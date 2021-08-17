Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır? Bakım aylığı ne kadar oldu?

Evde bakım maaşı yattı mı sorusu çok araştırılıyor. Dün ödemeler hakkında açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, evde bakım yardımı ödemelerinin bugünden itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurmuştu. Peki, evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır? Evde bakım aylığı ne kadar oldu? İşte detaylar...

ÖDEMELER BAŞLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, evde bakım yardımı ödemelerinin bugünden itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını duyurdu. Bakan Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara, aileleri yanında ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılacağı bilgisini paylaşarak, engelli vatandaşlara yönelik politikaları aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda geliştirdiklerini vurguladı.

İşte son sorgulama işlemine dair bilgiler;