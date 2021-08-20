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    • Ekonomi
    • 20.08.2021 16:54
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    • 20.08.2021 16:54
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    20 Ağustos ANLIK altın fiyatları! Yarım, cumhuriyet, tam, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    Altın almak ya da bozdurmak isteyenler haftanın kapanış saatlerinde alış satış fiyatlarını öğrenmek istiyor. Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 487,2 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamıştı. Peki, yarım, cumhuriyet, tam, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 20 Ağustos anlık altın fiyatları

    Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    Bir süre önce altın alarak yatırım yapan ya da yatırım yapmak isteyen binlerce kişi altın fiyatlarındaki son durumu sorguluyor. Bugün altın piyasasında, en düşük 486 bin lirayı, en yüksek ise 491 bin 710 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 486 bin liradan tamamladı. İşte 20 Ağustos altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte yarım, cumhuriyet, tam, çeyrek altın fiyatları

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    ALTININ KİLOGRAMI 486 BİN LİRAYA GERİLEDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 486 bin liraya düştü.

    Altın piyasasında, en düşük 486 bin lirayı, en yüksek ise 491 bin 710 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 486 bin liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 444 milyon 80 bin 184,25 lira, işlem miktarı ise 911,28 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 449 milyon 27 bin 448,72 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Turan Kıymetli Madenler Ticaret, İstanbul Altın Rafinerisi, Has Kıymetli Madenler Ticaret ve AG Kıymetli Madenler AŞ şeklinde sıralandı.

        ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

        Analistler, dolar endeksindeki yükselişin altının ons fiyatını baskılamayı sürdürdüğünü söyledi. Küresel piyasalarda artan dolar talebiyle dolar/TL'nin değer kazanmaya devam ettiğine dikkati çeken analistler, buna bağlı olarak yurt içinde altın fiyatlarının yükseliş eğiliminde hareket ettiğini vurguladı.

        Analistler, teknik açıdan 1.790 seviyesinin önemli direnç olarak takip edileceğini aktaran analistler, 1.760 doların destek konumunda olduğunu bildirdi.

            Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, çarşamba ve perşembe itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

            ÇARŞAMBA PERŞEMBE
            KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
            24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 485,00 485,20 487,40 487,60
            Cumhuriyet Ata Lira 3.196,00 3.217,00 3.212,00 3.233,00
            22 Ayar Bilezik(Gr.) 442,30 446,30 445,00 449,00
            Lira(Tam) Ziynet 3.123,00 3.143,00 3.139,00 3.159,00
            Yarım Ziynet 1.562,00 1.572,00 1.570,00 1.580,00
            Çeyrek Ziynet 781,00 786,00 785,00 790,00

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