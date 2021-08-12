Şimdi asıl sürece memur ve memur emeklileri için devam ediyor. Yaklaşık 4 milyon memur ve 3 milyon memur emeklisinin gözü kulağı Ankara'da olacak. Önümüzdeki iki yıl boyunca yapılacak 4 ayrı zam oranı ve sosyal haklar böylece belirlenecek

BU ORANLAR ARTACAK

Toplu sözleşme görüşmelerinde süreç sendikaların ilk tekliflerini sunmalarıyla başlamıştı. Bu gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kamu işvereni olan hükümeti temsilen ilk tekliflerini açıkladı.