ÖTV indirimi sonrası otomobil fiyatları! 2021 sıfır otomobiller ne kadar? Fiat, Hyundai, Dacia, Toyota, Opel fiyatları…

Vatandaşlar tarafından ÖTV indiriminin yapılıp yapılmayacağı yakından takip edilirken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Özel Tüketim Vergisi matrahında düzenlemeler yapıldı ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişme üzerine ÖTV indirimi ile birlikte sıfır araç fiyatlarında nasıl değişiklikler yapıldığı merak konusu oldu. Sıfır araba almak isteyen vatandaşlar için Fiat, Hyundai, Dacia, Toyota, Opel ve daha pek çok markanın fiyatlarını haberimizde derledik.