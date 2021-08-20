20 Ağustos ANLIK altın fiyatları! Yarım, cumhuriyet, tam, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Bir süre önce altın alarak yatırım yapan ya da yatırım yapmak isteyen binlerce kişi altın fiyatlarındaki son durumu sorguluyor. Bugün altın piyasasında, en düşük 486 bin lirayı, en yüksek ise 491 bin 710 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 486 bin liradan tamamladı. İşte 20 Ağustos altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte yarım, cumhuriyet, tam, çeyrek altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 486 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 486 bin liraya düştü.
Altın piyasasında, en düşük 486 bin lirayı, en yüksek ise 491 bin 710 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 486 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 444 milyon 80 bin 184,25 lira, işlem miktarı ise 911,28 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 449 milyon 27 bin 448,72 lira oldu.