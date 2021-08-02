Sendikalar memur ve memur emeklisi için ne talep etti? Memur toplu sözleşme zammı yüzde kaç? İşte detaylar...
Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri bugün başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görüşmelere ev sahipliği yaparken, sendikaların memur ve memur emeklileri için talepleri netleşti. Peki sendikalar ne kadar zam talep ediyor? Memurlara hangi haklar verilecek? İşte detaylar...
02.08.2021 12:38
- Son Güncelleme: 02.08.2021 12:56
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında Bakanlığın Reşat Moralı Toplantı Salonu'ndaki toplantıya, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanları katıldı.
MEMUR-SEN VE TÜRKİYE KAMU-SEN'İN ORTAK TALEPLERİ
Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, ortak talepler belirlemiş ve hükümetten taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunmuştu.