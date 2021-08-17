Toplu olarak paranızı anında alabilirsiniz! 9.299 lira banka hesabınıza yatırılıyor! Yarım gün iş tam maaş!

Devlet doğrultusundan sağlanan destekler arasında anneler amacıyla çocuk parası da bulunuyor. Mayıs 2015 tarihinden sağlanan bu destek ödemelerinden faydalanacak olan vatandaşlar amacıyla hem yapılan müracaat şartlarını hemde bu ödemelerin nasıl alınacağını ismim ismim aktarıyoruz. Çalışan annelere analık izninin olduğu 112 günlük süre için doğum (rapor) parası, ödeniyor. Annelere yapılacak çocuk, doğum ve süt parası gibi ödemeler Ocak itibarıyla asgari ücrete ve enflasyona göre arttı. Ocak itibarıyla doğum yapacak çalışan annelerin eline tüm hakların kullanılması halinde en az 9 bin 299 lira geçecek.
Yarım gün iş tam maaş
SSK'lı çalışırken doğum yapan kadınlar, analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay (15+15 gün), ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle yarım gün (part-time) çalışıp tam maaş alabiliyor. Yarım gün çalışan annenin maaşının yarısını patron, 1.472 lirasını da devlet, İşkur aracılığıyla ödüyor.
Başvuru nereye yapılır?
Yeni doğan çocuk yardımı için başvuru Aile Bakanlığı il müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara yapılıyor. TC kimlik numarasıyla 'aile.gov.tr'den de başvuru imkanı var. Bu para tüm annelere ödeniyor. E-Devlet'ten 'doğum yardımı başvurusu sonucu sorgulama' hizmeti ile doğum yardımı almak için yaptığınız başvurularınızı sorgulayabilirsiniz.
İkiz, üçüz doğum
'Çoklu doğum yardımprogramı' ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğumla karşılaşan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik, 0-2 yaş aralığında çocuk başına 2 yıl boyunca aylık 150 lira ödeme yapılıyor. Bunun için il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvuruluyor.