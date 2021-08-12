Doktor, mühendis, başkomiser, avukat maaşları ne kadar oldu? 2022-2023 doktor, mühendis ve avukat maaşları kaç TL?

Doktor, mühendis, başkomiser, avukat maaşları ne kadar oldu? 6 milyon memur ve memur emeklisinin zam teklifi bugün hükümet tarafından duyuruldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamalarında, 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 5+ enflasyon farkı, ikinci 6 ay için de yüzde 6+ enflasyon farkı önerisini veriyoruz. 2023 için ise yüzde 6+ enflasyon farkı, ikinci yarısı için de yüzde 6+ enflasyon farkı teklifinde bulunuyoruz." açıklamasında bulundu. Peki, 2022 memur ve memur emeklisi zam oranları ne kadar oldu? Doktor, mühendis, başkomiser, avukat maaşları ne kadar oldu? İşte detaylar!