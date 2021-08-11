İşsizlik 3 yılın en düşük seviyesinde! 1 yılda 2.1 milyon kişiye iş

Genç nüfusta işsizlik ise mayısa göre 0.2, bir önceki yılın aynı ayına göre 2.5 puan azalarak yüzde 22.7'ye düştü. İşsizlik aynı zamanda Yeni Ekonomi Programı'nda öngörülen 2021 hedefi olan yüzde 12.9'un da altına geriledi. TÜİK verilerine göre işsiz sayısı, haziranda bir önceki aya göre 823 bin kişi azalarak 3 milyon 399 bin kişi oldu. İşsiz sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise 660 bin kişi azaldı. İşsiz sayısı Haziran 2018'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.