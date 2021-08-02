4 Ağustos TÜİK enflasyon oranı sonrası dolar ne kadar? Canlı Döviz kurları: Dolar kaç TL? Euro bugün ne kadar oldu?

4 Ağustos dolar ve euro fiyatları hakkında son gelişmeler sabah saatlerinden itibaren merak edilerek araştırılmaya başlandı. Dolar kurunda yaşanan hareketlilik hem içerde hem dışarda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Analistler bugün açıklanacak olan Temmuz ayı enflasyon oranına odaklandı. TÜİK'in açıklayacağı enflasyon oranı sonrasında dolar fiyatlarında neler yaşanacağı merak konusu oldu. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatı kaç TL? 4 Ağustos Salı döviz kurlarında son durum!
3 AĞUSTOS GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!
DOLAR NE KADAR?
Dolar alış: 8,3460
Dolar satış: 8,3518
EURO NE KADAR?
Euro alış: 9,9174
Euro Satış: 9,9295
POUND (STERLİN) NE KADAR?
Pound alış: 11,6012
Pound satış: 11,6249