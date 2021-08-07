Aylık 800 TL taksitle 21.000 TL peşinat ile 2+1 ve 3+1 evler! Dar gelirliler için TOKİ evleri çekilişsiz kurasız alınabiliyor

Tek tek projeler açıklanmaya başladı. Dar gelirli vatandaşlar ev sahibi oluyor. Kurum her sene on binlerce vatandaşı ideal fiyatlarla hususi olarak ev sahibi yapıyor. TOKİ doğrultusundan oluşturulan son duyuruda ev alabilmek isteyenler ise husus ile ilgili oluşturulan açıklamayı çeşitli bir şekilde öğrenmek istiyor. TOKİ'nin yaptığı son duyurudaki bilgileri, müracaat şartlarını ve satışın yapıldığı illeri öğrenmek isteyenler araştırmalarına devam ediyor. Başvuru yapacakların tespit edilen tarihlerde müracaat formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile müracaat yapmasının yeterli olacağı ifade edildi.
KIRŞEHİR MERKEZ KINDAM MAHALLESİ
KIRŞEHİR MERKEZ KINDAM MAHALLESİ