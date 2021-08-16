Skoda, Seat, Ford, Hyundai, Renault, Fiat, Toyota güncel araç fiyatları... ÖTV son dakika indirimi sıfır ve 2. el araç fiyatlarında binlerce lira düşüş!

PUMA 1.0L EcoBoost 125PS / ST-Line / SUV / 7 Speed Automatic / Petrol 396,500.00 TL

PUMA 1.0L EcoBoost 155PS / ST-Line / SUV / 6 Speed Manual / Petrol / Mhev 398,900.00 TL

ECOSPORT 1.0L EcoBoost 125PS / Style / SUV / 6 Speed Automatic / Petrol 294,200.00 TL

ECOSPORT 1.0L EcoBoost 125PS / ST-Line / SUV / 6 Speed Automatic / Petrol 333,400.00 TL

MONDEO 2.0L EcoBlue 190PS / Titanium / 4 Doors / 8 Speed Automatic / Diesel 979,900.00 TL

S-MAX 2.0L TDCi 190PS / Titanium / 5 Doors / 8 Speed Automatic / Diesel 1,063,800.00 TL

GALAXY 2.0L TDCi 190PS / Titanium / 5 Doors / 8 Speed Automatic / Diesel 1,090,700.00 TL

UZMANLAR YANITLADI İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Sıfır binek otomobillerde geçerli ÖTV indirimi yapıldı. Peki ikinci el vasıta fiyatlarında düşüş yaşanacak mı? Eksperler Sıfır vasıta fiyatlarındaki düşüşün ikinci el otomobil sektörünü de hareketlendireceğini belirtti. ÖTV indiriminden yararlanmak isteyen yurttaşların eski vasıtalarını elden çıkaracaklarını bildiren eksperler bunun neticesinde ikinci el vasıta piyasasında belirli bir hareketlenme olacağını vurguladı. ÖTV'de oluşturulan düzenlemelerde pek çok marka aracın fiyat listeleri de oluşturulan değişiklikten nasibini aldı. modellere göre fiyat düşüşlerinin 50-60 bin TL'ye ulaşabildiği ilgi çekti. Yapılan ÖTV indirimlerinin ikinci el piyasasında da fiyat oynamalarına neden olabileceği belirtiliyor.

ÖTV İNDİRİMİ İKİNCİ EL FİYATLARINA NASIL YANSIYACAK?

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, açıklanan yeni ÖTV matrah düzenlemesi ile birlikte son dönemde oldukça yükselmiş olan yeni araç alım fiyatlarında önemli bir düşüş yaşanacağını kaydetti.

OYDER'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Mersin, uzun zamandır böyle bir düzenlemenin yapılması için hükümet yetkilileri ile yaptıkları temasların olumlu sonuçlanmasından dolayı Gelir İdaresi Başkanlığı ile hükümet yetkililerine teşekkür ettiğini belirtti.