Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 13.08.2021 08:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.08.2021 08:38
    ABONE OL

    Evde bakım maaşı (parası) yatan iller 13 Ağustos! Evde bakım maaşı kaç ilde yattı?

    13 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parasının yatıp yatmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Her ay farklı ilde farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşlarından faydalanmak için vatandaşlar başvuru işlemlerini tamamlıyor. Her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan evde bakım maaşlarının Ağustos ayında yatıp yatmadığı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki; 13 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

    takvim.com.tr
    Evde bakım maaşı parası yatan iller 13 Ağustos! Evde bakım maaşı kaç ilde yattı?

    Evde bakım maaşı yatan iller 13 Ağustos! Evde bakım maaşı kaç ilde yattı? Evde bakım maaşlarının ne zaman yatacağı araştırılan konulardan birisi oldu. Her ay yüzbinlerce kişinin faydalandığı evde bakım maaşlarını E-Devlet veya Ziraat Bankası aracılığıyla sorgulayabiliyorsunuz. Maaşlarınız yattığı takdirde kolaylıkla çekebilirsiniz. Peki; 13 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

    13 AĞUSTOS EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!

    Evde bakım maaşının ağustos ayı ödemeleri henüz yapılmadı. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.

    Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup, normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır.

    ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YAPARKEN DİKKAT EDİN

    Engellinin ikametgâh adresinin değişmesi hâlinde, yeni ikametgâh adresinin akrabası tarafından en geç on beş gün içinde il müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki veya idari işlem yapılır.

    ENGELLİ EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor.

        Maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alanlar, büyük harflerle BAKIYE yazıp 4747'ye göndererek maaşlarının yatıp yatmadığı hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

        SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

        Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

        Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

        1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

        2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

        3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

        Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bakanlar sel bölgesindeki son durumu açıkladı!
        Haberler Ekonomi Evde bakım maaşı (parası) yatan iller 13 Ağustos! Evde bakım maaşı kaç ilde yattı?
            SON DAKİKA