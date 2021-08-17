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    • Ekonomi
    • 18.08.2021 08:52
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    • 18.08.2021 08:52
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    TOGG'un fiyatı düştü mü? 2021 yılı ÖTV indirimi sonrasında yerli otomobil TOGG fiyat listesi belli oldu mu?

    2019 yılının son ayında kamuoyu ile paylaşılan yerli otomobil TOGG, elektrikli araçlara gelen ÖTV indirimi sonrasında tekrar gündeme geldi. TOGG fiyat listesi 2021belli oldu mu? Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? TOGG ne kadar fiyat! İşte, konuyla alakalı bütün detaylar… Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun aktardığı bilgilere göre otomobil, Bursa'nın Gemlik ilçesinde üretilecek. 2021 yılında tamamlanacak olan fabrikada 2 SUV, 1 MPV, 1 sedan ve 1 hatchback model üretilecek. Toplam 4 binden fazla insanın istihdam edilmesi beklenen fabrikanın yılda 150 binden fazla araç üretmesi planlanıyor.

    2021 yılı ÖTV indirimi sonrasında yerli otomobil TOGG fiyatı açıklandı mı?

    25 Haziran 2018'de kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş., yerli otomobilin üretimi için kolları sıvadı. Elektrikli olarak üretilecek olan TOGG ile ilk kez kamuoyu karşısına çıkan grup, 2019 yılındaki lansmanı ile tüm dünyanın dikkatini çekmişti. TOGG için çalışmalar tam gaz sürerken, ÖTV indirimi sonrasında TOGG fiyatı da vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bazı mecralarda yerli otomobilin baz versiyonunun 25 bin dolardan satışa çıkacağı iddiaları üzerine açıklama yapma gereği duyan TOGG, konuya açıklık getirmiş oldu.

    TOGG, 2030'A KADAR ORTAK PLATFORMDA ELEKTRİKLİ VE BAĞLANTILI 5 FARKLI MODEL ÜRETECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

    TOGG tarafından daha önce yapılan açıklamada, Gemlik tesisindeki inşaat faaliyetlerinin tüm hızıyla ve plana göre sürdüğü belirtilerek, tesisin gelecek yılın sonuna doğru bitirilmesinin hedeflendiği duyurulmuştu. İlk seri otomobilin 2022'nin son çeyreğinde banttan indirilmesinin hedeflendiği, başlangıçta yüzde 51 olacak yerlilik oranının 2025'te yüzde 68'e çıkacağı bildirilmişti. TOGG, 2030'a kadar ortak platformda elektrikli ve bağlantılı 5 farklı model üreteceğini açıklamıştı

    TOGG FİYATI BELLİ OLDU MU?

    Fabrika temelleri atılan ve bir süre sonra üretim planlamasına başlayacak olan TOGG yerli otomobil fiyatları için gözler, yapılacak açıklamaya çevrilmişti. Bazı mecralarda yerli otomobilin baz versiyonunun 25 bin dolardan satışa çıkacağı iddiaları üzerine açıklama yapma gereği duyan TOGG, konuya açıklık getirmiş oldu. İşte, TOGG tarafından yapılan yerli otomobil fiyatları açıklaması

        TOGG YERLİ OTOMOBİL AÇIKLAMASI

        TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle;

        "Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022'den önce de açıklamamız mümkün değil.

        Lütfen bu türden haberlere itibar etmeyiniz.

        TOGG NEDİR?

        Yerli otomobil konusunda 2017 yılında başlayan çalışmalarda Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Zorlu Grubu bir araya gelerek Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu oluşturdu. TOGG adı da bu grubun adının kısaltmasından ortaya çıktı.

        TOGG ÖZELLİKLERİ

        TOGG tarafından üretilmesi planlanan yerli otomobil elektrikli ve doğa dostu olacak. Modüler bir şaside ve bilişim teknolojileriyle kolayca entegre olabilecek bir yapıda olacak TOGG yerli otomobil, aynı zamanda güçlü bir internet bağlatısına da sahip olacak.

        İlk etapta iki SUV modelinin üretimi yapılacak yerli otomobil, segmentinin en uzun aks mesafesine sahip aracı olacak. Yüksek teknolojiye sahip doğuştan elektrikli ve bağlatılı platforma sahip TOGG yerli otomobil, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak.

        Sıfır emisyon değerine sahip olacak TOGG, yüksek çarpışma dayanımı, yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak. Ayrıca araç menziline yüzde 20'ye kadar katkı sağlayan geri kazanımlı frenleme de yerli otomobilin özelliklerinden olacak.

        TOGG'dan açıklanan bilgilere göre kendine has çizgilere sahip olan araç, dünyanın önde gelen otomobil güvenlik testi kuruluşlarından EuroNCAP'in standartlarını tam olarak karşılayabilecek. Yetkililer, yerli otomobilin 2022 yılında EuroNCAP testlerinden 5 yıldız ile ayrılmasını bekliyor.
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        Haberler Ekonomi TOGG'un fiyatı düştü mü? 2021 yılı ÖTV indirimi sonrasında yerli otomobil TOGG fiyat listesi belli oldu mu?
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