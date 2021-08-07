Alayı 69.000 TL'nin altında! İşte en ucuz sahibinden 2. el otomobiller! Opel Corsa, Renault Megane, Toyota Yaris, Dacia Logan...

İKİNCİ EL OTOMOBİL ALRKEN DİKKAT EDİN

İLK OLARAK ARACI GÖRMEYE GİTTİNİZ...

Tekeri ayağınızla şöyle bir yokladınız ve hatta elinizi çenenize götürüp düşüncelere daldınız. Şimdi ne olacak? İkinci el bir araç hakkında bilgi edinmek için dedektif olmaya gerek yok, zekice bazı incelemeler yapmak size araçla ilgili çok şey söyleyebilir. İşte ikinci el bir arabayı incelerken dikkat etmeniz gerekenler:

OTOMOBİLİ İNCELEMEK İÇİN

Mutlaka aydınlık bir hava seçin. Nasıl ki aracın fotoğrafını çekmek için gece uygun değilse, yağışlı havalar da arabayı görmek için uygun değiller. Çünkü çoğu satıcı zaten arabayı size göstermeden önce cilalamış olacaktır ve yağmur damlaları da birçok çiziği ve pası çok güzel gizleyecektir.

YALNIZ GİTMEYİN

Aracı incelemeye tercihen arabalardan anlayan bir arkadaşınızla gitmeniz daha avantajlı olacaktır. Hem ikinci bir göz olarak, hem de arabadan çok hoşlanırsanız göremeyebileceklerinizi arkadaşınız görebilir.

SERVİS KAYITLARI

Servis ve bakım kayıtlarını mutlaka sormanızda yarar var, eğer bu kayıtlar yoksa aracın bakımlarının keyfe keder yapıldığını varsayabilirsiniz.