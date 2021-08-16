SON DAKİKA! Bakan duyurdu! Evde bakım yardımı hesaplara yatıyor

Aileleri yanında kalan engellilere, gündüzlü bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek olunduğuna işaret eden Yanık, "Evde bakım yardımıyla bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz" ifadelerini kullandı.