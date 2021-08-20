120 ay vadeyle hemen alıyorsunuz! İş Bankası 2.587,99 TL taksitle 150.000 TL konut kredisi vermeye başladı

İş Bankası Kredi Başvurusu

Ev Kredisi hesaplama aracı ile dilediğiniz vadeye ideal olarak taksit tutarınızı hesaplayabilir, geri ödeme planınız ile ilgili çeşitli bilgiye basitçe ulaşabilirsiniz. 120 ay vade olanaklarından yararlanabilir, ödemelerinizi bütçenize ideal bir şekilde planlayabilirsiniz. Ödeme sıklığınızı; ayda bir, iki ya da üç ayda bir gibi daha geniş Aralıklara da bölebilirsiniz. Bu aşamada kullanmak dilediğiniz konut kredisi tutarı ile kredi notunuz ve aylık geliriniz gibi temel bulgular temel alınarak süratlice ön değerlendirme yapılır. Başvuruyu tamamladıktan yalnızca birkaç saniye sonra ön değerlendirme sonucunuz belirlediğiniz etkileşim kanalından tarafınıza gönderilir. Tarafınıza gönderilen iletideki linke tıklayarak krediyi kullanmak dilediğiniz şubeyi belirlediğinizde ise başvurunuz bu şubeye iletilmiş olur.