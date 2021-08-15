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    • Ekonomi
    • 15.08.2021 16:48
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    • 15.08.2021 16:48
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    20.000 TL indirim, 12 taksit, 0,99 faiz oranı! Sıfır araçlarda çıldırtan kampanyalar! Peş peşe açıklama geldi!

    Araç almak isteyenlere müjdeli haber! Birçok firma yeni fiyat listeleri üzerinden kampanya yapıyor. Ağustos ayında uygulanan kampanyalar arasında birbirinden avantajlı ödeme planları bulunuyor. Son olarak Hyundai açıkladığı kampanyanın detaylarını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre; nakit ödemelerde 20.000 TL indirim göze çarpıyor. Ayrıca 12 taksitle ödeme imkanı da bulunacak. Ayrıca hem kredi kampanyasından hem de nakit indiriminden aynı anda faydalanmak da mümkün olabilecek. İşte; araba kredi kampanyasının detayları!

    takvim.com.tr
    20.000 TL indirim, 12 taksit, 0,99 faiz oranı! Sıfır araçlarda çıldırtan kampanyalar!

    Sıfır araç almak isteyenleri sevindiren gelişme! Ağustos ayı itibariyle ÖTV matrah düzenlemesiyle birlikte birçok şirket yeni kampanya başlattı. Araç almak isteyen vatandaşlar hesaplı bir şekilde araç alabilecek. Peş peşe gelen açıklamalara göre birçok şirket indirim yoluna gidiyor. Son olarak Hyundai'den de bir açıklama geldi. Açıklamaya göre; 31 Ağustos'a kadar başlatılacak kampanyada 20.000 TL indirim dikkat çekiyor.

    KAMPANYANIN DETAYLARI AÇIKLANDI!

    Hyundai resmi sitesinde 31 Ağustos'a kadar devam edecek olan kampanyanın ayrıntıları belirtildi. Öncelikle nakit ödemede yer alan 20.000 TL indirim herkesin dikkatini çekti.

    Ayrıca 50.000 TL ve üzerindeki satışlarda da taksitlendirme 12 aya kadar uzatılıyor ve üstelik uygulanacak olan faiz de sadece yüzde 0.99.

    Şahsi ya da ticari araç almak isteyenler Ağustos ayı fırsatlarını değerlendirebilir. Ancak unutulmaması gereken bir diğer nokta da bu kampanyanın H100 araçlarında geçerli olmasıdır.

    Hyundai firmasının H100 aralarında sağladığı bu indirim gerçek kişilerin sadece bireysel amaçlı araç satın alması durumunda geçerlidir. Bununla birlikte tüzel kişilerinde yalnızca perakende yaptığı alımlarda kredi kampanyası ve 20.000 TL indirim geçerlidir.

        Yüzde 0.99 faiz indiriminden yararlanmak ise yalnızca Kredi Koruma Hayat Sigortası da satın alındığı durumda geçerlidir. Ayrıca hem kredi kampanyasından hem de nakit indiriminden aynı anda faydalanmak da mümkün.

        Sadece bir kere ödenecek olan tahsis ücreti ise toplam kredinin binde beşi olacak şekilde hesaplanacaktır. BSMV ücreti de aracı satın alacak olan müşteriye aittir. Kredi çekerek araba satın alacak olan müşteriler için aylık maliyet yüzde 1.37, yıllık maliyet ise yüzde 16.38 olarak belirlenmiştir.

        Bilindiği gibi BDDK de taşıt kredileri konusunda bazı kısıtlamalar getiriyor. Bu kısıtlamalar Hyundai kampanyasında kredi çekerek faydalanmak isteyenler için de geçerlidir. Hyundai Assan firması eğer kampanya koşullarında herhangi bir değişiklik yaparsa bunları uygulama hakkına da sahiptir.

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        Haberler Ekonomi 20.000 TL indirim, 12 taksit, 0,99 faiz oranı! Sıfır araçlarda çıldırtan kampanyalar! Peş peşe açıklama geldi!
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