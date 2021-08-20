20 Ağustos ANLIK altın fiyatları! Yarım, cumhuriyet, tam, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Bir süre önce altın alarak yatırım yapan ya da yatırım yapmak isteyen binlerce kişi altın fiyatlarındaki son durumu sorguluyor. Bugün altın piyasasında, en düşük 486 bin lirayı, en yüksek ise 491 bin 710 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 486 bin liradan tamamladı. İşte 20 Ağustos altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte yarım, cumhuriyet, tam, çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?