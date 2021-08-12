Memur toplu sözleşme son dakika zam oranları kaç TL oldu? 2022-2023 Memur ve memur emekli maaş zammı ne kadar?
Gündemde yoğun bir şekilde, 'Memur ve emekli zammı ne kadar oldu?' Sorusu araştırılıyor. Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında kritik gün geldi çattı. 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklilerinin aylıklarına 2022-2023'te yapılacak zam için ilk teklifler bugün netleşiyor. Memur ve emekliler hükümet kanadından ilk teklifi alacak ve bu rakamlar üzerinden pazarlığa oturacak. Yapılan ilk toplantıda memur sendikaları tekliflerini sunmuştu. Toplantıda Memur-Sen hükümetten 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talebinde bulundu. Şimdi 6 buçuk milyona yakın memur ve memur emeklisinin gözü hükümetin zam teklifinde. Peki, 2022 memur ve memur emeklisi zam oranları ne kadar oldu? Memur maaşı zam oranı 2022 ne zaman belli olacak? İşte konu hakkında detaylar!
Memur toplu sözleşme son dakika zam oranları kaç TL oldu? 6 milyon memur ve memur emeklisinin zam teklifi bugün hükümet tarafından duyuruluyor. Memur ve memur emeklilerinin sabırsızlıkla bekleği gün geldi çattı. İlk toplantıda memur sendikaları tekliflerini hükümete sunmuştu. Memur-Sen hükümetten 2022 için yüzde 21, 2023 yılı içinse yüzde 17 zam teklifinde bulundu. Şimdi milyonların gözü hükümetin teklifine çevrilmiş durumda. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, 'Teklif, memur ve emekliyi hayal kırıklığına uğratmamalı' açıklamasında bulundu. Peki, 2022 memur ve memur emeklisi zam oranları ne kadar oldu? Memur maaşı zam oranı 2022 ne zaman belli olacak? İşte detaylar!
11 GÜN SÜRE VAR
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere 2 yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı taleplerini Çalışma Bakanlığı'na 26 Temmuz'da sunduklarını anımsattı.
Toplu sözleşme görüşmelerinin ilk oturumunu 2 Ağustos'ta yaptıklarını anlatan Yalçın, "Ardından komisyon çalışmaları süreci oldu. Taleplerin tasnifi yapıldı. Şu an masa müzakereye hazır hale geldi. Bugünden itibaren müzareye başlayacağız. Önümüzde yasal takvime göre 11 günlük süre kalıyor. 22 Ağustos itibariyle görüşmeler olumlu ya da olumsuz sonuçlanaca" diye konuştu.