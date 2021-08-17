En yeni Reno araba fiyatları kaç TL oldu? Akılları başından aldı! ÖTV indirimi sonrası Renault fiyat listesi 2021 Ağustos ve Eylül!

ÖTV indirimi sonrasında araba fiyatları vatandaşlar tarafından ilgiyle araştırılıyor. Bu anlamda Renault fiyat listesi 2021 yılı için oldukça önem kazanmış durumda. Düzenlemeyle eş güdümlü sıfır otomobillerin fiyatı gerileyecek. Dünyaca tanınan otomobil markalarının internet sitelerinde tespit edilen fiyat listesi sayfalarını güncellemeye aldığı görüldü. Türkiye'de en çok tercih edilen markaların yeni fiyatları yakın vakitte açıklaması bekleniyor. İşte 2021 Ağustos Renault ÖTV indirimli fiyat listesi.
ÖTV İNDİRİMLİ SIFIR RENAULT FİYAT LİSTESİ
Renault Megane Joy 1.3 TCe
Çıplak fiyatı: 109.228 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 232.000 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 193.333 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 54 bin 614 lira
Yeni KDV: 29 bin lira
2021 Model Renault Clio;
• Joy 1.0 Sce 65 bg: 169.900 TL
• Joy 1.0 TCe ECO 100bg: 184.900 TL
• Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 200.000 TL
• Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 210.900 TL
• Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 231.600 TL