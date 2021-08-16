Skoda, Seat, Ford, Hyundai, Renault, Fiat, Toyota güncel araç fiyatları... ÖTV son dakika indirimi sıfır ve 2. el araç fiyatlarında binlerce lira düşüş!

Resmi gazetede yayınladı. Özel Tüketim Vergisi matrahında düzenlemeler yapıldı. Arabasını değiştirmek isteyen vatandaşlar merakta ÖTV'de oluşturulan düzenlemeler hangi vasıtaları kapsıyor? Sıfır vasıta fiyatları düşecek mi? ÖTV indirimi ikinci el vasıta fiyatları düşecek mi? Resmi gazetede yayınlanan son düzenlemeler ile 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, matrah limiti 85 bin TL'yi aşıp 130 bin TL'yi geçmeyen ve yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu vasıtalarda matrah limiti 92 bin-150 bin TL arasına yükseltildi. İşte Skoda, Ford, Hyundai, Renault, Fiat, Toyota güncel araç fiyatları listesi...
ÖTV İndirim Sonrası Güncel Araba Fiyatları
Fiat 2021 otomobil fiyatları
Fiat Yeni Egea Cross Urban 1.6 M.Jet 130 HP eski fiyatı 299,900 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 249,917 düşüş 49,983
Fiat Yeni Egea Cross Lounge 1.0 Firefly 100 HP eski fiyatı 280,900 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 234,083 düşüş 46,818
Fiat Yeni Egea Cross Lounge 1.6 M.Jet 130 HP eski fiyatı 309,900 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 258,250 düşüş 51,650
Fiat 500L Cross Plus 1.4 Fire 95 HP MT eski fiyatı 278,900 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 232,417 düşüş 46,483
Fiat 500X Cross 1.6 M.Jet 120 HP DCT eski fiyatı 318,100 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 265,084 düşüş 53,016
Fiat Egea Urban 1.6 M.Jet 130 HP eski fiyatı 285,900 olan araç ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 238,251 düşüş 47,649
Fiat Egea Lounge 1.6 M.Jet 130 HP eski fiyatı 295,900 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 246,584 düşüş 49,316
Fiat Yeni Egea Hatchback Urban 1.6 M.Jet 130 HP eski fiyatı 293,900 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 244,917 düşüş 48,983
Fiat Yeni Egea Hatchback Lounge 1.3 M.Jet 95 HP eski fiyatı 282,900 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 235,750 düşüş 47,150
Fiat Yeni Egea Hatchback Lounge 1.6 M.Jet 130 HP eski fiyatı 303,900 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 253,250 düşüş 50,650
Fiat Yeni Egea Station Wagon Urban 1.6 M.Jet 130 HP eski fiyatı 299,900 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 249,917 düşüş 49,983
Fiat Yeni Egea Station Wagon Lounge 1.0 Firefly 100 HP eski fiyatı 280,900 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 234,083 düşüş 46,818
Fiat Yeni Egea SW Lounge 1.3 M.Jet 95 HP eski fiyatı 290,900 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 242,417 düşüş 48,483
Fiat Yeni Egea SW Lounge 1.6 M.Jet 130 HP eski fiyatı 309,900 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 258,250 düşüş 51,650
2021 Toyota Araba Fiyatları
Toyota Corolla Flame 1.5 M eski fiyat 306,100 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 255,084 düşüş 51,016
Toyota Corolla Flame 1.5 Multidrive Otomatik eski fiyatı 317,350 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 264,457 düşüş 52,893
Toyota Corolla Dream 1.5 Benzinli Manuel eski fiyatı 288,950 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 240,791 düşüş 48,159
Toyota Corolla Dream 1.5 Benzinli Otomatik eski fiyatı 297,400 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 247,834 düşüş 49,566
Toyota Corolla Dream 1.2 Multdrive S 311 eski fiyatı 350 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 259,459 düşüş 51,891
Toyota Yaris Dream 1.5 M.drive S eski fiyatı 279,250 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 232,709 düşüş 46,541
Toyota Yaris Dream 1.5 X-Pack M.drive S eski fiyatı 285,600 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 238,000 düşüş 47,600
Toyota Yaris Flame 1.5 M.drive S eski fiyatı 296,000 ÖTV indirimi sonrası yeni fiyat 246,667 düşüş 49,333