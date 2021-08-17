Sahibinden 110 bin TL altı en uygun ikinci el araç ve modeller! 2. el araba fiyatları son dakika düştü mü? Piyasada sıfır araba yok!

ÖTV indirimiyle birlikte sıfır araç fiyatları bazı modellerde önemli ölçüde düştü. Bu anlamda sıfır araç alamayacak olan vatandaşlar ise 2. el otomobil fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Bilindiği gibi ÖTV matrah limitlerinde farklılık yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin liradan 92 bin TL'ye çıkarıldı. Matrah limiti 85 bin lira ile 130 bin lira arasındaki yüzde 50'lik ÖTV limitinde olan motorlu araçların ise yeni matrah limiti 92 bin-150 bin TL arasına yükseltildi. Bu anlamda 110 bin TL altı en uygun ikinci el araç ve modeller hangileri? İşte cevabı
110 bin TL altı en uygun ikinci el araç ve modeller!
EN ÇOK İNCELENEN 2. EL ARABALAR HANGİSİ?
Ford Focus, Toyota Avensis ve Toyoto Corolla oldu. En çok incelenen ikinci el araba sırasında 4. sırada Citroen C4 ve 5. sırada ise Reult Clio oldu.
Ford Focus 1.5 TDCi Trend X – Dizel Otomatik Vites
Toyota Avensis 1.6 Comfort – Benzin/LPG Düz Vites
Toyota Corolla 1.6 Terra – Benzin/LPG Düz Vites