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    • Ekonomi
    • 07.08.2021 13:19
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    • 07.08.2021 13:19
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    Aylık 800 TL taksitle 21.000 TL peşinat ile 2+1 ve 3+1 evler! Dar gelirliler için TOKİ evleri çekilişsiz kurasız alınabiliyor

    Daire satışı oluşturulan şehirlerden konut alabilmek isteyen vatandaşlar TOKİ ilanlarına göz atıyor. TOKİ son olarak oluşturulan bildirimde ve internet sitesinde yer alan bilgilerde 2021 yılı ev müracaatlarının başladığı ve birtakım şehirlerde kişilerin ideal maliyete konut sahibi uygulanacağı bilgi kapasitesi paylaşıldı. Bu anlamda Kırşehir Merkez Kındam Mahallesi 258 Konut Toplu Konut Projesi kapsamında İdaremiz stoğunda bulunan 126 adet 2+1 tipi Alt Gelir Grubu ve 14 adet 3+1 tipi Orta Gelir Grubu olmak üzere toplam 140 adet konut 25 Mayıs-30 Eylül 2021 tarihleri arasında açık satışa sunulacaktır.

    takvim.com.tr
    Aylık 800 TL taksitle 21.000 TL peşinat ile 2+1 ve 3+1 evler!

    Tek tek projeler açıklanmaya başladı. Dar gelirli vatandaşlar ev sahibi oluyor. Kurum her sene on binlerce vatandaşı ideal fiyatlarla hususi olarak ev sahibi yapıyor. TOKİ doğrultusundan oluşturulan son duyuruda ev alabilmek isteyenler ise husus ile ilgili oluşturulan açıklamayı çeşitli bir şekilde öğrenmek istiyor. TOKİ'nin yaptığı son duyurudaki bilgileri, müracaat şartlarını ve satışın yapıldığı illeri öğrenmek isteyenler araştırmalarına devam ediyor. Başvuru yapacakların tespit edilen tarihlerde müracaat formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile müracaat yapmasının yeterli olacağı ifade edildi.

    KIRŞEHİR MERKEZ KINDAM MAHALLESİ

    KIRŞEHİR MERKEZ KINDAM MAHALLESİ

    Satış Fiyatları (2+1)

    Satış Fiyatları (3+1)

        TOKİ AÇIK SATIŞ DUYURULARI

        TOKİ açık satış nedir araştıranlar için TOKİ'nin web sitesinde bulunan çekiliş ve kura olmadan alınan ev ilanlarını kapsamaktadır. Açık satış duyuruları TOKİ tarafından 6 ayda bir duyurulsa da bu durum talebe göre değişiklik gösterilebiliyor. Eğer talep çok olursa açık satış duyurusunun süresi kısalabiliyor.

        TOKİ AÇIK SATIŞLARI NASIL YAPILIR?

        TOKİ'nin yaptığı açık satış duyurularına başvuranlar başvuru sırasına göre, eğer başvuru şartlarını sağlıyorsa ev sahibi olabiliyor. İlk başvuruda bulunan ve şartları sağlayan vatandaşın en sahibi olduğu TOKİ açık satış başvuruları Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden yapılıyor.

        TOKİ BAŞVURU SIRASINDA NELER GEREKECEK?

        TOKİ'den ev ve iş yeri almak isteyen kişilerin T.C. vatandaşı ve 18 yaşını doldurması yeterli olacak. Kurasız ev çekilişine Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun kurulmuş tüzel kişilikler başvuru yapabilecektir.

        TOKİ'den kurasız ev çekilişi için; vergi sicil numarası, T.C. kimlik numarası ve fotoğraflı nüfus kayıt örneği yeterli olacak.

        TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ

        "Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

        1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10'u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

        2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

        3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

        Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır.

        Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilecektir.

        Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare'ce belirlenecek tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.

        İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.
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        Haberler Ekonomi Aylık 800 TL taksitle 21.000 TL peşinat ile 2+1 ve 3+1 evler! Dar gelirliler için TOKİ evleri çekilişsiz kurasız alınabiliyor
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