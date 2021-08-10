10 Ağustos Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tofaş Oto Fabrikası
|40,90
|39,22
|4,28
|Bim Mağazalar
|66,95
|64,60
|3,64
|Verusa Holding
|48,48
|46,90
|3,37
|Şişe Cam
|8,41
|8,18
|2,81
|Migros Ticaret
|34,92
|34,06
|2,52
|İhlas Holding
|0,59
|0,58
|1,72
|Şok Marketler Ticaret
|12,15
|11,95
|1,67
|MLP Sağlık
|24,50
|24,10
|1,66
|Aksa
|16,86
|16,59
|1,63
|Kervan Gıda
|16,34
|16,10
|1,49
|Hektaş
|8,38
|8,26
|1,45
|İş Yatırım Menkul Değerler
|14,19
|14,00
|1,36
|RTA Laboratuvarları
|21,40
|21,12
|1,33
|Netaş Telekomünikasyon
|20,40
|20,14
|1,29
|Otokar
|343,60
|339,60
|1,18
|Gübre Fabrikaları
|53,85
|53,25
|1,13
|İş Finansal Kiralama
|3,05
|3,02
|0,99
|Şekerbank
|1,05
|1,04
|0,96
|Enerjisa Enerji
|10,65
|10,55
|0,95
|Türk Telekom
|6,79
|6,73
|0,89
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,96
|7,41
|-6,07
|Brisa
|23,46
|24,70
|-5,02
|Ereğli Demir Çelik
|19,67
|20,52
|-4,14
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,12
|25,14
|-4,06
|Türk Traktör
|176,10
|181,30
|-2,87
|Eczacıbaşı Yatırım
|40,88
|42,06
|-2,81
|Fenerbahçe Futbol
|36,64
|37,64
|-2,66
|Pegasus
|69,90
|71,70
|-2,51
|Nuh Çimento
|39,26
|40,22
|-2,39
|Odaş Elektrik
|1,36
|1,39
|-2,16
|Petkim
|5,74
|5,86
|-2,05
|Konya Çimento
|881,80
|900,00
|-2,02
|Alkim Kimya
|15,13
|15,44
|-2,01
|Albaraka Türk
|1,51
|1,54
|-1,95
|Arçelik
|32,52
|33,06
|-1,63
|Jantsa Jant Sanayi
|72,60
|73,80
|-1,63
|Borusan Mannesmann
|27,18
|27,62
|-1,59
|Kardemir (D)
|7,86
|7,97
|-1,38
|Selçuk Ecza Deposu
|8,60
|8,72
|-1,38
|Galatasaray Sportif
|3,73
|3,78
|-1,32