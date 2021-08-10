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    • Ekonomi
    • 10.08.2021 15:51
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    • 10.08.2021 15:51
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    10 Ağustos Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    10 Ağustos Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu? Sorusu merak edilerek araştırılıyor. Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları paylaşıldı. Peki, 10 Ağustos 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    10 Ağustos borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Tofaş Oto Fabrikası 40,90 39,22 4,28
    Bim Mağazalar 66,95 64,60 3,64
    Verusa Holding 48,48 46,90 3,37
    Şişe Cam 8,41 8,18 2,81
    Migros Ticaret 34,92 34,06 2,52
    İhlas Holding 0,59 0,58 1,72
    Şok Marketler Ticaret 12,15 11,95 1,67
    MLP Sağlık 24,50 24,10 1,66
    Aksa 16,86 16,59 1,63
    Kervan Gıda 16,34 16,10 1,49
    Hektaş 8,38 8,26 1,45
    İş Yatırım Menkul Değerler 14,19 14,00 1,36
    RTA Laboratuvarları 21,40 21,12 1,33
    Netaş Telekomünikasyon 20,40 20,14 1,29
    Otokar 343,60 339,60 1,18
    Gübre Fabrikaları 53,85 53,25 1,13
    İş Finansal Kiralama 3,05 3,02 0,99
    Şekerbank 1,05 1,04 0,96
    Enerjisa Enerji 10,65 10,55 0,95
    Türk Telekom 6,79 6,73 0,89

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,96 7,41 -6,07
    Brisa 23,46 24,70 -5,02
    Ereğli Demir Çelik 19,67 20,52 -4,14
    Kordsa Teknik Tekstil 24,12 25,14 -4,06
    Türk Traktör 176,10 181,30 -2,87
    Eczacıbaşı Yatırım 40,88 42,06 -2,81
    Fenerbahçe Futbol 36,64 37,64 -2,66
    Pegasus 69,90 71,70 -2,51
    Nuh Çimento 39,26 40,22 -2,39
    Odaş Elektrik 1,36 1,39 -2,16
    Petkim 5,74 5,86 -2,05
    Konya Çimento 881,80 900,00 -2,02
    Alkim Kimya 15,13 15,44 -2,01
    Albaraka Türk 1,51 1,54 -1,95
    Arçelik 32,52 33,06 -1,63
    Jantsa Jant Sanayi 72,60 73,80 -1,63
    Borusan Mannesmann 27,18 27,62 -1,59
    Kardemir (D) 7,86 7,97 -1,38
    Selçuk Ecza Deposu 8,60 8,72 -1,38
    Galatasaray Sportif 3,73 3,78 -1,32

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    Haberler Ekonomi 10 Ağustos Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?
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