3 Ağustos benzin ve motorin fiyatları araç sahiplerinin sıklıkla araştırdığı konulardan birisi oldu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) tarafından yapılan duyuruya göre motorinin litre fiyatı değişti. Peki, 3 Ağustos benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir motorin litre fiyatı ne kadar? İşte merak edilenler...
MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Bu gece yarısı itibarıyla motorinin litre fiyatına 5 kuruş zam geldi. Artış pompa fiyatlarına yansıyacak.
EPGİS'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "03/08/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 5 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadelerine yer verildi.
BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 74,50 DOLAR
Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 74,50 dolardan işlem görüyor.
Cuma günü 76,38 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,41 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,21 azalışla 74,50 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,11 dolardan alıcı buldu.