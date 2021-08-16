Türkiye'nin işsizlik rakamları açıklandı! Azalıyor

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 2,4 puan azalarak yüzde 25,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,6 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı da yüzde 20,6 olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMAMIŞ İŞSİZLİK VE İSTİHDAM VERİLERİ

Mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranı bu dönemde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1 puan azalarak yüzde 11,8'e geriledi. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 11 bin kişi azalarak 3 milyon 795 bin kişi olarak kaydedildi.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış istihdam, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla 3,3 puan artarak yüzde 44,7'ye çıktı. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 595 bin kişi artarak 28 milyon 448 bin kişiye yükseldi.

İş gücüne katılma oranı nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre 3,2 puan artarak yüzde 50,7 oldu. İş gücüne katılan sayısı 2 milyon 584 bin kişi artarak 32 milyon 243 bin kişi olarak gerçekleşti.

Sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı söz konusu dönemde geçen yılın aynı çeyreğine göre 1,5 puan azalarak yüzde 28,7'ye düştü. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,4 puan azalarak yüzde 16,5'e geriledi.