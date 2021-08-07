Alayı 69.000 TL'nin altında! İşte en ucuz sahibinden 2. el otomobiller! Opel Corsa, Renault Megane, Toyota Yaris, Dacia Logan...

Hem sıfır hem de ikinci el araçların fiyatları resmen cep yakıyor. Bu bağlamda sıfır araçların fiyatlarını gören vatandaş, bu artış karşısında ikinci el otomobile yöneliyor. Koronavirüs salgını ardından otomotiv sektöründeki kriz büyürken, sizler amacıyla 69 bin TL'nin altındaki araçları listeledik. Listede araçların üretildiği seneye da ulaşabilirsiniz.
69 BİN TL ALTINDAKİ ARAÇLAR
Genellikle pandemi döneminde toplu taşıma riskli olmasından araba alabilmek isteyen vatandaş denk geldiği fiyatlar karşısında büyük şaşkınlık yaşıyor. Sadece sıfır vasıtalar değil, ikinci el pazarındaki fiyatlar da bir hayli arttı. Fakat "markası benim amacıyla mühim değil, ayağımı yerden kessin yeter" diyorsanız, sizler amacıyla ikinci el piyasasında bir inceleme yaptık. Pek çok otomobil firması hem ödeme basitliği sağlıyor hem de fiyatlarda ciddi indirimler yapıyor. Yine de bu fiyatlara ulaşmanın olası olmadığını düşünenlerdenseniz sizler amacıyla 69 bin TL'nin altındaki vasıtalarının üretildiği seneye göre listesini yaptık. Aşağıdaki listeden ideal fiyata otomobil markalarını bulabilirsiniz.
69 bin TL'nin altında olan araçların listesi:
Renault Laguna 2005 model
Fiat Panda 2005 model
Fiat Albea 2007 model