Balon turizmi! 138 bin turist Kapadokya’yı havadan izledi

Konuklarına, doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerin yer aldığı eşsiz manzaralar sunan Kapadokya bölgesindeki sıcak hava balon turlarına bu yılın Ocak- Temmuz döneminde 138 bin 225 yerli ve yabancı turist katıldı. Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği Başkanı Mehmet Dinler, "2020 tüm dünyada olduğu gibi pandeminin gölgesinde geçti. 2021, aşı çalışmalarının da başlamasıyla toparlanma yılı oldu" dedi. Özellikle yaz döneminde ABD ve Meksikalı turistlerin artan etkisiyle daha yoğun uçuşlar yapmaya başladıklarını anlatan Dinler, "Temmuz'daki yoğunluk beklentimizi aştı. Yükselişin sürmesini bekliyoruz" diye konuştu.
- Ekonomi
- 13.08.2021 Gazete