3 Ağustos benzin ve motorin fiyatları araç sahiplerinin sıklıkla araştırdığı konulardan birisi oldu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) tarafından yapılan duyuruya göre motorinin litre fiyatı değişti. Peki, 3 Ağustos benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir motorin litre fiyatı ne kadar? İşte merak edilenler...

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Bu gece yarısı itibarıyla motorinin litre fiyatına 5 kuruş zam geldi. Artış pompa fiyatlarına yansıyacak.