 20.08.2021 15:58
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    • 20.08.2021 15:58
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    10.000 TL ayda kaç faiz geliri getirir? 20 Ağustos 2021 hangi banka ne kadar kazanç verir? İşte 32 ve 90 günlük faiz kazanç tablosu

    10.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? Son yıllarda artan altın ve döviz kurları vatandaşları farklı yatırımlara yöneltmeye başladı. Toplu ölçüde parası olup bir yatırım gerçekleştirmek isteyenlerin en sık başvuru ettiği usul ise faizdir. Yatırım gerçekleştirmek isteyen kişiler en çok faizi hangi bankanın verilen inceliyor. Vadeli mevduat hesapları, hemen nakit paraya dönüştürülemeyen, bankadan çekilmesi amacıyla belirli bir vakitnin (vade) dolması gerektiği, bu vakit dolunca ise faiz getirisiyle eş güdümlü çekilebilen ya da diğer bir vadeye yatırılan hesap türüdür. Vade uzadıkça faiz getirisi artar. Peki 20 Ağustos 2021 Cuma hangi banka ne kadar kazanç verir?

    takvim.com.tr
    10.000 TL ayda kaç faiz geliri getirir? 20 Ağustos 2021 hangi banka ne kadar kazanç verir?

    Ağustos ayının sonlarına geldiğimiz şu zamanlarda bankaların uyguladığı faiz oranları da merak ediliyor. Bu bağlamda devam eden koronavirüs salgını ardından mevduat müşterisini çoğaltmak isteyen özel bankalar yüksek faiz sunmaya devam etti. 32 ve 90 günlük mevduat faiz oranlarının yüzde 19.50 oranlarına çıktığı görülüyor. Vadeli mevduat hesapları, hemen nakit paraya dönüştürülemeyen, bankadan çekilmesi amacıyla belirli bir vakitnin (vade) dolması gerektiği, bu vakit dolunca ise faiz getirisiyle eş güdümlü çekilebilen ya da diğer bir vadeye yatırılan hesap türüdür. Vade uzadıkça faiz getirisi artar.

    32 günlük faiz kazanç tablosu

    32 günlük faiz kazanç tablosu

        90 günlük faiz kazanç tablosu

        90 günlük faiz kazanç tablosu


        İNG e-Turuncu Hesap

        %18,50

        Burgan Bank e-mevduat

        %19,00

        Alternatifbank VOV Hesap

        %19,00

        Fibabanka Kiraz Hesap

        %19,50

        CEPTETEB Marifetli Hesap

        %19,00

        Odeabank Oksijen Dinamik Hesap

        %19,20

        Vakıfbank E-Vadeli Mevduat

        %18,00

        İCBC mevduat faizi

        %18,00

        HSBC E-Mevduat

        %19,00

            QNB Finansbank E-Vadeli Hesap

            %17,85

            Şekerbank vadeli mevduat

            %18,25

            Ziraat Bankası Vadeli TL mevduat hesabı

            %17,00

            Denizbank E-Mevduat

            %17,00

            Halkbank E-Mevduat

            %18,00

            Yapı Kredi Vade Dönüşüm

            %17,00

            Akbank E-mevduat hesabı

            %17,00

            Garanti BBVA E-Vadeli Hesap

            %15,00

            İş Bankası Vadeli TL mevduat hesabı

            %12,95

            Vadeli mevduat nedir?

            Vadeli mevduat hesapları, anında nakit paraya dönüştürülemeyen, bankadan çekilmesi için belirli bir zamanın (vade) dolması gerektiği, bu süre dolunca ise faiz getirisiyle birlikte çekilebilen ya da başka bir vadeye yatırılan hesap türüdür. Vade uzadıkça faiz getirisi artar.

            Vadeli mevduat faiz getirisi nasıl hesaplanır?

            Faiz oranıyla ana paranızın belirttiğiniz gün sayısı süresince faiz getirisi aşağıdaki formülle hesaplanır.

            Günlük Faiz Getirisi = (Anapara / 100) X (Faiz Oranı / 365) X Gün Sayısı

            Aylık Faiz Getirisi = (Anapara / 100) X (Faiz Oranı / 12) X Ay Sayısı

            Yıllık Faiz Getirisi = (Anapara / 100) X (Faiz Oranı) X Yıl Sayısı

            Vadeli TL mevduat kazancımdan ne kadar stopaj kesintisi yapılır?

            Vadeli TL mevduatta stopaj oranı yüzde 15 olarak uygulanmaktadır fakat bu oran vade uzadıkça kademeli olarak düşmektedir. İlgili kanuna göre vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15, bir yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda ise stopaj oranı yüzde 10 olarak tahsil edilmektedir. Vadesinden önce bankaların onayı ile çekilen vadeli mevduata vadesiz mevduat faiz oranı uygulanmaktadır.

            Döviz tevdiat hesaplarına ödenen faizlerden ne kadar stopaj kesintisi yapılır?

            Vadeli döviz (USD, EUR, GBP vs.) mevduatta stopaj oranı yüzde 18 olarak uygulanmaktadır fakat bu oran vade uzadıkça kademeli olarak düşmektedir. İlgili kanuna göre vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 18, bir yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda ise stopaj oranı yüzde 13 olarak tahsil edilmektedir.

                Faiz hesaplama

                Faiz hesaplama yaparak, en yüksek faiz veren bankaların hangisi olduğunu hemen tespit edebilirsiniz. En yüksek faiz veren bankalar arasında Fibabanka, ING, Burgan Bank, TEB, Alternatifbank, Yapı Kredi gibi bankalar yer almaktadır. Bankalardan mevduat hesabı açarken en yüksek faiz veren bankayı tercih ederek, mevduat getirinizi yükseltebilirsiniz. Mevduat hesaplarındaki özelliklere de dikkat etmeniz gerekmektedir. Birçok bankanın mevduat faizi sadece belirli bir süre için "hoş geldin faizi" olarak yüksek olabilir. Aşağıda yer alan vadeli faiz hesaplama örneklerine göz atabilir veya bu sayfada yer alan faiz hesaplama aracını kullanarak tüm bankaların vadeli faizlerini karşılaştırabilirsiniz.
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                Haberler Ekonomi 10.000 TL ayda kaç faiz geliri getirir? 20 Ağustos 2021 hangi banka ne kadar kazanç verir? İşte 32 ve 90 günlük faiz kazanç tablosu
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