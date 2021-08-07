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    • Ekonomi
    • 07.08.2021 11:44
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    • 07.08.2021 11:44
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    Son dakika: İşçiye kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı müjdesi! Tazminat nasıl alınır? O dilekçeye dikkat edin yoksa kaybedersiniz

    Aynı iş yerinde en az 1 sene çalışmış bir işçi kendi heves ve eksikliği dışında işten ayrılırsa kıdem tazminatını hak ediyor. Burada 1475 saseneı yasanın 14. maddesinde birtakım istisnalar da saseneıyor. Yani istifa edildiğinde de birtakım hallerde kıdem tazminatı alınabiliyor. Kıdem tazminatı, çalışanın 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde işten çıkarılması söz konusu olduğunda işvereni tarafından istihdam edildiği yıllar için ödediği ücrete denir. İşçi çalıştığı her bir yıl için bir maaşı kadar kıdem tazminatına hak kazanır. Aynı kuruma bağlı farklı işyerleri için de bu şart geçerlidir. Peki tazminat nasıl alınır?

    takvim.com.tr
    Son dakika: İşçiye kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı müjdesi!

    Aynı iş yerinde en az 1 sene çalışmış bir işçi kendi heves ve eksikliği dışında işten ayrılırsa kıdem tazminatını hak ediyor. Burada 1475 saseneı yasanın 14. maddesinde birtakım istisnalar da saseneıyor. Yani istifa edildiğinde de birtakım hallerde kıdem tazminatı alınabiliyor. Fakat bununla eş güdümlü ek bir tazminat daha var. Eğer işçi kendi isteğiyle yani istifa ederek işten ayrılırsa, belirli sebeplerden dolayı kıdem tazminatına hak kazanabilir. İşçi ve işveren arasındaki iş akdinin son bulmasıyla gündeme gelen kıdem tazminatı, işçiye işverenine bağlılığı dolayısıyla ödenen bir yıpranma tazminatıdır. İşte detaylar...

    Kıdem tazminatı hesaplanırken her yıl için bir brüt ücret olarak veriliyor.


    İKİNCİ ÖDEME VAR

    İşten ayrılan işçiler için ikinci bir tazminat ödemesi daha gerçekleşiyor. Buna da ihbar tazminatı deniliyor. İhbar tazminatı alabilmek için kıdem tazminatını hak etme şartı da bulunmuyor. Üstelik 1 yıl değil 6 ay çalışmak yeterli oluyor. Yasalarımıza göre işverenin de işçinin de iş sözleşmesini feshedeceğini belli bir süre önce karşı tarafa bildirme zorunluluğu bulunuyor

    Bu süreyi de o işyerindeki kıdeminiz yani çalışma zamanınız belirliyor. Bu süreye uymadan işten çıkartılan çalışanlara kıdemine göre ihbar tazminatı peşin olarak ödeniyor.

        İŞÇİ DE ÖDEYEBİLİR

        İhbar süresine uyulmadığı zaman ihbar tazminatı ödemesi gerekiyor.

        İhbar süresi 6 aydan 1,5 yıla kadar olan çalışma süresi için 4 hafta olurken, ödenecek ücret de 1 aylık maaş oluyor. 1.5 yıldan 3 yıla kadar çalışanlar için 6 hafta ve 1,5 aylık maaş, 3 yıldan fazla çalışma için ise 8 hafta yani 2 aylık maaş şeklinde ödeniyor.

        Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabiliyor. Eğer işçi bu sürelere uymadan işten ayrılırsa bu kez işverene aynı şekilde ödeme yapıyor.

        NASIL HESAPLANIYOR

        ● Brüt maaşı 5 bin lira olan bir çalışanın ihbar süresi:

        ● İhbar süresi 8 hafta ( 56 gün)

        ● 5000 / 30 gün = 166,66 TL

        ● 56 gün X 166,66 = 9.333,33 TL (brüt ihbar tazminatı)

        ● 9.333,33 X % 15 = 1.400 TL (gelir vergisi)

        ● 9.333,33 X 0,00759 = 70,83 TL (damga vergisi)

        ● 9.333,33 - (1.400 + 70,83) = 7.862,5 TL
        (Ödenecek ihbar tazminatı)

        KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

        Kıdem tazminatı, çalışanın 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde işten çıkarılması söz konusu olduğunda işvereni tarafından istihdam edildiği yıllar için ödediği ücrete denir. İşçi çalıştığı her bir yıl için bir maaşı kadar kıdem tazminatına hak kazanır. Aynı kuruma bağlı farklı işyerleri için de bu şart geçerlidir. Eğer işçi kendi isteğiyle yani istifa ederek işten ayrılırsa, belirli sebeplerden dolayı kıdem tazminatına hak kazanabilir. İşçi ve işveren arasındaki iş akdinin son bulmasıyla gündeme gelen kıdem tazminatı, işçiye işverenine bağlılığı dolayısıyla ödenen bir yıpranma tazminatıdır.

            HANGİ HALLERDE İŞÇİ İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHETSE BİLE KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANABİLİR?

            İşverence Yapılan Feshin İş Kanunu Madde 25/II dışındaki hallerden biri olması,

            İşçinin İş Kanunu madde 24'e dayalı olarak iş akdini haklı nedenle feshetmesi,

            Kadın işçinin evlilik nedeniyle iş akdini feshetmesi,

            Erkek işçinin askerlik nedeniyle işten ayrılması,

            Emeklilik, Yaşlılık, Malüllük Aylığı veya Toptan Ödeme almak maksadıyla işçinin işten ayrılması,

            İşçinin Ölümü
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            Haberler Ekonomi Son dakika: İşçiye kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı müjdesi! Tazminat nasıl alınır? O dilekçeye dikkat edin yoksa kaybedersiniz
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