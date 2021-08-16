16 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller güncel liste! Bakan açıkladı! Evde bakım aylığı sorgulama nasıl yapılır?

Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste sık sık araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ödenen evde bakım maaşı ödeme tarihleri belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, evde bakım yardımı ödeme tarihlerini açıkladı. Peki, 16 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller güncel liste açıklandı mı? Evde bakım aylığı sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

ÖDEMELER BAŞLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, evde bakım yardımı ödemelerinin bugünden itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını duyurdu. Bakan Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara, aileleri yanında ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılacağı bilgisini paylaşarak, engelli vatandaşlara yönelik politikaları aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda geliştirdiklerini vurguladı.

İşte son açıklamalar ve sorgulama işlemine dair bilgiler;