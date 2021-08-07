Sıfır faiz, ÖTV muafiyeti, kredi ve takas imkanı! 2021 Ağustos ayı yaz fırsatları mest etti! Nissan, Citroen, Peugeot 8.000 TL indirim...

Nissan'ın ağustos kampanyasında beğenilen Qashqai, X-Trail ve Navara modelleri de yüzde 0 ya da da yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleri ile sunuyor.

Qashqai ve X-Trail modellerimizde 100 bin TL kredi için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz seçeneği bulunuyor.

Navara'da ise 2021 modeller için 60 bin TL ve 12 aylık yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı geçerli.