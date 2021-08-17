Başvuran tüm vatandaşlara anında 2.000-4.000 ile 30.000 TL kredi verilecek! 3 ay geri ödemesiz kredinin detayları belli oldu!

90 gün geri ödemesiz kredi

Özel ve kamu bankaları doğrultusundan gelen bildirime göre bundan sonra milyonlarca vatandaş kredi çekme talebinde bulunabilecekler. Bunların yanı sıra gereksinim kredisi kapsamında vatandaşlara 36 ay vadenin yanı sıra 3 ay geri ödemesiz olarak imkanlar geliyor. Korona virüs süreçlerinde bir nebze halleri hafifletmek amacıyla bu fırsatlar vatandaşları sevindirmeye devam ediyor. Kredi maksimum vade seçenekleri ile birlikte sunuluyor.

Geri ödeme süreci 3 ay sonra başlayacak olmasının sonrasında 3.000 ila 30 bin TL arasında verdiği kredi paketleri dikkatleri çekiyor. Vatandaşların bankalar doğrultusundan yayılan kredi kapsamında 5 bin, 6 bin ve 10 bin TL kredi paketleri de dikkatleri çekmeye devam ediyor.