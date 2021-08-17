32 günlük vadeli hesap faiz oranları ne oldu? Bankalarda son dakika depremi: 30.000 liranın aylık faiz getirisi ne kadar, kaç TL?

Bankaların faiz oranlarını değiştirmesi, bankada parası olan vatandaşları değişik yatırım kanallarını incelemesine vesile oldu. Bazı yatırım fonlarının risksiz oluşu ve sabit bir faiz getirinin olması vatandaşa daha cazip geldi. Peki Ağustos ayında 32 günlük vadeli mevduata en yüksek faiz veren bankalar hangisi? Türk Lirası hem de dolar kuru amacıyla 32 günlük vadeli hesap mevduat faizleri yükseliş gösterdi. Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük üstünlüğü risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Vadeli mevduat hesabı ile elde ettiğiniz kazançtan %15'e kadar stopaj alınmaktadır.
30.000 liranın aylık faiz getirisi ne kadar?
30.000 liranın aylık faiz getirisi ne kadar?