20.000 TL indirim, 12 taksit, 0,99 faiz oranı! Sıfır araçlarda çıldırtan kampanyalar! Peş peşe açıklama geldi!

Şahsi ya da ticari araç almak isteyenler Ağustos ayı fırsatlarını değerlendirebilir. Ancak unutulmaması gereken bir diğer nokta da bu kampanyanın H100 araçlarında geçerli olmasıdır.

Hyundai firmasının H100 aralarında sağladığı bu indirim gerçek kişilerin sadece bireysel amaçlı araç satın alması durumunda geçerlidir. Bununla birlikte tüzel kişilerinde yalnızca perakende yaptığı alımlarda kredi kampanyası ve 20.000 TL indirim geçerlidir.