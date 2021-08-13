Evde bakım maaşı (parası) yatan iller 13 Ağustos! Evde bakım maaşı kaç ilde yattı?

Evde bakım maaşı yatan iller 13 Ağustos! Evde bakım maaşı kaç ilde yattı? Evde bakım maaşlarının ne zaman yatacağı araştırılan konulardan birisi oldu. Her ay yüzbinlerce kişinin faydalandığı evde bakım maaşlarını E-Devlet veya Ziraat Bankası aracılığıyla sorgulayabiliyorsunuz. Maaşlarınız yattığı takdirde kolaylıkla çekebilirsiniz. Peki; 13 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
13 AĞUSTOS EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!
Evde bakım maaşının ağustos ayı ödemeleri henüz yapılmadı. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.
Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup, normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır.
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YAPARKEN DİKKAT EDİN
Engellinin ikametgâh adresinin değişmesi hâlinde, yeni ikametgâh adresinin akrabası tarafından en geç on beş gün içinde il müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki veya idari işlem yapılır.
ENGELLİ EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor.