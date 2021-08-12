Memur toplu sözleşme son dakika zam oranları kaç TL oldu? 2022-2023 Memur ve memur emekli maaş zammı ne kadar?

Memur toplu sözleşme son dakika zam oranları kaç TL oldu? 6 milyon memur ve memur emeklisinin zam teklifi bugün hükümet tarafından duyuruluyor. Memur ve memur emeklilerinin sabırsızlıkla bekleği gün geldi çattı. İlk toplantıda memur sendikaları tekliflerini hükümete sunmuştu. Memur-Sen hükümetten 2022 için yüzde 21, 2023 yılı içinse yüzde 17 zam teklifinde bulundu. Şimdi milyonların gözü hükümetin teklifine çevrilmiş durumda. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, 'Teklif, memur ve emekliyi hayal kırıklığına uğratmamalı' açıklamasında bulundu. Peki, 2022 memur ve memur emeklisi zam oranları ne kadar oldu? Memur maaşı zam oranı 2022 ne zaman belli olacak? İşte detaylar!