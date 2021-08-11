İşsizlik 3 yılın en düşük seviyesinde! 1 yılda 2.1 milyon kişiye iş

Pandeminin etkili olduğu 2020'de dünyada büyüme başarısı gösteren nadir ülkelerden biri olmayı başaran Türkiye, 2021'de performansını artırarak sürdürüyor. Sanayi üretiminden kapasite kullanımına, güven endekslerinden otomotiv ve beyaz eşya satışlarına kadar hemen hemen tüm verilerde sağlanan güçlü iyileşme, işsizlikte de rekor düşüşü getirdi.
2.5 PUANLIK REKOR DÜŞÜŞ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre, işsizlik oranı, tam kapanmanın sona erdiği haziran ayında mayısa göre 2.5 puanlık azalışla yüzde 10.6 ile Nisan 2018'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. İşsizlikte bir ayda gerçekleşen en büyük düşüşe imza atıldı. İşsizlik geçen yılın aynı ayına göre de 2.7 puan azaldı.
Genç nüfusta işsizlik ise mayısa göre 0.2, bir önceki yılın aynı ayına göre 2.5 puan azalarak yüzde 22.7'ye düştü. İşsizlik aynı zamanda Yeni Ekonomi Programı'nda öngörülen 2021 hedefi olan yüzde 12.9'un da altına geriledi. TÜİK verilerine göre işsiz sayısı, haziranda bir önceki aya göre 823 bin kişi azalarak 3 milyon 399 bin kişi oldu. İşsiz sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise 660 bin kişi azaldı. İşsiz sayısı Haziran 2018'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.