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    • Ekonomi
    • 18.08.2021 08:52
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    • 18.08.2021 08:52
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    Başvuran tüm vatandaşlara anında 2.000-4.000 ile 30.000 TL kredi verilecek! 3 ay geri ödemesiz kredinin detayları belli oldu!

    3 ay ertelemeli kredinin ayrıntıları belirli oldu. Bankalar doğrultusundan gelen son dakika kararları ile birlikte gereksinimi olan şahıslar anlık olarak kredi çekebilecekler. 3 ay geri ödemesiz olarak verdiği kredi kapsamında anlık olarak gereksinim kredisi alabilecekler. Ekonomik anlamda ciddi biçimde eforluk sürüklemekte olan vatandaşlar bir yandan da borçlar amacıyla düşmüş gidişattalar. Bunların üstesinden kısa müddette gelebilmek amacıyla bir hayli şahıs bankalar kapsamında muhtelif kredi alternatifleri gelmeye devam ediyor. Korona virüs süreçlerinde bir nebze halleri hafifletmek amacıyla bu fırsatlar vatandaşları sevindirmeye devam ediyor. Kredi maksimum vade seçenekleri ile birlikte sunuluyor.

    takvim.com.tr
    Başvuran tüm vatandaşlara anında 2.000-4.000 ile 30.000 TL verilecek!

    Başvuran bütün vatandaşlara anında 2.000-4.000 ile 30.000 TL kredi verilecek! Bankalar doğrultusundan gelen son dakika kararları ile birlikte vatandaşlar anlık olarak kredi çekebilecekler. 3 ay geri ödemesiz olarak verdiği kredi kapsamında anlık olarak gereksinim kredisi alabilecekler. Bireysel krediler müşterinin ödeme gücüne göre 36 aya kadar taksitlendirilebilir. Genelde bankalar bireysel kredi müşterilerinden rastgele bir teminat talep etmez. Birçok banka amacıyla yalnızca nüfus cüzdanı ve gelir belgesi bireysel kredi müracaatı amacıyla yeterlidir. Hatta birtakım bankalar düşük miktarlı kredilerde müşterisinden gelir belgesi bile talep etmeyebilir.

    2000 TL 36 ay geri ödeme

    4000 TL 36 ay geri ödeme

        40000 TL 36 ay geri ödeme

        90 gün geri ödemesiz kredi

        Özel ve kamu bankaları doğrultusundan gelen bildirime göre bundan sonra milyonlarca vatandaş kredi çekme talebinde bulunabilecekler. Bunların yanı sıra gereksinim kredisi kapsamında vatandaşlara 36 ay vadenin yanı sıra 3 ay geri ödemesiz olarak imkanlar geliyor. Korona virüs süreçlerinde bir nebze halleri hafifletmek amacıyla bu fırsatlar vatandaşları sevindirmeye devam ediyor. Kredi maksimum vade seçenekleri ile birlikte sunuluyor.

        Geri ödeme süreci 3 ay sonra başlayacak olmasının sonrasında 3.000 ila 30 bin TL arasında verdiği kredi paketleri dikkatleri çekiyor. Vatandaşların bankalar doğrultusundan yayılan kredi kapsamında 5 bin, 6 bin ve 10 bin TL kredi paketleri de dikkatleri çekmeye devam ediyor.

        İhtiyaç kredisi nedir?

        İhtiyaç Kredisi, tüketicilerin şahsi greksinimlerini karşılayabilmeleri amacıyla yayılan, rastgele bir üst limiti olmamakla birlikte genellikle 1.000 Türk Lirası ile 100.000 Türk Lirası arasındaki tutarlarda verdiği kredilerdir. Bireysel krediler müşterinin ödeme gücüne göre 36 aya kadar taksitlendirilebilir. Genelde bankalar bireysel kredi müşterilerinden rastgele bir teminat talep etmez. Birçok banka amacıyla yalnızca nüfus cüzdanı ve gelir belgesi bireysel kredi müracaatı amacıyla yeterlidir. Hatta birtakım bankalar düşük miktarlı kredilerde müşterisinden gelir belgesi bile talep etmeyebilir.
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        Haberler Ekonomi Başvuran tüm vatandaşlara anında 2.000-4.000 ile 30.000 TL kredi verilecek! 3 ay geri ödemesiz kredinin detayları belli oldu!
            SON DAKİKA