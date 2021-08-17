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    • Ekonomi
    • 18.08.2021 08:53
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    • 18.08.2021 08:53
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    Toplu olarak paranızı anında alabilirsiniz! 9.299 lira banka hesabınıza yatırılıyor! Yarım gün iş tam maaş!

    Devlet bir aile çocuk sahibi olmaya hazırlandığında hem tek seferlik hem de gelişen yarıyıllarda çocuk parası ödemesi yapar. Doğum yapan her anneye çalışsın ya da çalışmasın çocuk parası veriliyor. Bu destekten faydalanabilmek amacıyla anne ve babanın Türk vatandaşı olması yeterlidir. Hem de anne ya da babayı sigortalamaya lüzum yoktur. Bu ödenek, işsiz ya da sigortalı, fiyatlı ya da parasız olması yeterlidir. 15 Mayıs 2015 tarihinden itibaren bu program başlamıştır. E-Devlet'ten 'doğum yardımı müracaatı neticesi sorgulama' hizmeti ile doğum yardımı alabilmek amacıyla yaptığınız başvurularınızı sorgulayabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Başvurular online yapılıyor! 9.299 lira banka hesabınıza yatırılıyor!

    Devlet doğrultusundan sağlanan destekler arasında anneler amacıyla çocuk parası da bulunuyor. Mayıs 2015 tarihinden sağlanan bu destek ödemelerinden faydalanacak olan vatandaşlar amacıyla hem yapılan müracaat şartlarını hemde bu ödemelerin nasıl alınacağını ismim ismim aktarıyoruz. Çalışan annelere analık izninin olduğu 112 günlük süre için doğum (rapor) parası, ödeniyor. Annelere yapılacak çocuk, doğum ve süt parası gibi ödemeler Ocak itibarıyla asgari ücrete ve enflasyona göre arttı. Ocak itibarıyla doğum yapacak çalışan annelerin eline tüm hakların kullanılması halinde en az 9 bin 299 lira geçecek.

    Yarım gün iş tam maaş

    SSK'lı çalışırken doğum yapan kadınlar, analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay (15+15 gün), ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle yarım gün (part-time) çalışıp tam maaş alabiliyor. Yarım gün çalışan annenin maaşının yarısını patron, 1.472 lirasını da devlet, İşkur aracılığıyla ödüyor.

    Başvuru nereye yapılır?

    Yeni doğan çocuk yardımı için başvuru Aile Bakanlığı il müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara yapılıyor. TC kimlik numarasıyla 'aile.gov.tr'den de başvuru imkanı var. Bu para tüm annelere ödeniyor. E-Devlet'ten 'doğum yardımı başvurusu sonucu sorgulama' hizmeti ile doğum yardımı almak için yaptığınız başvurularınızı sorgulayabilirsiniz.

    İkiz, üçüz doğum

    'Çoklu doğum yardımprogramı' ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğumla karşılaşan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik, 0-2 yaş aralığında çocuk başına 2 yıl boyunca aylık 150 lira ödeme yapılıyor. Bunun için il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvuruluyor.

        İzin parası en az 9.299 TL

        Çalışan annelere analık izninin olduğu 112 günlük süre için doğum (rapor) parası, ödeniyor. En düşük tutar 9.299 lira. Para annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına yatıyor. Paranın yatıp yatmadığını doğum izniniz biter bitmez 'turkiye.gov.tr'den kontrol edebilirsiniz. Annelere yapılacak çocuk, doğum ve süt parası gibi ödemeler ocak itibarıyla asgari ücrete ve enflasyona göre arttı. Ocak itibarıyla doğum yapacak çalışan annelerin eline tüm hakların kullanılması halinde en az 9 bin 299 lira geçecek.

        Emzirme Yardımı Nasıl Alınır?

        Doğum yaptıktan sonra anne sigortalı ise anne, baba sigortalı ise baba adına emzirme başvurusu hastaneden yapılmalıdır. Raporu girdikten sonra, nüfus kaydını da tamamlamanız gerekir. SGK, bu işlemin ardından hastanenin oluşturduğu emzirme protokolünde yer alan bilgilere göre anne veya babanın sigorta şartlarını karşılayıp karşılamadığını kontrol eder. Tüm koşullar karşılandığında ödeme yapılır. Tabi ki bir başvuru şartı aranmaz dedik ama bazı durumlarda hastane raporunun olmaması, çocuğun doğum tarihinin doğum kayıtlarına uymaması veya anne yerine babanın adı gibi durumlarda ödeme yapılamayabilir. Bu nedenle, onay için SGK ile iletişime geçmek mantıklıdır.

        Emzirme Yardımı Ne Zaman Alınır?

        Hastane raporu eksiksiz doldurursa, çocuk kayıtlıysa ve kusuru yoksa ödeme ortalama 10 ila 15 gün içinde bankaya gönderilecektir. Genellikle ödemeler PTT kanalları üzerinden yapılır. Ödeme yapıldıktan sonra, anne veya baba herhangi bir PTT şubesini ziyaret etmek ve ödemeyi almak için kimliği kullanabilir. Kişi ödeme yapmak isterse, ödemeyi hesabından da alabilir. Bunun için bir banka hesabı tanımlanmalıdır. E-devlet sisteminde, banka hesap tanımlama menüsü üzerinden SGK şahsi ödemesi banka hesabı olarak tanımlandığında, kişinin SGK'dan aldığı tüm ödemeler hesaba aktarılacaktır.

        Emzirme Parası Sorgulaması Nasıl Yapılır?

        E-devlet üzerinden kolayca sorgulayabilirsiniz. Sorgu sonucunun bankaya gönderilmesi durumunda ödeme PTT'den veya tanımlı banka hesabından alınabilir. Siz de kadınsanız ve hala sigortanız varsa veya sigorta primini kendiniz ödüyorsanız, yukarıdakilere ek olarak SGK doğum raporu parasını da alabilirsiniz.

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        Haberler Ekonomi Toplu olarak paranızı anında alabilirsiniz! 9.299 lira banka hesabınıza yatırılıyor! Yarım gün iş tam maaş!
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