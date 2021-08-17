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    • Ekonomi
    • 18.08.2021 08:49
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    • 18.08.2021 08:49
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    Sahibinden 110 bin TL altı en uygun ikinci el araç ve modeller! 2. el araba fiyatları son dakika düştü mü? Piyasada sıfır araba yok!

    Sıfır vasıta stoklarının yetersiz kalması ve ÖTV indiriminden sonra ikinci el araba fiyatları el yakmaya devam ediyor. Toplu taşıma vasıtalarını kullanmayı bırakan vatandaşlar, ikinci el araba fiyatları ne vakit düşecek merakla bekliyor. Yetkililer ikinci el araba sektöründe fiyatların bir vakit daha yüksek kalacağını düşünüyor. Peki en ideal ikinci el araba fiyatları nasıl? İşte 100 bin liranın altında kalan ikinci el arabalar listesi!

    takvim.com.tr
    110 bin TL altı alınabilecek en uygun ikinci el araç ve modeller!

    ÖTV indirimiyle birlikte sıfır araç fiyatları bazı modellerde önemli ölçüde düştü. Bu anlamda sıfır araç alamayacak olan vatandaşlar ise 2. el otomobil fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Bilindiği gibi ÖTV matrah limitlerinde farklılık yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin liradan 92 bin TL'ye çıkarıldı. Matrah limiti 85 bin lira ile 130 bin lira arasındaki yüzde 50'lik ÖTV limitinde olan motorlu araçların ise yeni matrah limiti 92 bin-150 bin TL arasına yükseltildi. Bu anlamda 110 bin TL altı en uygun ikinci el araç ve modeller hangileri? İşte cevabı

    110 bin TL altı en uygun ikinci el araç ve modeller!

    EN ÇOK İNCELENEN 2. EL ARABALAR HANGİSİ?

    Ford Focus, Toyota Avensis ve Toyoto Corolla oldu. En çok incelenen ikinci el araba sırasında 4. sırada Citroen C4 ve 5. sırada ise Reult Clio oldu.

    Ford Focus 1.5 TDCi Trend X – Dizel Otomatik Vites

    Toyota Avensis 1.6 Comfort – Benzin/LPG Düz Vites

    Toyota Corolla 1.6 Terra – Benzin/LPG Düz Vites

        Citroen C4 1.6 HDI SX – Dizel Düz Vites

        Renault Clio 1.2 Extreme – Benzin/LPG Düz Vites

        Skoda Fabia 1.2 Classic – Dizel Düz Vites

        Fiat Linea 1.3 Multijet Active Plus – Dizel Düz Vites

        Fiat Siena 1.6 – Benzin/LPG Düz Vites

        Opel Corsa 1.3 CDTI Enjoy – Dizel Düz Vites

        Ford Focus 1.6 TDCi Collection – Dizel Düz Vites

        İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARI NE İLERİ NE GERİ GİDİYOR

        İkinci el araç almak isteyen vatandaşlar, ÖTV indiriminin fiyatlara ne zaman yansıyacağını araştırırken Samsun İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, sıfır araçlara gelen ÖTV indiriminin ikinci el piyasasına etkisini değerlendirerek, "Şu anda bize yansıyan hiçbir şey yok. Piyasada sıfır araba yok. 2. el araba fiyatlarında ne ileri gitme ve ne de geri gitme. Piyasa olduğu yerde sayıyor" dedi.

        "PİYASADA SIFIR ARABA YOK, ÖTV YANSISA DA ETKİSİ YOK"

        Piyasada çok fazla sıfır otomobil olmadığı için 2. elde bir düşüş olmadığını dile getiren Samsun İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, "Şu anda bize yansıyan hiçbir şey yok. 300 bin TL'lik arabalarda 50 bin TL gibi bir ÖTV indirimi oluyormuş. Piyasada sıfır araba yok.

        ÖTV yansısa da pek bir etki yapmıyor. 2. el araba fiyatlarında ne ileri gitme ve ne de geri gitme. Piyasa olduğu yerde sayıyor. Bu sıralar ucuz arabalar satılıyor, pahalı arabalarda ise sıkıntı var. 100-200 bin TL bandındaki arabalar satılıyor ama lüks arabalarda satış yok. Görünen o ki zamanla düz vites araba ve dizel araba yok olacak. İnsanlar artık otomatik vites arabalara yöneldi. Galericiler bile artık otomobil alırken otomatik vites olmasına dikkat ediyor. Herkes araba almadan önce muhakkak ekspertiz yaptırmalı. Bence 100-150 bin TL bandındaki otomobiller daha sorunsuz oluyor. Zamanında bakımları yapılmayan yüksek kilometreli arabalarda sıkıntı çıkabilir. O yüzden daha düşük kilometreli arabalara yönelmeleri doğru olur" dedi.

        "ŞU ANDA BİR HAREKET OLMADIĞI GİBİ İNDİRİM DE YOK"

        Fiyatlarda artma veya azalma olmadığına dikkat çeken galerici Orhan Yorulmaz ise "Bu ÖTV ya da KDV matrah indirimi demek daha doğru olur. İndirimin 2. el otomobil piyasasına bir etkisi olmadı. Sosyal medyada insanların 2. el oto fiyatlarının düşeceği yönünde beklentileri var. Şu anda bir hareket olmadığı gibi bir indirim de yok. Arabalar fiyatlarını koruyor. Çünkü istenilen sayıda dışarıdan sıfır araç gelmiyor. Sıfır araç almak isteyenler sırada bekliyor. Otomobil alacaklar, bir indirim beklemeden kafalarına uyan arabaları alsınlar. 2. elde bayram öncesi bir hareketlilik yaşanmıştı. Şu süreçte ise rölantide gidiyor. Şu anda 100-200 bin TL banındaki arabalar daha rahat gidiyor. 100 bin TL'nin altındaki otomobiller ile 250 bin TL'nin üstündeki otomobilleri satmakta ise zorluk çekiyoruz" diye konuştu. Galericiler, 2. el otomobil piyasasında en çok otomatik vites otomobillerin revaçta olduğunu belirttiler.
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