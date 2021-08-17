Sahibinden 110 bin TL altı en uygun ikinci el araç ve modeller! 2. el araba fiyatları son dakika düştü mü? Piyasada sıfır araba yok!

İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARI NE İLERİ NE GERİ GİDİYOR

İkinci el araç almak isteyen vatandaşlar, ÖTV indiriminin fiyatlara ne zaman yansıyacağını araştırırken Samsun İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, sıfır araçlara gelen ÖTV indiriminin ikinci el piyasasına etkisini değerlendirerek, "Şu anda bize yansıyan hiçbir şey yok. Piyasada sıfır araba yok. 2. el araba fiyatlarında ne ileri gitme ve ne de geri gitme. Piyasa olduğu yerde sayıyor" dedi.

"PİYASADA SIFIR ARABA YOK, ÖTV YANSISA DA ETKİSİ YOK"

Piyasada çok fazla sıfır otomobil olmadığı için 2. elde bir düşüş olmadığını dile getiren Samsun İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, "Şu anda bize yansıyan hiçbir şey yok. 300 bin TL'lik arabalarda 50 bin TL gibi bir ÖTV indirimi oluyormuş. Piyasada sıfır araba yok.

ÖTV yansısa da pek bir etki yapmıyor. 2. el araba fiyatlarında ne ileri gitme ve ne de geri gitme. Piyasa olduğu yerde sayıyor. Bu sıralar ucuz arabalar satılıyor, pahalı arabalarda ise sıkıntı var. 100-200 bin TL bandındaki arabalar satılıyor ama lüks arabalarda satış yok. Görünen o ki zamanla düz vites araba ve dizel araba yok olacak. İnsanlar artık otomatik vites arabalara yöneldi. Galericiler bile artık otomobil alırken otomatik vites olmasına dikkat ediyor. Herkes araba almadan önce muhakkak ekspertiz yaptırmalı. Bence 100-150 bin TL bandındaki otomobiller daha sorunsuz oluyor. Zamanında bakımları yapılmayan yüksek kilometreli arabalarda sıkıntı çıkabilir. O yüzden daha düşük kilometreli arabalara yönelmeleri doğru olur" dedi.