Çember iyice daralıyor ortalık savaş yeri! Altın fiyatları dur durak bilmiyor güzergahı değişecek! Uyarı yapıldı gelecek ay mutlaka... Vatandaşlar arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak tarif edilen altın fiyatlarında bu hafta yaşanan hareketlilik dikkatleri üzerine çekti. 2-3 aylık süreç baz alındığında altın fiyatlarında görülen hızlı değişimler kafaları karıştırmaya devam ediyor. Bu doğrultuda da altın fiyatlarında yaşanan son değişimler yatırımcısı tarafından sıkı takibe alındı. Analistler ve uzmanlar fiyatların hangi yöne seyredeceği konusunda yorumlar yapıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolar kurunun 7.90 seviyelerine kadar düşebileceğini söyledi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın yatırımcısına kritik uyarılarda bulundu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarına dair önemli değerlendirmeler yaptı. Altın fiyatları için dikkat çeken yorumlarda bulunan İslam Memiş, 'altın' niteliğinde uyarı ve tahminler yaptı. İslam Memiş, 'Altın alma zamanı mı?' sorusuna yanıt verdi: - Altın fiyatlarında yaşanan bu toparlanma isteğinin ben Ağustos ayı içinde devam edeceğini tahmin ediyorum. Teknik olarak 1,840- 1,860 1,880 dolar seviyelerine tekrar gündeme gelme olasılığı da çok kuvvetli görüyorum. - Dünyada tekrar artan bir enflasyon riskine karşı enflasyonun olduğu yerde altın her zaman kraldır ve kendini konuşturur ve dolayısıyla da altının tekrar önümüzdeki aylarda yükselme potansiyelini ben şahsen kişisel öngörü ve tahminimi kuvvetli görüyorum.' dedi. - Geçen ayki söylemler ile birlikte altın ve gümüş ve diğer değerli metallerden altın fiyatları, gümüş fiyatlarında yaşanan bu baskılama yerini toparlanmaya bıraktı. Yerini yükselişleri bıraktı diyemiyoruz, sadece toparlanmaya bıraktı. YÜKSELİŞLERİN DEVAM EDEBİLMESİ İÇİN... - Yükselişlerin devam edebilmesi için de teknik olarak bazı direnç seviyelerini yukarı yönlü kırması gerektiğini düşünüyorum. - Daha önceki sohbetlerimizde yıl sonuna kadar altının ons fiyatının 1,960 dolar seviyesine kadar yükselebileceğini, 1,960 dolar seviyesi test edildikten sonra tekrar bir geriye dönüş mü yoksa 2000 dolar seviyesini tekrar yukarı yönlü kıran bir ONS altın olup olamayacağını sorgulamıştım. Soru işaretini görmek için de teknik olarak 1,960 dolar seviyesini görme ihtimalinden bahsetmiştim. ONS ALTINDA 1.960 DOLAR - Bu öngörü ve tahmin de herhangi bir değişiklik yok. Bugünkü ekonomik tabloda, bugünkü gelişmelerde bu öngörünün halen devam ettiğini belirtmek isterim. Peki, bu öngörümü neye bağlıyarak söylüyorum. 1,960 dolar seviyesine göre telaffuz ediyorum. - Haziran ayında Türkiye de altın satan ülkeler arasında yerini aldı. Ama genele baktığımız zaman da merkez bankalarının altın talebi halen devam ediyor. DÜĞÜN VE NİŞANLAR YAPILAMADIĞI İÇİN... - Malumunuz geçen yıl 2020 yılında düğünler, nişanlar, sözler, bütün resmi törenler, yani altın takı ve mücevherat grubu ile alakalı fuarlar, üretimler, tüketimler, geri dönüşümler ihmal edildiği için kapanmalar gerçekleştiği için bu süreç yaşanmadığı için ister istemez bu sektörde fiziki talebin olmadığını gördük ve dolayısıyla da aşının bulunması ile birlikte tekrar kapanmalar kalktı. Devamında düğünler, nişanlar, bütün fuarlar üretimden tekrar hız kazandı. Bu sefer fiziki tarafta da bir talep artışı olduğunu gözlemliyoruz. AĞUSTOS'TA ALTINDA TOPARLANMA OLACAK - Tabiki altın fiyatlarında yaşanan bu toparlanma isteğinin ben Ağustos ayı içinde devam edeceğini tahmin ediyorum. Az önce ifade ettiğim teknik olarak 1,840- 1,860 1,880 dolar seviyelerine tekrar gündeme gelme olasılığı da çok kuvvetli görüyorum. - Dünyada tekrar artan bir enflasyon riskine karşı enflasyonun olduğu yerde altın her zaman kraldır ve kendini konuşturur ve dolayısıyla da altının tekrar önümüzdeki aylarda yükselme potansiyelini ben şahsen kişisel öngörü ve tahminimi kuvvetli görüyorum. DÜŞÜŞ OLURSA... - Gelelim ikinci senaryoya ikinci senaryo düşüş yönünde. Eğer İslam Memiş yanılırsa Amerikan Merkez Bankası fiyat daha önce bir söylemle Ağustos ayı toplantısında bir faiz artırımı söylemine başlarsa bu sefer aşağı yönlü trend görmemiz mümkün olacaktır ve satış baskısı hızlanacaktır. Bu her iki senaryoyu yatırımcısı kenara not etmeli ve ona göre pozisyon almalı. Yükselişlerin devam etmesi için de bugün de 1,825 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi gerekiyor ki yükselişlerin 1,840- 1,860 devamında 1,880 dolar seviyesine kadar devam edebilsin.