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Haberler Ekonomi ÖTV indirimi sonrası otomobil fiyatları! 2021 sıfır otomobiller ne kadar? Fiat, Hyundai, Dacia, Toyota, Opel fiyatları…

ÖTV indirimi sonrası otomobil fiyatları! 2021 sıfır otomobiller ne kadar? Fiat, Hyundai, Dacia, Toyota, Opel fiyatları…

Milyonlarca kişinin beklediği haber geldi ve ÖTV indirimi büyük heyecan yarattı. Özel Tüketim Vergisi matrahında düzenlemeler yapıldı ve Resmi Gazete'de yayınlanınca sıfır veya ikinci el araç almayı düşünenler hemen markaların güncel fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki ÖTV'de yapılan düzenlemeler hangi araçları kapsıyor, sıfır araç almak isteyenlerin yüzü gülecek mi? 2021 sıfır otomobiller ne kadar? İşte gündemde merakla araştırılan Fiat, Hyundai, Dacia, Toyota, Opel fiyatları&hellip;

16.08.2021 22:47 - Son Güncelleme: 16.08.2021 22:47
ÖTV indirimi sonrası otomobil fiyatları! 2021 sıfır otomobiller ne kadar? Fiat, Hyundai, Dacia, Toyota, Opel fiyatları…

Vatandaşlar tarafından ÖTV indiriminin yapılıp yapılmayacağı yakından takip edilirken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Özel Tüketim Vergisi matrahında düzenlemeler yapıldı ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişme üzerine ÖTV indirimi ile birlikte sıfır araç fiyatlarında nasıl değişiklikler yapıldığı merak konusu oldu. Sıfır araba almak isteyen vatandaşlar için Fiat, Hyundai, Dacia, Toyota, Opel ve daha pek çok markanın fiyatlarını haberimizde derledik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
ÖTV indirimi sonrası otomobil fiyatları! 2021 sıfır otomobiller ne kadar? Fiat, Hyundai, Dacia, Toyota, Opel fiyatları…

GÜNCEL SIFIR ARABA FİYATLARI

Fiat Egea 1.4 Fire
Çıplak fiyatı: 90.339 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 159.900 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 154.569 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45
Yeni ÖTV: 40 bin 652 lira
Yeni KDV: 23 bin 578 lira

ÖTV indirimi sonrası otomobil fiyatları! 2021 sıfır otomobiller ne kadar? Fiat, Hyundai, Dacia, Toyota, Opel fiyatları…

Renault Megane Joy 1.3 TCe
Çıplak fiyatı: 109.228 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 232.000 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 193.333 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 54 bin 614 lira
Yeni KDV: 29 bin lira

ÖTV indirimi sonrası otomobil fiyatları! 2021 sıfır otomobiller ne kadar? Fiat, Hyundai, Dacia, Toyota, Opel fiyatları…

Dacia Duster 1.5 dizel
Çıplak fiyatı: 142.655 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 303.000 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 252.498 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 71 bin 327 lira
Yeni KDV: 38 bin 516 lira

ÖTV indirimi sonrası otomobil fiyatları! 2021 sıfır otomobiller ne kadar? Fiat, Hyundai, Dacia, Toyota, Opel fiyatları…

Honda Civic 1.6 Elegance
Çıplak fiyatı: 147.175 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 312.600 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 260.499 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 73 bin 587 lira
Yeni KDV: 39 bin 737 lira

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