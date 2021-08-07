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    • Ekonomi
    • 07.08.2021 13:04
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    • 07.08.2021 13:04
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    Sıfır faiz, ÖTV muafiyeti, kredi ve takas imkanı! 2021 Ağustos ayı yaz fırsatları mest etti! Nissan, Citroen, Peugeot 8.000 TL indirim...

    Yaz ayının artık sonlarına geldiğimiz şu günlerde otomobil firmaları kampanyalar ile satışları arttırmak istiyor. Bu anlamda sıfır faiz, ÖTV muafiyeti, kredi ve takas imkanı sunuluyor. Öncelikli olarak Nissan'ın sunduğu Ağustos fırsatları arasında, farklı modellerde 12 aya varan yüzde 0 ya da yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleri ve ÖTV muafiyetleri bulunuyor. Öte yandan Peugeot Türkiye'nin Ağustos ayı kampanyası kapsamında, tüm Peugeot modellerinde geçerli sıfır faizli kredi imkânı sunuluyor. Kampanya kapsamında, Peugeot SUV 2008'e, 60 bin TL için 12 ay sıfır faiz fırsatı imkanıyla sahip olunabiliyor. Citroen kampanya detayları da haberimizde.

    Sıfır faiz, ÖTV muafiyeti, kredi ve takas imkanı! 2021 Ağustos ayı yaz fırsatları...

    Nissan, Ağustos ayında da başta akıllı detaylarla tasarlanmış modeli Yeni Juke olmak üzere Qashqai, Navara ve X-Trail modelleri için avantajlı fiyatlar, ÖTV muafiyeti, kredi ve takas imkanları sunuyor. Nissan yenilenen Juke'un Platinum, Platinum Perso, Platinum Premium olmak üzere Platinum donanım ailesinde ve Tekna modelinde ÖTV muafiyeti de olmak üzere birbirinden cazip seçenekler sunuyor. Citroen ise C5 Aircross SUV model ailesi, 90 bin TL için 12 ay faizsiz kredi imkanıyla veya 8 bin liralık indirimle 406 bin liradan başlayan fiyatlarla sunuluyor. Citroen, Ağustosta faizsiz kredi ve indirimli nakit alım seçeneklerini kullanıcılarla buluşturuyor.

    NİSSAN AĞUSTOS AYI KAMPANYASI

    Şirketten yapılan açıklamaya göre, Nissan'ın sunduğu ağustos fırsatları arasında, farklı modellerde 12 aya varan yüzde 0 ya da yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleri ve ÖTV muafiyetleri bulunuyor.

    Nissan yenilenen Juke'un Platinum, Platinum Perso, Platinum Premium olmak üzere Platinum donanım ailesinde ve Tekna modelinde ÖTV muafiyeti de olmak üzere birbirinden cazip seçenekler sunuyor. 2021 model tüm Yeni Juke'lar, 2020 model Tekna hariç diğer modellerde 100 bin TL'lik 12 ay 0,99 faizle kredi imkanı ve takas seçeneği mevcut.

    Nissan'ın ağustos kampanyasında beğenilen Qashqai, X-Trail ve Navara modelleri de yüzde 0 ya da da yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleri ile sunuyor.

    Qashqai ve X-Trail modellerimizde 100 bin TL kredi için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz seçeneği bulunuyor.

    Navara'da ise 2021 modeller için 60 bin TL ve 12 aylık yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı geçerli.

        PEUGEOT'DAN SIFIR FAİZ KAMPANYASI

        Peugeot, ağustos ayına özel sıfır faizli kredi imkanı ve avantajlı ödeme seçenekleri sunuyor.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot Türkiye'nin ağustos ayı kampanyası kapsamında, tüm Peugeot modellerinde geçerli sıfır faizli kredi imkânı sunuluyor.

        Kampanya kapsamında, Peugeot SUV 2008'e, 60 bin TL için 12 ay sıfır faiz fırsatı imkanıyla sahip olunabiliyor.

        Tasarımı, yenilenen ön yüzü, farklı gövde renkleri ve "Black Pack" seçeneği ile dikkati çeken yeni Peugeot SUV 3008'de ve yedi kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit ve Night Vision ile segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip yeni Peugeot SUV 5008'de ise 90 bin TL için 12 ay sıfır faizli kredi avantajı sağlanıyor.

        Peugeot Türkiye'nin ağustos fırsatları, tasarımı ve teknolojisiyle dikkati çeken sedan ve hatchback modellerinde de sunuluyor.

        2020 yılında Avrupa'da yılın otomobili ödülüne (European Car of the Year) layık görülen yeni Peugeot 208, 12 ay sıfır faizli kredi veya 50 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 seçenekleriyle dikkatleri çekiyor.

        Peugeot 208'de fiyatlar 199 bin TL'den başlıyor. Peugeot 508 ise 90 bin TL için 12 ay sıfır faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.

        CİTROEN'DEN AĞUSTOSA ÖZEL KAMPANYA

        Citroen C5 Aircross SUV model ailesi, 90 bin TL için 12 ay faizsiz kredi imkanıyla veya 8 bin liralık indirimle 406 bin liradan başlayan fiyatlarla sunuluyor. Citroen, Ağustosta faizsiz kredi ve indirimli nakit alım seçeneklerini kullanıcılarla buluşturuyor.

        Citroen'den yapılan açıklamaya göre, ay boyunca PSA Finans avantajıyla sunulan fırsatlar kapsamında; Citroen C5 Aircross SUV model ailesi, 90 bin TL için 12 ay faizsiz kredi imkanıyla veya 8 bin liralık indirimle 406 bin liradan başlayan fiyatlarla sunuluyor.

            C3'ün seçili modelleri ise 36 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanı kullanılarak 181 bin 800 liralık fiyatıyla tercih edilebiliyor. Haziranda satışa sunulan C3 Aircross SUV model ailesi, 60 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 300 bin liralık müşterileri bekliyor.

            Citroen C4, 230 bin liradan başlayan fiyatlarla kullanıcılara sunuluyor. Berlingo Kombi'de 40 bin lira için 12 ay faizsiz kredi ya da 213 bin liradan başlayan avantajlı nakit alım seçenekleri mevcut.
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            Haberler Ekonomi Sıfır faiz, ÖTV muafiyeti, kredi ve takas imkanı! 2021 Ağustos ayı yaz fırsatları mest etti! Nissan, Citroen, Peugeot 8.000 TL indirim...
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