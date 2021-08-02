Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 02.08.2021 22:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.08.2021 22:52
    ABONE OL

    3 Ağustos benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir motorin litre fiyatı!

    Benzin ve motor fiyatları milyonlarca araç sahibi tarafından araştırılmaya başlandı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre motorinin litre fiyatına 5 kuruş zam geldi. Artış bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak. Peki, 3 Ağustos benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir motorin litre fiyatında son durum...

    takvim.com.tr
    Motorin fiyatları ne kadar oldu?

    3 Ağustos benzin ve motorin fiyatları araç sahiplerinin sıklıkla araştırdığı konulardan birisi oldu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) tarafından yapılan duyuruya göre motorinin litre fiyatı değişti. Peki, 3 Ağustos benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir motorin litre fiyatı ne kadar? İşte merak edilenler...

    MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Bu gece yarısı itibarıyla motorinin litre fiyatına 5 kuruş zam geldi. Artış pompa fiyatlarına yansıyacak.

    EPGİS'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "03/08/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 5 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadelerine yer verildi.

    BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 74,50 DOLAR

    Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 74,50 dolardan işlem görüyor.

    Cuma günü 76,38 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,41 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,21 azalışla 74,50 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,11 dolardan alıcı buldu.

        Dünyanın ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin'de, bugün açıklanan verilere göre, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,3'e gerileyerek beklentilerin altında kaldı.

        Beklenenden zayıf gelen veriler, birçok ülkede görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışın küresel ekonomik toparlanmayı ve petrol talebindeki büyümeyi olumsuz etkileyeceğine yönelik endişeleri artırarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

        Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretimini ağustos itibarıyla günlük 400 bin varil artırması da piyasalarda arz fazlalığı endişesi oluşturarak fiyatlardaki düşüşte etkili oluyor.

        Öte yandan, dünya genelinde vaka sayılarındaki artışa rağmen aşı oranlarındaki yükselişin, sert karantina önlemleri, seyahat kısıtlamaları ve yeni bir dalgaya ilişkin endişeleri sınırlayacağı öngörüsü ise petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü seyri kısıtlıyor.

        Aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, dünya genelinde salgınla mücadele kapsamında 4 milyar 140 milyon dozdan fazla aşı yapıldı.

            Brent petrolde teknik olarak 74,64 ile 74,93 dolar aralığının direnç, 74,35 ile 74,06 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Türkiye'deki orman yangınlarında son durum!
            Haberler Ekonomi 3 Ağustos benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir motorin litre fiyatı!