Pek çok kişi tarafından kazandıran bir yatırım aracı olarak altın fiyatlarında yeni değişimler yaşanmaya devam ediyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,04 azalışla 485,80 liradan tamamlamıştı. Peki, Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 18-22 ayar bilezik, tam, yarım altın fiyatları kaç TL? İşte 17 Ağustos anlık altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?