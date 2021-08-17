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    • Ekonomi
    • 18.08.2021 08:49
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    • 18.08.2021 08:49
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    Fiat Egea, Doblo 2021 model sıfır araç kampanyası faiz oranları yerlerde! 2021 ÖTV indirimi! 50.000 TL 12 ay 0,99% faizle!

    Fiat ÖTV ardından yeni indirimli güncel fiyat listesini açıkladı. Cumhurbaşkanı kararı ile tekrar düzenenlenen ÖTV matrahı ardından otomotiv yapımcısı Urban ve Lounge paketlerinde 56 bin TL'ye varan indirim yaptı. İşte 2021 Ağustos ayı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ardından indirimli yeni fiyat listesi... Otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda elektrikli otomobillerin ÖTV diliminde de değişiklik yapıldı. Motor gücü 50 kW'ı geçip silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyen elektrikli araçlarda yüzde 45'lik ÖTV diliminin üst sınırı 114 bin lira olarak belirlendi.

    takvim.com.tr
    Fiat Egea 2021 model sıfır araç kampanyası faiz oranları yerlerde

    Araba sahibi olmak isteyenler amacıyla Fiat kampanyası, Fiat Egea model vasıtalarda 12 ay 0,99% faiz kampanyalarını duyurdu. Fiat Egea model vasıta alabilmek isteyenler amacıyla 50.000 TL 12 ay 0,99 faiz seviyesi vereceğini duyurdu. Fiat resmi internet sayfası üzerinden yaptığı açıklama ile kampanyalarını duyurdu. Sıfır araba sahibi olmak isteyenler Fiat'tın kampanyaları 01.09.2021 tarihine kadar geçerli. Kredi kampanyasından ''Marka Kasko'' yaptırılması durumunda faydalanılabilir. Marka Kasko, Axa Sigorta, Türkiye Sigorta, Allianz Sigorta, Fiat Kasko ve Ak Sigorta'dan Fiat Kasko ile Fiat Connect Kasko poliçeleri için geçerlidir.

    Fiat Egea 1.4 Fire

    Çıplak fiyatı: 90.339 lira

    ÖTV öncesi satış fiyatı: 159.900 lira

    ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50

    ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 154.569 lira

    ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45

    Yeni ÖTV: 40 bin 652 lira

    Yeni KDV: 23 bin 578 lira

    Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95: 159.900

    Fiat Egea Easy 1.3 Multijet 95 HP: 205.900

    Fiat Egea Easy 1.6 Multijet 130 HP: 231.900

    Fiat Egea Urban 1.4 Fire 95 HP: 177.900

    Fiat Egea Urban 1.0 Firefly 100 HP: 204.900

    Fiat Egea Urban 1.3 Multijet 95: 214.900

    Fiat Egea Urban 1.6 Multijet 130 HP: 245.300

    Fiat Egea Lounge 1.4 Fire 95 HP: 191.900

    Fiat Egea Lounge 1.0 Firefly 100 HP: 218.900

    Fiat Egea Lounge 1.3 Multijet 95 HP: 228.900

    Fiat Egea Lounge 1.6 Multijet 130 HP: 253.600

        Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP: 184.900

        Fiat Egea Cross Street 1.0 Firefly 100 HP : 211.900

        Fiat Egea Cross Street 1.3 M.Jet 95 HP: 221.900

        Fiat Egea Cross Urban 1.4 Fire 95 HP: 193.900

        Fiat Egea Cross Urban 1.0 Firefly 100 HP : 220.900

        Fiat Egea Cross Urban 1.3 M.Jet 95 HP: 230.900

        Fiat Egea Cross Urban 1.6 M.Jet 130 HP: 250.300

        Fiat Egea Cross Lounge 1.4 Fire 95 HP: 207.900

        Fiat Egea Cross Lounge 1.0 Firefly 100 HP: 234.300

        Fiat Egea Cross Lounge 1.6 M.Jet 130 HP: 258.600

        Fiat Egea Street 1.4 Fire 95 HP: 176.900

        Fiat Egea Street 1.3 Multijet 95 HP: 213.900

        Fiat Egea Urban 1.4 Fire 95 HP: 185.900

        Fiat Egea Urban 1.0 Firefly 100 HP: 212.900

        Fiat Egea Urban 1.3 Multijet 95 HP: 222.900

        Fiat Egea Urban 1.6 Multijet 130 HP: 245.300

        Fiat Egea Lounge 1.4 Fire 95 HP: 199.900

        Fiat Egea Lounge 1.0 Firefly 100 HP: 226.900

        Fiat Egea Lounge 1.3 Multijet 95 HP: 236.000

        Fiat Egea Lounge 1.6 Multijet 130 HP: 253.600

        Fiat Egea Street 1.3 M.Jet 95 HP: 221.900

        Fiat Egea Urban 1.0 Firefly 100 HP: 220.900

        Fiat Egea Urban 1.3 M.Jet 95 HP: 230.900

        Fiat Egea Urban 1.6 M.Jet 130 HP: 250.300

        Fiat Egea Lounge 1.0 Firefly 100 HP: 234.300

        Fiat Egea Lounge 1.3 M.Jet 95 HP: 242.700

        Fiat Egea Lounge 1.6 M.Jet 130 HP: 258.600

        Fiat Panda Cross 1.0 70 HP Hybrid: 179.900

        Fiat Panda Urban 1.0 70 HP Hybrid: 170.900

        Fiat Panda Cross 4x4 0.9 85 HP: 205.900

        Fiat Panda Cross Plus 4x4 0.9 85 HP: 214.900

        Fiat Doblo Panaroma Easy 1.6 M.Jet 120 HP: 217.100

        Fiat Doblo Panaroma Lounge 1.6 M.Jet 120HP (5 Koltuklu): 226.100

        Fiat Fiorino Cargo 1.3 M.Jet 95HP: 141.900

        Fiat Fiorino Cargo Plus 1.3 M.Jet 95HP: 147.900

            Fiat resmi internet sitesinde yapılan duyuruya göre;

            Kredi kampanyasından ''Marka Kasko'' yaptırılması durumunda faydalanılabilir. Marka Kasko, Axa Sigorta, Türkiye Sigorta, Allianz Sigorta, Fiat Kasko ve Ak Sigorta'dan Fiat Kasko ile Fiat Connect Kasko poliçeleri için geçerlidir. Kredi kullanımında oluşacak yasal vergiler, istihbarat ücreti ve kredi tahsis ücreti müşterinin aracı hususi ya da ticari kullanımına göre farklılık gösterebilir. Fiat ve Koç Fiat Kredi önceden haber vermeksizin kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. Kampanya 03.08.2021-01.09.2021 tarihleri arasında geçerli.

            ÖTV MATRAH KARARINA GÖRE İNDİRİMLİ OTOMOBİLLER

            Otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda elektrikli otomobillerin ÖTV diliminde de değişiklik yapıldı. Motor gücü 50 kW'ı geçip silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyen elektrikli araçlarda yüzde 45'lik ÖTV diliminin üst sınırı 114 bin lira olarak belirlendi. 114 bin lira ile 170 bin lira arasında değere sahip olan araçlar için ise yüzde 50 ÖTV uygulanacak. Böylece sıfır otomobil fiyatlarında 50 bin liraya varan indirimler gerçekleşmiş olacak. Böylece 300 bin liraya satılan otomobilin fiyatı 252 bin liraya kadar düşecek.
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            Haberler Ekonomi Fiat Egea, Doblo 2021 model sıfır araç kampanyası faiz oranları yerlerde! 2021 ÖTV indirimi! 50.000 TL 12 ay 0,99% faizle!
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