Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 20.08.2021 13:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.08.2021 13:01
    ABONE OL

    120 ay vadeyle hemen alıyorsunuz! İş Bankası 2.587,99 TL taksitle 150.000 TL konut kredisi vermeye başladı

    Satın alacağınız ev amacıyla kullanacağınız krediyi her ay sabit taksitlerle ödeyebileceğiniz gibi seçtiğiniz tutar ve dönemlerde gelirinize ideal taksitlerle de ödeyebilirsiniz. Kredi tutarı, satın alınacak konutun BDDK veya SPK lisanslı ekspertiz firmalarınca düzenlenen ekspertiz raporundaki değerinin azami %80’i kadar olabilir. Ev Kredisi hesaplama aracı ile dilediğiniz vadeye ideal olarak taksit tutarınızı hesaplayabilir, geri ödeme planınız ile ilgili çeşitli bilgiye basitçe ulaşabilirsiniz. 120 ay vade olanaklarından yararlanabilir, ödemelerinizi bütçenize ideal bir şekilde planlayabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    İş Bankası 2.587,99 TL taksitle 150.000 TL konut kredisi vermeye başladı

    2021 senesi konut kredisi faiz civarlarına güncelleme getiren bankalardan biri de İş Bankası oldu. Bankanın yeni kampanyası dahilinde vade adedi 120'ye yükseltirilirken faiz oranları 1.40'a çıktı. İş Bankası websitesine giderek, ana sayfada orta bölümde bulunan kredilerden "Ev Kredisi" seçeneğine tıklayarak başvurabilirsiniz. Eğer mobil bankacılık uygulamasını kullanıyorsanız, sol bardan krediler bölümünden "Ev Kredisi" seçeneğine tıklayarak ta başvuruda bulunabilirsiniz. Kredinize direkt şubeye giderek de başvuruda bulunabilirsiniz.

    150.000 TL konut kredisi

    İş Bankası Kredi Başvurusu

    Ev Kredisi hesaplama aracı ile dilediğiniz vadeye ideal olarak taksit tutarınızı hesaplayabilir, geri ödeme planınız ile ilgili çeşitli bilgiye basitçe ulaşabilirsiniz. 120 ay vade olanaklarından yararlanabilir, ödemelerinizi bütçenize ideal bir şekilde planlayabilirsiniz. Ödeme sıklığınızı; ayda bir, iki ya da üç ayda bir gibi daha geniş Aralıklara da bölebilirsiniz. Bu aşamada kullanmak dilediğiniz konut kredisi tutarı ile kredi notunuz ve aylık geliriniz gibi temel bulgular temel alınarak süratlice ön değerlendirme yapılır. Başvuruyu tamamladıktan yalnızca birkaç saniye sonra ön değerlendirme sonucunuz belirlediğiniz etkileşim kanalından tarafınıza gönderilir. Tarafınıza gönderilen iletideki linke tıklayarak krediyi kullanmak dilediğiniz şubeyi belirlediğinizde ise başvurunuz bu şubeye iletilmiş olur.


        Ekspertiz

        Ön onay ardından belirlediğiniz krediyi kullanmak dilediğiniz şubeye lüzumlu evrakların teslimini yaptıysanız, sıra uzman adımına gelir. Ekspertiz sürecinin en mühim özelliği, kredi kullandırım oranının belirlenmesidir. Konut kredisi, uzman sayısal sayısal değeri üzerinden hesaplamaları yapılır. Ekspertiz sayısal sayısal değerinin belli bir seviyesine kadar konut kredisi çekebilmeniz olası olur. Lisanslı konut değerleme uzmanı ya da gayrimenkul değerleme uzmanı doğrultusundan hazırlanan raporda evinizin pazar sayısal sayısal değeri hesaplamaları yapılır ve bu değer üzerinden kredi kullandırımı sağlanır.

        Onay

        Konutun tamamlanma oranı, yaşı, metrekaresi, konumu, kat adedi ve inşaat maliyeti gibi konular incelendikten sonra çeşitli bir uzman raporu oluşturulur. Düzenlenen raporda kredilendirmeye engel bir konu belirleme edilmemişse, sözleşme imzalarının tamamlanmasının ardındannda kredi kullandırımı gerçekleştirilir.

        Tapu

        Şubemizde kredi sözleşmesini ve ödeme planını imzalamanızın ardındannda tapu dairesindeki işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Bütün işlemler bitirildiğinde ise kullandığınız kredi bedeli satıcının hesabına aktarılır.

        İş Bankası ev kredisine nasıl başvurabilirim?

        İş Bankası websitesine giderek, ana sayfada orta bölümde bulunan kredilerden "Ev Kredisi" seçeneğine tıklayarak başvurabilirsiniz. Eğer mobil bankacılık uygulamasını kullanıyorsanız, sol bardan krediler bölümünden "Ev Kredisi" seçeneğine tıklayarak ta başvuruda bulunabilirsiniz. Kredinize direkt şubeye giderek de başvuruda bulunabilirsiniz.

        İş Bankası ev kredisine başvururken hangi evraklar gereklidir?

        İş Bankası Ev Kredisine başvururken gerekli olan evraklardan ilki, her kredide de olduğu gibi TC Nüfus Cüzdanı fotokopiniz veya ehliyetinizin onaylı bir fotokopisidir. Diğer gereken evraklar ise satın almayı düşündüğünüz tapunun bir fotokopisidir. Gelir durumunuz için Gelir Belgesi fotokopisi ve eğer Serbest meslek mensubuysanız da, bağlı olduğunuz oda veya ticari kuruluşun üyelik belgesi fotokopisi ve 3 aylık bilançonuz.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        FETÖ’cüler Afganistan haberiyle yıkıldı
        Haberler Ekonomi 120 ay vadeyle hemen alıyorsunuz! İş Bankası 2.587,99 TL taksitle 150.000 TL konut kredisi vermeye başladı
            SON DAKİKA