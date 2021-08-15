20.000 TL indirim, 12 taksit, 0,99 faiz oranı! Sıfır araçlarda çıldırtan kampanyalar! Peş peşe açıklama geldi!

Sıfır araç almak isteyenleri sevindiren gelişme! Ağustos ayı itibariyle ÖTV matrah düzenlemesiyle birlikte birçok şirket yeni kampanya başlattı. Araç almak isteyen vatandaşlar hesaplı bir şekilde araç alabilecek. Peş peşe gelen açıklamalara göre birçok şirket indirim yoluna gidiyor. Son olarak Hyundai'den de bir açıklama geldi. Açıklamaya göre; 31 Ağustos'a kadar başlatılacak kampanyada 20.000 TL indirim dikkat çekiyor.
KAMPANYANIN DETAYLARI AÇIKLANDI!
Hyundai resmi sitesinde 31 Ağustos'a kadar devam edecek olan kampanyanın ayrıntıları belirtildi. Öncelikle nakit ödemede yer alan 20.000 TL indirim herkesin dikkatini çekti.
Ayrıca 50.000 TL ve üzerindeki satışlarda da taksitlendirme 12 aya kadar uzatılıyor ve üstelik uygulanacak olan faiz de sadece yüzde 0.99.
Şahsi ya da ticari araç almak isteyenler Ağustos ayı fırsatlarını değerlendirebilir. Ancak unutulmaması gereken bir diğer nokta da bu kampanyanın H100 araçlarında geçerli olmasıdır.
Hyundai firmasının H100 aralarında sağladığı bu indirim gerçek kişilerin sadece bireysel amaçlı araç satın alması durumunda geçerlidir. Bununla birlikte tüzel kişilerinde yalnızca perakende yaptığı alımlarda kredi kampanyası ve 20.000 TL indirim geçerlidir.