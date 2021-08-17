TOGG'un fiyatı düştü mü? 2021 yılı ÖTV indirimi sonrasında yerli otomobil TOGG fiyat listesi belli oldu mu?

25 Haziran 2018'de kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş., yerli otomobilin üretimi için kolları sıvadı. Elektrikli olarak üretilecek olan TOGG ile ilk kez kamuoyu karşısına çıkan grup, 2019 yılındaki lansmanı ile tüm dünyanın dikkatini çekmişti. TOGG için çalışmalar tam gaz sürerken, ÖTV indirimi sonrasında TOGG fiyatı da vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bazı mecralarda yerli otomobilin baz versiyonunun 25 bin dolardan satışa çıkacağı iddiaları üzerine açıklama yapma gereği duyan TOGG, konuya açıklık getirmiş oldu.
TOGG, 2030'A KADAR ORTAK PLATFORMDA ELEKTRİKLİ VE BAĞLANTILI 5 FARKLI MODEL ÜRETECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
TOGG tarafından daha önce yapılan açıklamada, Gemlik tesisindeki inşaat faaliyetlerinin tüm hızıyla ve plana göre sürdüğü belirtilerek, tesisin gelecek yılın sonuna doğru bitirilmesinin hedeflendiği duyurulmuştu. İlk seri otomobilin 2022'nin son çeyreğinde banttan indirilmesinin hedeflendiği, başlangıçta yüzde 51 olacak yerlilik oranının 2025'te yüzde 68'e çıkacağı bildirilmişti. TOGG, 2030'a kadar ortak platformda elektrikli ve bağlantılı 5 farklı model üreteceğini açıklamıştı
TOGG FİYATI BELLİ OLDU MU?
Fabrika temelleri atılan ve bir süre sonra üretim planlamasına başlayacak olan TOGG yerli otomobil fiyatları için gözler, yapılacak açıklamaya çevrilmişti. Bazı mecralarda yerli otomobilin baz versiyonunun 25 bin dolardan satışa çıkacağı iddiaları üzerine açıklama yapma gereği duyan TOGG, konuya açıklık getirmiş oldu. İşte, TOGG tarafından yapılan yerli otomobil fiyatları açıklaması