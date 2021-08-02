4 Ağustos TÜİK enflasyon oranı sonrası dolar ne kadar? Canlı Döviz kurları: Dolar kaç TL? Euro bugün ne kadar oldu?

4 Ağustos dolar ve euro fiyatları hakkında son gelişmeler sabah saatlerinden itibaren merak edilerek araştırılmaya başlandı. Dolar kurunda yaşanan hareketlilik hem içerde hem dışarda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Analistler bugün açıklanacak olan Temmuz ayı enflasyon oranına odaklandı. TÜİK'in açıklayacağı enflasyon oranı sonrasında dolar fiyatlarında neler yaşanacağı merak konusu oldu. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatı kaç TL? 4 Ağustos Salı döviz kurlarında son durum!