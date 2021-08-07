Son dakika: İşçiye kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı müjdesi! Tazminat nasıl alınır? O dilekçeye dikkat edin yoksa kaybedersiniz

Aynı iş yerinde en az 1 sene çalışmış bir işçi kendi heves ve eksikliği dışında işten ayrılırsa kıdem tazminatını hak ediyor. Burada 1475 saseneı yasanın 14. maddesinde birtakım istisnalar da saseneıyor. Yani istifa edildiğinde de birtakım hallerde kıdem tazminatı alınabiliyor. Fakat bununla eş güdümlü ek bir tazminat daha var. Eğer işçi kendi isteğiyle yani istifa ederek işten ayrılırsa, belirli sebeplerden dolayı kıdem tazminatına hak kazanabilir. İşçi ve işveren arasındaki iş akdinin son bulmasıyla gündeme gelen kıdem tazminatı, işçiye işverenine bağlılığı dolayısıyla ödenen bir yıpranma tazminatıdır. İşte detaylar...
Kıdem tazminatı hesaplanırken her yıl için bir brüt ücret olarak veriliyor.
İKİNCİ ÖDEME VAR
İşten ayrılan işçiler için ikinci bir tazminat ödemesi daha gerçekleşiyor. Buna da ihbar tazminatı deniliyor. İhbar tazminatı alabilmek için kıdem tazminatını hak etme şartı da bulunmuyor. Üstelik 1 yıl değil 6 ay çalışmak yeterli oluyor. Yasalarımıza göre işverenin de işçinin de iş sözleşmesini feshedeceğini belli bir süre önce karşı tarafa bildirme zorunluluğu bulunuyor
Bu süreyi de o işyerindeki kıdeminiz yani çalışma zamanınız belirliyor. Bu süreye uymadan işten çıkartılan çalışanlara kıdemine göre ihbar tazminatı peşin olarak ödeniyor.