Kamuda çalışan yaklaşık 8 milyon vatandaş için heyecanlı günler devam ediyor. 700 bin kamu işçisi için 2.5 aydır süren toplu sözleşme görüşmeleri dün uzlaşıyla tamamlanmış ve işçiler önemli kazanımlar elde etmişlerdi.
Öncelikle düşük maaşlılara verilen 500 liralık seyyanen zam ve sonrasında yapılan yüzde 12'lik artış ile birlikte ortalama komu işçinin maaşı 5.835 liraya kadar çıktı.
Şimdi asıl sürece memur ve memur emeklileri için devam ediyor. Yaklaşık 4 milyon memur ve 3 milyon memur emeklisinin gözü kulağı Ankara'da olacak. Önümüzdeki iki yıl boyunca yapılacak 4 ayrı zam oranı ve sosyal haklar böylece belirlenecek
BU ORANLAR ARTACAK
Toplu sözleşme görüşmelerinde süreç sendikaların ilk tekliflerini sunmalarıyla başlamıştı. Bu gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kamu işvereni olan hükümeti temsilen ilk tekliflerini açıkladı.