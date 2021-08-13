Evde bakım maaşı (parası) yatan iller 13 Ağustos! Evde bakım maaşı kaç ilde yattı?

Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup, normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YAPARKEN DİKKAT EDİN

Engellinin ikametgâh adresinin değişmesi hâlinde, yeni ikametgâh adresinin akrabası tarafından en geç on beş gün içinde il müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki veya idari işlem yapılır.

ENGELLİ EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor.