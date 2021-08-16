ÖTV indirimi sonrası otomobil fiyatları! 2021 sıfır otomobiller ne kadar? Fiat, Hyundai, Dacia, Toyota, Opel fiyatları…
Milyonlarca kişinin beklediği haber geldi ve ÖTV indirimi büyük heyecan yarattı. Özel Tüketim Vergisi matrahında düzenlemeler yapıldı ve Resmi Gazete'de yayınlanınca sıfır veya ikinci el araç almayı düşünenler hemen markaların güncel fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki ÖTV'de yapılan düzenlemeler hangi araçları kapsıyor, sıfır araç almak isteyenlerin yüzü gülecek mi? 2021 sıfır otomobiller ne kadar? İşte gündemde merakla araştırılan Fiat, Hyundai, Dacia, Toyota, Opel fiyatları…
16.08.2021 22:47
- Son Güncelleme: 16.08.2021 22:47
Vatandaşlar tarafından ÖTV indiriminin yapılıp yapılmayacağı yakından takip edilirken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Özel Tüketim Vergisi matrahında düzenlemeler yapıldı ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişme üzerine ÖTV indirimi ile birlikte sıfır araç fiyatlarında nasıl değişiklikler yapıldığı merak konusu oldu. Sıfır araba almak isteyen vatandaşlar için Fiat, Hyundai, Dacia, Toyota, Opel ve daha pek çok markanın fiyatlarını haberimizde derledik.