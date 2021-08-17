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    • Ekonomi
    • 17.08.2021 08:50
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    • 17.08.2021 08:50
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    Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 18-22 ayar bilezik, tam, yarım altın fiyatları!

    Altın fiyatlarında son iki haftadır yaşanan hareketlilik yakından takip ediliyor. Fiyatların seyrini takip eden yatırımcılar son durumu öğrenmek istiyor. Dün kapanışta çeyrek altın 787,00 lira, Cumhuriyet altını 3.221,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,04 düşüşle 485,80 liradan işlem görmüştü. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 18-22 ayar bilezik, tam, yarım altın fiyatları

    Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

    Pek çok kişi tarafından kazandıran bir yatırım aracı olarak altın fiyatlarında yeni değişimler yaşanmaya devam ediyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,04 azalışla 485,80 liradan tamamlamıştı. Peki, Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 18-22 ayar bilezik, tam, yarım altın fiyatları kaç TL? İşte 17 Ağustos anlık altın fiyatları

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve dün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    CUMA PAZARTESİ
    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 485,80 486,00 485,60 485,80
    Cumhuriyet Ata Lira 3.202,00 3.223,00 3.200,00 3.221,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 443,00 447,00 442,85 446,85
    Lira(Tam) Ziynet 3.129,00 3.149,00 3.127,00 3.147,00
    Yarım Ziynet 1.565,00 1.575,00 1.564,00 1.574,00
    Çeyrek Ziynet 783,00 788,00 782,00 787,00

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,04 azalışla 485,80 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 787,00 lira, Cumhuriyet altını 3.221,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,04 düşüşle 485,80 liradan işlem gördü.

        ALTININ KİLOGRAMI 480 BİN LİRAYA GERİLEDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 480 bin liraya geriledi.

        Altın piyasasında, en düşük 487 bin lirayı, en yüksek ise 480 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,85 azalışla 480 bin liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 745 milyon 538 bin 555,32 lira, işlem miktarı ise 1.530,15 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 761 milyon 844 bin 439,87 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessesi, İstanbul Altın Rafinerisi, Gram Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
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        Haberler Ekonomi Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 18-22 ayar bilezik, tam, yarım altın fiyatları!
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