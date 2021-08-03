Geri ödeme olmadan alabiliyorsunuz! Devlet karşılıksız olarak 8000 TL'ye yakın nakit destek veriyor! İşte o detaylar

EN AZ 7 BİN 325 TL DOĞUM İZNİ PARASI

Devlet çalışma yaşamı içersinde yer alan annelere de destek ödemesi yapmakta.

Çalışan annelere sağlanan destek ödemeleri izin vakitci esnasında oluyor. Doğum evvel ve sonrasında belli bir vakit izinli olan bayanlara, ödemeler devlet doğrultusundan yapılır. Bu vakitte çalışanın işyeri ödeme yapmazken devlet ise maaşa göre tespit edilen tutarda doğum izni ödemesi yapar.

Doğum izni ödemesi çalışanın maaşına göre belirlenir. Asgari ücretle çalışan bir bayan doğum izni vakitcinde 7 bin 325 TL ödeme alır. 16 hafta amacıyla ödenen bu destekten faydalanmak amacıyla ise bayanların sağlamaları gereken en mühim koşul prim koşulu. Doğum izni ödemesi amacıyla bayanların müracaatten önceki bir sene içerisinde en az 90 gün prim ödemesi yapmış olması gerekiyor.