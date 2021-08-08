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    Yetime, engelliye ayda 1.125 TL! İşte başvuru detayları...

    İhtiyaç sahibi olan yüzde 40 ve üstü engelliler ile annesi ya da babası olmayan çocuklara yardım eli uzatılıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü, aylık bin 125 lira maaş bağlıyor.

    Yetime, engelliye ayda 1.125 TL

    Yüzde 40 ve üzeri engeli olup da sosyal güvencesi bulunmayan engelliler ile annesi ya da babası olmayan maddi durumu yetersiz çocuklara, Vakıflar Genel Müdürlüğü muhtaç aylığı ile destek veriyor.



    Bu yılın ilk yarısında bin 37 lira 96 kuruş olan aylık, bu ay bin 125 lira 67 kuruşa çıktı.



    KİMLER ALIYOR?
    Bu aylıktan yararlanmak için engelli veya yetimin; sosyal güvencesinin olmaması, herhangi bir gelir veya aylığının bulunmaması, mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması, gelir getirici taşınır ve taşınmaz malının mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi gerekiyor.



        Aylık alanların vefatı, muhtaçlığın ortadan kalkması ya da bakım altına alınması, yetim erkek çocuğun 18, yükseköğrenimde ise 25 yaşını tamamlaması, aylığın aralıksız 3 ay alınmaması halinin tespitini takip eden ay başından itibaren aylık kesiliyor.



        NASIL BAŞVURULUYOR?
        Muhtaç aylığı talebinde bulunan kişiler, başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra engelli ise engelini belirten sağlık kurulu raporunu ekleyip, ikamet ettiği ildeki Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne şahsen veya posta yoluyla göndererek başvuru yapabiliyor. İnceleme sonunda maaş bağlanıyor.

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