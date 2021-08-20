120 ay vadeyle hemen alıyorsunuz! İş Bankası 2.587,99 TL taksitle 150.000 TL konut kredisi vermeye başladı

2021 senesi konut kredisi faiz civarlarına güncelleme getiren bankalardan biri de İş Bankası oldu. Bankanın yeni kampanyası dahilinde vade adedi 120'ye yükseltirilirken faiz oranları 1.40'a çıktı. İş Bankası websitesine giderek, ana sayfada orta bölümde bulunan kredilerden "Ev Kredisi" seçeneğine tıklayarak başvurabilirsiniz. Eğer mobil bankacılık uygulamasını kullanıyorsanız, sol bardan krediler bölümünden "Ev Kredisi" seçeneğine tıklayarak ta başvuruda bulunabilirsiniz. Kredinize direkt şubeye giderek de başvuruda bulunabilirsiniz.
150.000 TL konut kredisi
İş Bankası Kredi Başvurusu
Ev Kredisi hesaplama aracı ile dilediğiniz vadeye ideal olarak taksit tutarınızı hesaplayabilir, geri ödeme planınız ile ilgili çeşitli bilgiye basitçe ulaşabilirsiniz. 120 ay vade olanaklarından yararlanabilir, ödemelerinizi bütçenize ideal bir şekilde planlayabilirsiniz. Ödeme sıklığınızı; ayda bir, iki ya da üç ayda bir gibi daha geniş Aralıklara da bölebilirsiniz. Bu aşamada kullanmak dilediğiniz konut kredisi tutarı ile kredi notunuz ve aylık geliriniz gibi temel bulgular temel alınarak süratlice ön değerlendirme yapılır. Başvuruyu tamamladıktan yalnızca birkaç saniye sonra ön değerlendirme sonucunuz belirlediğiniz etkileşim kanalından tarafınıza gönderilir. Tarafınıza gönderilen iletideki linke tıklayarak krediyi kullanmak dilediğiniz şubeyi belirlediğinizde ise başvurunuz bu şubeye iletilmiş olur.