Rusların sonbaharda da tatilde bir numaralı tercihi Türkiye! Tur satışları yüzde 95'i aştı

Türkiye'nin güz döneminde de Rus turistlerin bir numaralı tatil noktası olduğu, paket tur satışlarında payının yüzde 95'i aştığı bildirildi.
"KADİFE SEZONU" TERCİHİ YİNE TÜRKİYE
Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından yapılan açıklamada, Rusya'da eylül-ekim aylarında "kadife sezonu" olarak adlandırılan dönemde vatandaşların tatil tercihini yine Türkiye'den yana kullandıkları belirtildi.
YÜZDE 95'İ AŞTI
Güzel hava ve uygun fiyatlarıyla Türkiye'nin yalnızca kadife sezonunda değil, kasım ayında da tercih edileceğine işaret edilen açıklamada, paket tur satışlarında Türkiye'nin payının yüzde 95'i aştığı bilgisine yer verildi.