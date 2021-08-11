11 Ağustos CANLI döviz kuru: Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? ABD enflasyon verileri sonrası dolar ne kadar oldu?

11 Ağustos dolar ve euro ne kadar? Yatırımcılar sabah saatlerinden itibaren dolar ve euro kurunda yaşanan son gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Haftanın üçüncü işlem gününde döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Peki, 11 Ağustos dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!
11 AĞUSTOS GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!
DOLAR NE KADAR?
Dolar alış: 8,5915
Dolar satış: 8,5931
EURO NE KADAR?
Euro alış: 10,0909
Euro Satış: 10,1118
POUND (STERLİN) NE KADAR?
Pound alış: 11,8973
Pound satış: 11,9297
DOLARDA SON DURUM!
Küresel piyasalarda dün alış ağırlıklı bir seyir izlenmesinin ardından bugün ABD ve Almanya'da açıklanacak enflasyon verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelecek açıklamalar öncesi yeni günün karışık bir seyirle başlaması dikkati çekiyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantının yayılımına ilişkin endişeler pay piyasalarını baskılayan temel faktör olmaya devam ediyor. Bu durum yeni tedbir ve kısıtlamaları da gündeme getirirken, ABD Dışişleri Bakanlığı, vaka sayısının arttığı ve aralarında İsrail ile Fransa'nın da olduğu 8 ülkeyi "tüm seyahatlerden kaçının" tavsiyesinin verildiği "yüksek riskli ülkeler" listesine ekledi.