SON DAKİKA: Güney Kore Merkez Bankası: Güney Kore ve Türkiye 2 milyar dolarlık swap anlaşması imzaladı

Merkez Bankası'ndan yeni swap anlaşması. Güney Kore MB ile 2 milyar dolarlık anlaşma sağlandı.
Güney Kore Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada Güney Kore ve Türkiye arasında 2 milyar dolarlık SWAP anlaşması imzalandığı duyuruldu.
ANLAŞMAYI GÜNEY KORE DUYURDU
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Güney Kore Merkez Bankası ile 17,5 milyar TL'lik (2,3 trilyon won) swap anlaşması yaptı. Güney Kore Merkez Bankası yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile 2,3 trilyon won'luk (17,5 milyar lira) swap anlaşması imzaladığını duyurdu.