Otomobillerde 50 bin TL'ye varan ÖTV indirimi! Renault, Volkswagen, Fiat, Seat ÖTV indirimi sonrası güncel fiyatlar...
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla otomobillerdeki ÖTV matrahlarında büyük düşüş yaşandı. Kararın ardından yüzde 80 ÖTV dilimine giren birçok araç, yüzde 50 ÖTV dilimine düştü. Böylece sıfır otomobil fiyatlarında 50 bin TL'yi bulan indirimler yaşandı. İşte Volkswagen, Seat, Kia, Hyundai, Toyota, Fiat, Renault, Dacia, Honda, Nissan ve Opel marka araçların ÖTV düşmüş güncel fiyatları...
Binek otomobillerin motor silindir hacmi dikkate alınarak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına esas matrah eşiklerinde değişikliğe gidildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 1600 cm3 silindir hacmine kadar yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin liradan 92 bin liraya yükseltildi.
Aynı silindir hacmindeki otomobillerde matrah limiti 85 bin lira ile 130 bin lira arasında olan yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçların yeni matrah limiti 92–150 bin lira olarak belirlendi.
Motor silindir hacmi 1600-2000 cm3 arasındaki binek otomobillerde, elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip motor silindir hacmi 1800'ü geçmeyen otomobillerde yüzde 45'lik ÖTV oranına esas 85 bin liraya kadar olan matrah üst limiti 114 bin liraya çıkarıldı.
Aynı motor silindir hacmindeki otomobillerde yüzde 50 ÖTV oranına esas 85 bin ile 135 bin lira aralığındaki matrah limitleri de 114-170 bin lira aralığına çekildi.
*Henüz fiyat listelerini güncellemeseler de ÖTV oranlarını sizler için hesapladık.
İŞTE ÖTV İNDİRİMİ SONRASI GÜNCEL OTOMOBİL FİYATLARI
Fiat Egea 1.4 Fire
Çıplak fiyatı: 90.339 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 159.900 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 154.569 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45
Yeni ÖTV: 40 bin 652 lira
Yeni KDV: 23 bin 578 lira
Toyota Corolla 1.6 Dream manuel
Çıplak fiyatı: 136.040 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 288.950 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.790 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 68 bin 20 lira
Yeni KDV: 36 bin 730 lira