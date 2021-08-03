Geri ödeme olmadan alabiliyorsunuz! Devlet karşılıksız olarak 8000 TL'ye yakın nakit destek veriyor! İşte o detaylar

Devlet karşılıksız olarak 8000 TL'ye yakın nakit veriyor. Kazanç gidişatına göre listenin en alt evresinde kalan vatandaşlar amacıyla direk maddi dayanak başlatan devlet bunun beraberinde farklı destekleri de ödemeye devam etti. Bu takviyelerden kimileri de, kadınlara sağlanan ödemeler. Bu ödemeler toplam 8 bin TL'lik bir sayıyı aşarken, kimlerin nasıl başvuru yapabileceğine dair ayrıntıları haberimizde sizler amacıyla toparladık. Çocuk parası ödemelerinde vatandaşlar başvurularını çocuğa kimlik çıkarma sırasında yapabilirler. Bu evrede başvuru yapılmazsa daha sonra kaymakamlıklar üzerinden başvuru yapılabilir.
EN AZ 7 BİN 325 TL DOĞUM İZNİ PARASI
Devlet çalışma yaşamı içersinde yer alan annelere de destek ödemesi yapmakta.
Çalışan annelere sağlanan destek ödemeleri izin vakitci esnasında oluyor. Doğum evvel ve sonrasında belli bir vakit izinli olan bayanlara, ödemeler devlet doğrultusundan yapılır. Bu vakitte çalışanın işyeri ödeme yapmazken devlet ise maaşa göre tespit edilen tutarda doğum izni ödemesi yapar.
Doğum izni ödemesi çalışanın maaşına göre belirlenir. Asgari ücretle çalışan bir bayan doğum izni vakitcinde 7 bin 325 TL ödeme alır. 16 hafta amacıyla ödenen bu destekten faydalanmak amacıyla ise bayanların sağlamaları gereken en mühim koşul prim koşulu. Doğum izni ödemesi amacıyla bayanların müracaatten önceki bir sene içerisinde en az 90 gün prim ödemesi yapmış olması gerekiyor.
202 TL EMZİRME PARASI
Devletin sağladığı desteklerden bir tanesi de emzirme parası. Emzirme parası ödemesi halk arasında süt parası olarak bilinir. Bu ödemeden faydalanmak amacıyla ise 120 gün prim ödemesi olması yeterli.
120 günlük SSK ya da Bağkur primi ödemiş olan vatandaşlar süt parası ödemesi almaya hak kazanırlar. Bu ödemeler her sene derli toplu olarak artarken 2020 senesi amacıyla 202 TL olarak ödenmekte.