Doktor, mühendis, başkomiser, avukat maaşları ne kadar oldu? 2022-2023 doktor, mühendis ve avukat maaşları kaç TL?

Doktor, mühendis, başkomiser, avukat maaşları ne kadar oldu? 6 milyon memur ve memur emeklisinin zam teklifi bugün hükümet tarafından duyuruldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamalarında, 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 5+ enflasyon farkı, ikinci 6 ay için de yüzde 6+ enflasyon farkı önerisini veriyoruz. 2023 için ise yüzde 6+ enflasyon farkı, ikinci yarısı için de yüzde 6+ enflasyon farkı teklifinde bulunuyoruz." açıklamasında bulundu. Peki, 2022 memur ve memur emeklisi zam oranları ne kadar oldu? Doktor, mühendis, başkomiser, avukat maaşları ne kadar oldu? İşte detaylar!
DOKTOR, MÜHENDİS, BAŞKOMİSER, AVUKAT MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
Hükümetin memur ve memur emeklisine zam teklifi belli oldu. Zamlı maaşlar bu ay içerisinde belli olacaktır. Açıklama geldiği takdirde takvim.com.tr'de yer alacaktır.
6 buçuk milyona yakın memur ve memur emeklisinin 2 yıllık maaş artışları yapılacak görüşmelerin ardından netleşecek. Zam pazarlığının ağustosun son haftasına kadar tamamlanması gerekiyor. Anlaşma olmazsa Hakem Kurulu'na gidilecek.
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamasında "3600 meselesinin bu sözleşme sürecinde çözülmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.
3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?
Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklenen düzenlemeyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri bu sayede artacak. Böylece yaklaşık 1,5 milyon memurun ek gösterge beklentisi karşılanacak.
EK GÖSTERGE MAAŞ VE İKRAMİYELERİ NASIL ETKİLEYECEK?
3600 ek gösterge düzenlemesi ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden hâlihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.
|MEMUR MAAŞLARI
|(Net / TL)
|UNVAN VE DERECE
|Ocak
|Temmuz
|Vali
|14.835
|16.089
|Genel müdür (1/4)
|14.917
|16.177
|Şube müdürü (Lisans - 1/4)
|7.862
|8.526
|Memur (Lisans - 9/1)
|4.866
|5.277
|Öğretmen (1/4)
|6.074
|6.587
|Kaymakam 1. sınıf (1/4)
|13.671
|14.826
|Başkomiser (3/1)
|7.858
|8.522
|Polis memuru (8/1)
|6.883
|7.465
|Uzman doktor (1/4)
|9.337
|10.126
|Hemşire (Lisans - 5/1)
|5.893
|6.391
|Mühendis (1/4)
|8.025
|8.703
|Teknisyen (Lise - 11/1)
|5.063
|5.491
|Araştırma görevlisi (7/1)
|7.621
|8.265
|Vaiz (1/4)
|6.311
|6.844
|Avukat (1/4)
|7.663
|8.311
|En düşük memur maaşı
|4.500
|4.880