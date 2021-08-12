SON DAKİKA: Güney Kore Merkez Bankası: Güney Kore ve Türkiye 2 milyar dolarlık swap anlaşması imzaladı





ANLAŞMAYI GÜNEY KORE DUYURDU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Güney Kore Merkez Bankası ile 17,5 milyar TL'lik (2,3 trilyon won) swap anlaşması yaptı. Güney Kore Merkez Bankası yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile 2,3 trilyon won'luk (17,5 milyar lira) swap anlaşması imzaladığını duyurdu.