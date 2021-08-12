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    • Ekonomi
    • 12.08.2021 08:14
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    • 12.08.2021 08:22
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    SON DAKİKA: Güney Kore Merkez Bankası: Güney Kore ve Türkiye 2 milyar dolarlık swap anlaşması imzaladı

    Son dakika haberine göre, Güney Kore Merkez Bankası, Güney Kore ve Türkiye 2 milyar dolarlık swap anlaşması imzalandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Güney Kore ve Türkiye 2 milyar dolarlık swap anlaşması imzalandı" denildi.

    takvim.com.tr
    İmzalar atıldı! Güney Kore ile 2 milyar dolarlık anlaşma

    Merkez Bankası'ndan yeni swap anlaşması. Güney Kore MB ile 2 milyar dolarlık anlaşma sağlandı.

    Güney Kore Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada Güney Kore ve Türkiye arasında 2 milyar dolarlık SWAP anlaşması imzalandığı duyuruldu.



    ANLAŞMAYI GÜNEY KORE DUYURDU
    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Güney Kore Merkez Bankası ile 17,5 milyar TL'lik (2,3 trilyon won) swap anlaşması yaptı. Güney Kore Merkez Bankası yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile 2,3 trilyon won'luk (17,5 milyar lira) swap anlaşması imzaladığını duyurdu.


        3 YIL SÜRECEK
        Swap anlaşması 3 yıl sürecek. İki taraf, anlaşmanın uzatılmasını görüşebilecek.

        DOLARA BAĞIMLILIĞI AZALTACAK
        Anlaşma ile iki ülke arasındaki ticaret istikrarının iyileştirilmesi ve uzun vadede dolara bağımlılığın azaltılması sonucu finansal güvencenin güçlendirilmesi bekleniyor.

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        Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Güney Kore Merkez Bankası: Güney Kore ve Türkiye 2 milyar dolarlık swap anlaşması imzaladı
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