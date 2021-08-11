11 Ağustos CANLI döviz kuru: Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? ABD enflasyon verileri sonrası dolar ne kadar oldu?

Negatif veri akışı ve artan Kovid-19 vaka sayılarına yönelik endişelere karşın, altyapı paketinin Senato'da onaylanmasının ardından dün New York Borsası'nda karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,46 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,10 değer kazanarak rekor seviyelere ulaşırken, teknoloji hisseleri ağırlıklı Nasdaq endeksi negatif ayrışarak yüzde 0,49 geriledi. Bugün açıklanacak enflasyon verisi öncesi ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri de dün yüzde 1,3640 ile yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesine çıktı. Dolar endeksi ise dün art arda yükselişini 6'ncı güne taşıyarak 93,1'in üzerini test ederken, bugün yaklaşık 20 günün en yüksek seviyelerinde yatay hareket ediyor. ABD endeks vadelilerinde ise yeni günün negatif bir seyirle başlaması dikkati çekiyor.

Analistler, Fed'in para politikası patikasına rehberlik eden göstergelerden istihdamda alınan pozitif sinyallerin ardından gözlerin enflasyon verisine çevrildiğini belirterek, bir önceki ay yüzde 0,9 artış kaydeden verinin bu ay yüzde 0,5'e gerilemesinin beklendiğini bildirdi.

Veri sonrası Fed'in varlık alımlarının azaltılması için izlenecek takvime dair beklentilerin şekillenebileceğini, öngörülenin üzerinde gelen bir enflasyonun erken sıkılaşma beklentilerini öteleyebileceğini aktaran analistler, bu kapsamda Fed yetkililerinin açıklamalarının da yakından takip edileceğini söyledi.