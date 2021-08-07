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    • Ekonomi
    • 07.08.2021 11:11
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    • 07.08.2021 11:13
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    Alayı 69.000 TL'nin altında! İşte en ucuz sahibinden 2. el otomobiller! Opel Corsa, Renault Megane, Toyota Yaris, Dacia Logan...

    Koronavirüs ile sarsılan otomobil piyasasına bir darbede çip kriziyle gelmişti. Bu anlamda sıfır otomobil fiyatları oldukça artış gösterdi. Bütçesi kıusıtlı olan vatandaşlar ise ikinci el otomobillere yönelmiş durumda. Bu anlamda 69.000 TL'nin altında arabalar oldukça araştırılıyor. Opel Corsa, Renault Megane, Toyota Yaris, Dacia Logan gibi modeller peynir ekmek gibi satılıyor.

    takvim.com.tr
    Alayı 69.000 TL’nin altında! İşte en ucuz sahibinden 2. el otomobiller

    Hem sıfır hem de ikinci el araçların fiyatları resmen cep yakıyor. Bu bağlamda sıfır araçların fiyatlarını gören vatandaş, bu artış karşısında ikinci el otomobile yöneliyor. Koronavirüs salgını ardından otomotiv sektöründeki kriz büyürken, sizler amacıyla 69 bin TL'nin altındaki araçları listeledik. Listede araçların üretildiği seneye da ulaşabilirsiniz.

    69 BİN TL ALTINDAKİ ARAÇLAR

    Genellikle pandemi döneminde toplu taşıma riskli olmasından araba alabilmek isteyen vatandaş denk geldiği fiyatlar karşısında büyük şaşkınlık yaşıyor. Sadece sıfır vasıtalar değil, ikinci el pazarındaki fiyatlar da bir hayli arttı. Fakat "markası benim amacıyla mühim değil, ayağımı yerden kessin yeter" diyorsanız, sizler amacıyla ikinci el piyasasında bir inceleme yaptık. Pek çok otomobil firması hem ödeme basitliği sağlıyor hem de fiyatlarda ciddi indirimler yapıyor. Yine de bu fiyatlara ulaşmanın olası olmadığını düşünenlerdenseniz sizler amacıyla 69 bin TL'nin altındaki vasıtalarının üretildiği seneye göre listesini yaptık. Aşağıdaki listeden ideal fiyata otomobil markalarını bulabilirsiniz.

    69 bin TL'nin altında olan araçların listesi:

    Renault Laguna 2005 model

    Fiat Panda 2005 model

    Fiat Albea 2007 model

        Renault Clio 2006 model

        Opel Corsa 2006 model

        Renault Megane 2005 model

        Toyota Yaris 2005 model

        Dacia Logan 2006 model

        KIA Rio 2006 model

        Seat Cordoba 2005 model

        Citroen C3 2006 model

        Volkswagen Polo 2007 model

        Fiat Linea 2011 model

        Renault Symbol 2010 model

        İKİNCİ EL OTOMOBİL ALRKEN DİKKAT EDİN

        İLK OLARAK ARACI GÖRMEYE GİTTİNİZ...

        Tekeri ayağınızla şöyle bir yokladınız ve hatta elinizi çenenize götürüp düşüncelere daldınız. Şimdi ne olacak? İkinci el bir araç hakkında bilgi edinmek için dedektif olmaya gerek yok, zekice bazı incelemeler yapmak size araçla ilgili çok şey söyleyebilir. İşte ikinci el bir arabayı incelerken dikkat etmeniz gerekenler:

        OTOMOBİLİ İNCELEMEK İÇİN

        Mutlaka aydınlık bir hava seçin. Nasıl ki aracın fotoğrafını çekmek için gece uygun değilse, yağışlı havalar da arabayı görmek için uygun değiller. Çünkü çoğu satıcı zaten arabayı size göstermeden önce cilalamış olacaktır ve yağmur damlaları da birçok çiziği ve pası çok güzel gizleyecektir.

        YALNIZ GİTMEYİN

        Aracı incelemeye tercihen arabalardan anlayan bir arkadaşınızla gitmeniz daha avantajlı olacaktır. Hem ikinci bir göz olarak, hem de arabadan çok hoşlanırsanız göremeyebileceklerinizi arkadaşınız görebilir.

        SERVİS KAYITLARI

        Servis ve bakım kayıtlarını mutlaka sormanızda yarar var, eğer bu kayıtlar yoksa aracın bakımlarının keyfe keder yapıldığını varsayabilirsiniz.
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        Haberler Ekonomi Alayı 69.000 TL'nin altında! İşte en ucuz sahibinden 2. el otomobiller! Opel Corsa, Renault Megane, Toyota Yaris, Dacia Logan...
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