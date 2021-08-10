İşsizlik oranı haziranda bir önceki aya göre 2,5 puan azaldı





GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %22,7, İSTİHDAM ORANI %32,6 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puanlık azalışla %22,7, istihdam oranı 0,4 puanlık artışla %32,6 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,6 puan artarak %42,3 seviyesinde gerçekleşti.



MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAMIN %54,5'İ HİZMET SEKTÖRÜNDE YER ALDI

Haziran ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 163 bin kişi, sanayi sektöründe 296 bin kişi, inşaat sektöründe 8 bin kişi, hizmet sektöründe 136 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %17,2'si tarım, %21,8'i sanayi, %6,4'ü inşaat, %54,5'i ise hizmet sektöründe yer aldı.



MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI %22,4 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 4,7 puan azalarak %22,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %14,6 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,8 olarak gerçekleşti.