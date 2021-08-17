Pek çok kişi tarafından kazandıran bir yatırım aracı olarak altın fiyatlarında yeni değişimler yaşanmaya devam ediyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,04 azalışla 485,80 liradan tamamlamıştı. Peki, Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 18-22 ayar bilezik, tam, yarım altın fiyatları kaç TL? İşte 17 Ağustos anlık altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve dün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|485,80
|486,00
|485,60
|485,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.202,00
|3.223,00
|3.200,00
|3.221,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|443,00
|447,00
|442,85
|446,85
|Lira(Tam) Ziynet
|3.129,00
|3.149,00
|3.127,00
|3.147,00
|Yarım Ziynet
|1.565,00
|1.575,00
|1.564,00
|1.574,00
|Çeyrek Ziynet
|783,00
|788,00
|782,00
|787,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,04 azalışla 485,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 787,00 lira, Cumhuriyet altını 3.221,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,04 düşüşle 485,80 liradan işlem gördü.