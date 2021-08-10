10 Ağustos Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tofaş Oto Fabrikası 40,90 39,22 4,28 Bim Mağazalar 66,95 64,60 3,64 Verusa Holding 48,48 46,90 3,37 Şişe Cam 8,41 8,18 2,81 Migros Ticaret 34,92 34,06 2,52 İhlas Holding 0,59 0,58 1,72 Şok Marketler Ticaret 12,15 11,95 1,67 MLP Sağlık 24,50 24,10 1,66 Aksa 16,86 16,59 1,63 Kervan Gıda 16,34 16,10 1,49 Hektaş 8,38 8,26 1,45 İş Yatırım Menkul Değerler 14,19 14,00 1,36 RTA Laboratuvarları 21,40 21,12 1,33 Netaş Telekomünikasyon 20,40 20,14 1,29 Otokar 343,60 339,60 1,18 Gübre Fabrikaları 53,85 53,25 1,13 İş Finansal Kiralama 3,05 3,02 0,99 Şekerbank 1,05 1,04 0,96 Enerjisa Enerji 10,65 10,55 0,95 Türk Telekom 6,79 6,73 0,89

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: