Başvuran tüm vatandaşlara anında 2.000-4.000 ile 30.000 TL kredi verilecek! 3 ay geri ödemesiz kredinin detayları belli oldu!

Başvuran bütün vatandaşlara anında 2.000-4.000 ile 30.000 TL kredi verilecek! Bankalar doğrultusundan gelen son dakika kararları ile birlikte vatandaşlar anlık olarak kredi çekebilecekler. 3 ay geri ödemesiz olarak verdiği kredi kapsamında anlık olarak gereksinim kredisi alabilecekler. Bireysel krediler müşterinin ödeme gücüne göre 36 aya kadar taksitlendirilebilir. Genelde bankalar bireysel kredi müşterilerinden rastgele bir teminat talep etmez. Birçok banka amacıyla yalnızca nüfus cüzdanı ve gelir belgesi bireysel kredi müracaatı amacıyla yeterlidir. Hatta birtakım bankalar düşük miktarlı kredilerde müşterisinden gelir belgesi bile talep etmeyebilir.
2000 TL 36 ay geri ödeme
4000 TL 36 ay geri ödeme