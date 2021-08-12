Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 12.08.2021 12:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.08.2021 12:36
    ABONE OL

    Doktor, mühendis, başkomiser, avukat maaşları ne kadar oldu? 2022-2023 doktor, mühendis ve avukat maaşları kaç TL?

    Doktor, mühendis, başkomiser, avukat maaşları ne kadar oldu? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. 6 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren 2022-2023 yıllarına ait yapılacak olan zamlara ilişkin teklif açıklandı. Hükümet kanadından gelen teklif sonrasında memur ve memur emeklileri 2 yıllık maaş zamlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Peki, Doktor, mühendis, başkomiser, avukat maaşları ne kadar oldu? 2022-2023 doktor, mühendis ve avukat maaşları kaç TL oldu? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Doktor, mühendis, başkomiser, avukat maaşları ne kadar oldu?

    Doktor, mühendis, başkomiser, avukat maaşları ne kadar oldu? 6 milyon memur ve memur emeklisinin zam teklifi bugün hükümet tarafından duyuruldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamalarında, 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 5+ enflasyon farkı, ikinci 6 ay için de yüzde 6+ enflasyon farkı önerisini veriyoruz. 2023 için ise yüzde 6+ enflasyon farkı, ikinci yarısı için de yüzde 6+ enflasyon farkı teklifinde bulunuyoruz." açıklamasında bulundu. Peki, 2022 memur ve memur emeklisi zam oranları ne kadar oldu? Doktor, mühendis, başkomiser, avukat maaşları ne kadar oldu? İşte detaylar!

    DOKTOR, MÜHENDİS, BAŞKOMİSER, AVUKAT MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

    Hükümetin memur ve memur emeklisine zam teklifi belli oldu. Zamlı maaşlar bu ay içerisinde belli olacaktır. Açıklama geldiği takdirde takvim.com.tr'de yer alacaktır.

    6 buçuk milyona yakın memur ve memur emeklisinin 2 yıllık maaş artışları yapılacak görüşmelerin ardından netleşecek. Zam pazarlığının ağustosun son haftasına kadar tamamlanması gerekiyor. Anlaşma olmazsa Hakem Kurulu'na gidilecek.

    3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamasında "3600 meselesinin bu sözleşme sürecinde çözülmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

        Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklenen düzenlemeyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri bu sayede artacak. Böylece yaklaşık 1,5 milyon memurun ek gösterge beklentisi karşılanacak.

        EK GÖSTERGE MAAŞ VE İKRAMİYELERİ NASIL ETKİLEYECEK?

        3600 ek gösterge düzenlemesi ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden hâlihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.

        MEMUR MAAŞLARI (Net / TL)
        UNVAN VE DERECE Ocak Temmuz
        Vali 14.835 16.089
        Genel müdür (1/4) 14.917 16.177
        Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.862 8.526
        Memur (Lisans - 9/1) 4.866 5.277
        Öğretmen (1/4) 6.074 6.587
        Kaymakam 1. sınıf (1/4) 13.671 14.826
        Başkomiser (3/1) 7.858 8.522
        Polis memuru (8/1) 6.883 7.465
        Uzman doktor (1/4) 9.337 10.126
        Hemşire (Lisans - 5/1) 5.893 6.391
        Mühendis (1/4) 8.025 8.703
        Teknisyen (Lise - 11/1) 5.063 5.491
        Araştırma görevlisi (7/1) 7.621 8.265
        Vaiz (1/4) 6.311 6.844
        Avukat (1/4) 7.663 8.311
        En düşük memur maaşı 4.500 4.880

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ankara’da sağduyu provokasyonu engelledi
        Haberler Ekonomi Doktor, mühendis, başkomiser, avukat maaşları ne kadar oldu? 2022-2023 doktor, mühendis ve avukat maaşları kaç TL?
            SON DAKİKA