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    • Ekonomi
    • 17.08.2021 16:06
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    • 17.08.2021 16:08
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    Rusların sonbaharda da tatilde bir numaralı tercihi Türkiye! Tur satışları yüzde 95'i aştı

    Türkiye'ye gelen yabancı turistlerde zirvede yer alan Ruslar, ülkemizden vazgeçmiyor. Rus turistlerin sonbaharda da tercihi Türkiye. Rus turistler, Türkiye'ye paket tur satışında yüzde 95 seviyesini aştı.

    AA
    İlle de Türkiye! Yüzde 95’i aştı

    Türkiye'nin güz döneminde de Rus turistlerin bir numaralı tatil noktası olduğu, paket tur satışlarında payının yüzde 95'i aştığı bildirildi.

    "KADİFE SEZONU" TERCİHİ YİNE TÜRKİYE
    Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından yapılan açıklamada, Rusya'da eylül-ekim aylarında "kadife sezonu" olarak adlandırılan dönemde vatandaşların tatil tercihini yine Türkiye'den yana kullandıkları belirtildi.

    YÜZDE 95'İ AŞTI
    Güzel hava ve uygun fiyatlarıyla Türkiye'nin yalnızca kadife sezonunda değil, kasım ayında da tercih edileceğine işaret edilen açıklamada, paket tur satışlarında Türkiye'nin payının yüzde 95'i aştığı bilgisine yer verildi.

        İSTANBUL TURLARINA DA TALEP ARTACAK
        Rus turistlerin, özellikle Antalya ve Ege bölgesindeki tatil noktalarına rağbet gösterdiği aktarılan açıklamada, tatil sezonu sona ererken İstanbul gibi şehirlerdeki turlara da talebin artacağı belirtildi.

        Açıklamada, tarifeli uçuşların bir süre önce tekrar başladığı Mısır'ın tatil noktalarına yönelik talebin ise düşük seviyede kaldığı kaydedildi.
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